График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель

С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.

Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, могут получить пенсию 16 и 19 апреля, тем, кто родился с 1941 по 1947 годы - 20 и 21 апреля. Родившимся с 1948 по 1950 годы - 22 и 23 апреля, пенсионеры, родившиеся с 1951 по 1953 годы, выплаты получат 26 и 27 апреля.

Люди, родившиеся с 1954 по 1956 годы - 28 и 29 апреля, родившимся с 1957 года будут выплачивать пенсии с 30 апреля.

В конце июля 2020 года министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

С 8 февраля пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы.