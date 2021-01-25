Sputnik Аԥсны / Abkhaz
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22:16
25 Января 2021
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Где учиться в Абхазии
Высшие учебные заведения
1
Абхазский государственный университет
Основан в 1932 году
2411
Студентов
15-35
Возраст учащихся
8
Факультетов
Топ у мужчин
Педагогический факультет, кафедра физической культуры
Топ у женщин
Международные отношения
География
Со всей республики, репатрианты из Сирии, Турции, Иордании, КЧР
2
Сухумский открытый институт
Основан в 1997 году
536
Студентов
18-35
Возраст учащихся
6
Факультетов
Топ у мужчин
Таможенное дело
Топ у женщин
Юриспруденция
География
Со всей республики
Учреждения среднего специального образования
1
Сухумский медицинский колледж
Основан в 1931 году
457
Студентов
16-43
Возраст учащихся
6
Факультетов
Топ у мужчин
Стоматология
Топ у женщин
Лечебное дело
География
Со всей республики
2
Сухумский государственный колледж
Основан в 1904 году
318
Студентов
15-30
Возраст учащихся
7
Факультетов
Топ у мужчин
Ремонт автомобилей
Топ у женщин
Гостиничный сервис, экономический
География
Со всей республики
3
Абхазский многоотраслевой колледж
Основан в 1959 году
145
Студентов
15-40
Возраст учащихся
11
Факультетов
Топ у мужчин
Повар европейской и абхазской кухни
Топ у женщин
Повар, кондитер
География
Со всей республики
4
Гагрское медицинское училище
Основан в 1993 году
82
Студентов
15-32
Возраст учащихся
2
Факультетов
Топ у мужчин
Фельдшер
Топ у женщин
Сестринское дело
География
Гудаутский и Гагрский районы, Сухум, Очамчыра, Сочи
5
Ткуарчалский гуманитарно-промышленный колледж
Основан в 2003 году
80
Студентов
16-26
Возраст учащихся
3
Факультетов
Топ у мужчин
Строительство и эксплуатация зданий
Топ у женщин
Педагогика начальных классов
География
Ткуарчалский и Очамчырский районы
6
Галский Гуманитарный Колледж
Основан в 2000 году
77
Студентов
16-30
Возраст учащихся
5
Факультетов
Топ у мужчин
Автомеханика
Топ у женщин
Педагогика
География
Галский, Очамчырский, Ткуарчалский районы
© Леон Гуния / Sputnik
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