График выплат российских пенсий в Абхазии: март

С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.

Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат выплаты 16, 17 и 18 марта. Тем, кто родился с 1941 по 1947 годы, пенсию выплатят 19, 22 и 23, родившимся с 1948 по 1950 годы – 24, 25 и 26 марта.

Пенсионеры, родившиеся с 1951 по 1953 годы, выплаты получат 29, 30 и 31 марта. Люди, родившиеся с 1954 по 1956 годы, могут прийти за пенсиями 1 и 2 апреля. Родившимся с 1957 года будут выплачивать пенсии 5 и 6 апреля.

В конце июля 2020 года министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

С 8 февраля пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы.