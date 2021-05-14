График выплат российских пенсий в Абхазии: май

С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.

Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, могут получить пенсию 17 и 18 мая, те, кто родился с 1941 по 1947 годы - 19 и 20 мая. Родившиеся с 1948 по 1950 годы - 21 и 25 мая, пенсионеры, родившиеся с 1951 по 1953 годы, выплаты получат 26 и 27 мая.

Люди, родившиеся с 1954 по 1956 годы - 28 и 31 мая, родившимся с 1957 года будут выплачивать пенсии с 1 и 2 июня.

В конце июля 2020 года министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

С 8 февраля пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы.