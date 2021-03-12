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На помощь союзнику: работа российского госпиталя в Сухуме

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1210)
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Работа мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России в Абхазии началась 20 октября прошлого года и завершилась 1 марта.

Мобильный госпиталь в Сухуме был развернут 20 октября. Почти пять месяцев специалисты военно-медицинской службы России находились вдали от дома.

Министерство обороны России по просьбе Абхазии развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

© Видео Sputnik, ЮВО
Миссия выполнена: военный госпиталь Минобороны России покинул Абхазию

Всего за период работы мобильного многопрофильного госпиталя с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Также в мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов, более 2 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное в том числе для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

10 марта мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа Минобороны России вернулся в пункт постоянной дислокации после оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекции в Абхазии.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1210)

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