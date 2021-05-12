Туризм в Абхазии: цены и динамика развития

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило инфографику о том, сколько стоит отдохнуть в республике, откуда приезжают туристы и сколько гостей ежегодно посещают Страну души для отдыха.

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования гостиниц Едем-в-Гости.ру, с 2017 по 2020 годы в Абхазию на отдых приехали 3 500 000 туристов. Больше всего отдыхающих приехали в 2019 году – 1 100 000 человек, меньше всего в 2020 году – 600 000 человек, так как курортный сезон в связи с ограничительными мерами начался только с 1 августа. Ожидается, что в 2021 году страну посетят 1 250 000 туристов.

В основном в Абхазию на отдых до трех дней приезжают люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для более продолжительного отдыха до десяти дней республику выбирают туристы от 35 до 40 лет.

Останавливаться туристы предпочитают в гостиницах, отелях, гостевых домах и частном секторе. Если стоимость суточного проживания в частном секторе в 2017 году была от 300 до 800 рублей, то в 2020 году она выросла до 1000-2000 рублей, а в 2021 году ожидается рост до 2200 рублей.

Проживание в гостевых домах обойдется дороже. В 2019 году это обошлось бы в 1000-2500 рублей, а в 2021 будет стоить примерно 1500-3000 рублей.

Больше всего туристов приезжает из Краснодара, Ростова-на-Дону и Москвы, а также из Санкт-Петербурга и Челябинска.