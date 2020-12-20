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Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года

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Sputnik Абхазия
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В инфографике Sputnik обзор оборота денежных средств в республике с января по октябрь 2020 года на основе данных Национального банка Абхазии.


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