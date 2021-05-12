14:29 12 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.04
  • EUR89.85
Поиск
Инфографика

Туризм в Абхазии: цены и динамика развития

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Леон Гуния
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/0c/1032400327.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20210512/1032400180/Turizm-v-Abkhazii-tseny-i-dinamika-razvitiya-.html

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило инфографику о том, сколько стоит отдохнуть в республике, откуда приезжают туристы и сколько гостей ежегодно посещают Страну души для отдыха.

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования гостиниц Едем-в-Гости.ру, с 2017 по 2020 годы в Абхазию на отдых приехали 3 500 000 туристов. Больше всего отдыхающих приехали в 2019 году – 1 100 000 человек, меньше всего в 2020 году – 600 000 человек, так как курортный сезон в связи с ограничительными мерами начался только с 1 августа. Ожидается, что в 2021 году страну посетят 1 250 000 туристов.

В основном в Абхазию на отдых до трех дней приезжают люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для более продолжительного отдыха до десяти дней республику выбирают туристы от 35 до 40 лет.

Останавливаться туристы предпочитают в гостиницах, отелях, гостевых домах и частном секторе. Если стоимость суточного проживания в частном секторе в 2017 году была от 300 до 800 рублей, то в 2020 году она выросла до 1000-2000 рублей, а  в 2021 году ожидается рост до 2200 рублей.

Проживание в гостевых домах обойдется дороже. В 2019 году это обошлось бы в 1000-2500 рублей, а в 2021 будет стоить примерно 1500-3000 рублей.

Больше всего туристов приезжает из Краснодара, Ростова-на-Дону и Москвы, а также из Санкт-Петербурга и Челябинска.

Еще инфографика

  • Последнее обновление: 14:34 15.04.2021
    14:34 15.04.2021

    График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель

    С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.

    1371
  • Последнее обновление: 16:25 13.04.2021
    16:25 13.04.2021

    Выборы в органы местного самоуправления Абхазии: итоги

    Выборы в органы местного самоуправления состоялись в районах Абхазии в воскресенье 11 апреля. Sputnik подготовил инфографику по итогам выборов.

    3398
  • Последнее обновление: 18:15 02.04.2021
    18:15 02.04.2021

    Карты, деньги, банкоматы: шестилетка "АПРЫ"

    Национальная платежная система "АПРА" в Республике Абхазия начала свою финансовую деятельность в 2012 году.

    457
  • Последнее обновление: 17:38 31.03.2021
    17:38 31.03.2021

    Советская Абхазия: история в датах

    Ровно сто лет назад, 31 марта 1921 года, Ревком провозгласил Абхазию независимой Советской Социалистической республикой. К этой дате Sputnik подготовил инфографику с наиболее значимыми датами в истории советской Абхазии.

    996

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мавзолей шейха Сефи ад-Дина: один из лучших образцов исламской архитектуры средних веков
12 мая в Татарстане объявлен днем траура
Туризм в Абхазии: цены и динамика развития


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться