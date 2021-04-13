Выборы в органы местного самоуправления Абхазии: итоги

Выборы в органы местного самоуправления состоялись в районах Абхазии в воскресенье 11 апреля. Sputnik подготовил инфографику по итогам выборов.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогли проголосовать в 161 избирательном округе на 198 избирательных участках.

Выборы в органы местного самоуправления состоялись во всех семи районах Абхазии и в Сухуме. Самая активная явка была отмечена в Галском районе - 58%. Примечательно, что выборы в Галском районе проходят впервые с 2011 года.

В Гулрыпшском районе явка составила 36,3%, в Очамчырском районе - 47,8%, в Гагрском районе – 33%, в Сухумском районе – 39%, в Ткуарчалском районе – 40%.

Выборы не состоялись в некоторых округах Гагрского, Галского районов и города Сухум, где они состоятся повторно в течение двух недель.

Большинство избранных депутатов мужчины, но среди них есть и 16 женщин – в Сухумском, Ткуарчалском, Очамчырском, Галском, Гудаутском, Гагрском районах и в городе Сухум. Больше всего женщин-депутатов в Очамчыре – пять человек.

Это уже седьмые выборы местного самоуправления в современной истории Абхазии. Первые выборы депутатов Собраний состоялись 14 марта 1998 года. В дальнейшем выборы проходили каждые три года в 2001, 2004, 2007, затем срок действия полномочий депутатов был продлен на четыре года, в соответствии с этим выборы проходили в 2011 и 2016 годах.