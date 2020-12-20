Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года

В инфографике Sputnik обзор оборота денежных средств в республике с января по октябрь 2020 года на основе данных Национального банка Абхазии.
Выплаты российских пенсий за декабрь в Абхазии начнутся с 16 декабря и завершатся 31 декабря.
В Международный день чая, который неофициально отмечается ежегодно 15 декабря, согрейтесь чашечкой чая, выбранного по всем правилам.
О том, как к новогодним праздникам правильно выбрать пиротехнику, а после ее безопасно использовать, смотрите в инфографике Sputnik.
В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала.
Ранее в декабре Совет Федерации одобрил закон, который запрещает указывать в рекламе приборов информацию о том, что они могут искажать данные счетчиков учета услуг ЖКХ.
По данным Минздрава, заболеваемость COVID-19 в России сохраняется на высоком уровне, но при этом резкого роста инфицирования среди россиян в последние недели не произошло.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.
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