COVID-19 в цифрах: как Абхазия противостоит болезни

В пятницу 13 августа президент Абхазии Аслан Бжания усилил антиковидные меры на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

По данным на 12 августа 2021 года, в Абхазии зарегистрировано 23303 случая COVID-19, 336 летальных случаев, выздоровело 18513, летальность составила 1,4% от заболевших.

За время регистрации заболевания 1725 случаев бессимптомного и легкого течения было выявлено у детей. Если в прежние месяцы среди заболевших COVID-19 был малый процент тяжелобольных пациентов, то теперь медики констатируют увеличивающееся количество пациентов с тяжелым течением заболевания.

С 11 июля по 11 августа прирост заболевших составил 18,7% , общий рост числа заболевших за восемь месяцев нынешнего года составил 59,7%. В стационарах республики лечение проходят до 270 пациентов.

На базе Республиканской СЭС организовано тестирование населения на бесплатной основе. Всего за время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии было проведено 104 955 исследований методом ПЦР, 91 694 человека протестировано. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в республике развернуто 376 койко-мест. Гудаутский ковидный центр на 240 койко-мест, 45 из них в инфекционном корпусе.