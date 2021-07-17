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График выплат российских пенсий в Абхазии: июль

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Sputnik Абхазия
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Жители Абхазии, которым выплачивают российскую пенсию, получают ее не на банковские карты, а только в кассах банка, такое правило действует с августа 2020 года.

Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, могут получить пенсию 16, 19 и 20 июля, те, кто родился с 1941 по 1947 годы, - 21 и 22 июля. Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 23, 26 июля, с 1951 по 1953 годы - 27 и 28 июля.

Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 29 и 30 июля, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят 2 августа.

С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы.

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График выплат российских пенсий в Абхазии: июль


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