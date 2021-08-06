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Обзор цен на рынке Сухума: август

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20210806/1032987916/Obzor-tsen-na-rynke-Sukhuma-avgust.html

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило динамику цен продуктов, овощей и фруктов на центральном рынке Сухума.

В инфографике указаны цены на продукты, овощи и фрукты, которые можно приобрести на рынке круглый год и только в определенный сезон. Обзор цен на столичном рынке Sputnik проводил в конце июня, с тех пор стоимость некоторых продуктов изменилась.

Так, значительно подешевели помидоры, если раньше их можно было купить в среднем за 120 рублей за килограмм, то сейчас они стоят 77 рублей. Также, цена на огурцы опустилась со 100 рублей до 55. 

При этом стоит отметить, что килограмм сахара за это время подорожал и теперь вместо 60 он стоит 65 рублей за килограмм. На рынке появились новые сезонные фрукты и овощи, початок молодой кукурузы стоит в среднем 37 рублей, инжир 293 рубля. Килограмм арбуза продают за 38 рублей, а дыни по 78 рублей.

Цены на мясную продукцию практически не изменились, в среднем килограмм говядины можно приобрести за 370 рублей, а килограмм свинины за 400 рублей. Поднялась цена на барабульку, ранее она стоила 150 рублей, теперь ее цена 210 рублей за килограмм.

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