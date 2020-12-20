Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года

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Россиянин получил иск за свет на миллион рублей Ранее в декабре Совет Федерации одобрил закон, который запрещает указывать в рекламе приборов информацию о том, что они могут искажать данные счетчиков учета услуг ЖКХ. 33

Вакцинация от COVID среди пенсионеров в России может начаться на следующей неделе По данным Минздрава, заболеваемость COVID-19 в России сохраняется на высоком уровне, но при этом резкого роста инфицирования среди россиян в последние недели не произошло. 65