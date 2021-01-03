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Как сохранить новогоднюю елку

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Способы сохранения елки
RIA Novosti
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20210103/1026108548/kak-sohranit-elku-infografika.html

Чтобы живая елка как можно дольше сохраняла праздничный вид, нужно соблюдать несколько простых правил. Смотрите в инфографике.

Эксперты рекомендуют ставить елку в специальный раствор, который не даст развиваться гнилостным бактериям. В смесь необходимо добавить таблетку аспирина, щепотку соли, несколько ложек сахара, а также половину чайной ложки лимонной кислоты, смешанную с толченым мелом или ложкой желатина. Получившуюся массу нужно растворить в воде, и добавить туда чистый песок. Елку нужно поставить так, чтобы ее корешок уходил в песочную смесь на 15-20 сантиметров.

Второй вариант - обернуть ствол в месте среза влажной тряпкой и ежедневно ее смачивать. Елку желательно устанавливать подальше от батарей, иначе хвоя быстро высохнет и осыплется.

А веточки время от времени советуют опрыскивать водой из пульверизатора.

Подробнее о том, как сохранить елку в домашних условиях, - в инфографике.

Распоряжением Кабинета министров Абхазии от 22 декабря 2020 года запрещены заготовка елей и пихты, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы для проведения новогодних праздников. На остальные хвойные деревья запрет не распространяется. Таким образом, с середины декабря из России в Абхазию импортировали более 10 тонн хвойных деревьев, сообщила ранее пресс-служба Сочинской таможни.

 

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Темы:
Новый год 2020 (35)
Теги:
елки

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Как сохранить новогоднюю елку


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