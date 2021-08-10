Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз

Арбузы в Абхазии начинают созревать в конце июля. Ягода в жаркие летние дни пользуется большой популярностью. Помимо местной продукции в республику завозят и импортные арбузы. Как выбрать спелый и сочный арбуз вам подскажет инфографика.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило динамику цен продуктов, овощей и фруктов на центральном рынке Сухума.
Жители Абхазии, которым выплачивают российскую пенсию, получают ее не на банковские карты, а только в кассах банка, такое правило действует с августа 2020 года.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило динамику цен продуктов, овощей и фруктов на центральном рынке Сухума.
Жители Абхазии, которым выплачивают российскую пенсию, получают ее не на банковские карты, а только в кассах банка, такое правило действует с августа 2020 года.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в 2021 году с 17 по 19 сентября, согласно постановлению ЦИК России.
Пресс-конференция общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" проходит в АРСМИРА.
Мужчина пытался покинуть Абхазию и при въезде в Российскую Федерацию был выявлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
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