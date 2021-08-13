21:23 13 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR86.22
Поиск
Инфографика

COVID-19 в цифрах: как Абхазия противостоит болезни

Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1457)
12601
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Леон Гуния
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/0d/1033031894.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20210813/1033031849/COVID-19-v-tsifrakh-kak-v-Abkhazii-protivostoyat-bolezni.html

В пятницу 13 августа президент Абхазии Аслан Бжания усилил антиковидные меры на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

По данным на 12 августа 2021 года, в Абхазии зарегистрировано 23303 случая COVID-19, 336 летальных случаев, выздоровело 18513, летальность составила 1,4% от заболевших.

За время регистрации заболевания 1725 случаев бессимптомного и легкого течения было выявлено у детей. Если в прежние месяцы среди заболевших COVID-19 был малый процент тяжелобольных пациентов, то теперь медики констатируют увеличивающееся количество пациентов с тяжелым течением заболевания.

С 11 июля по 11 августа прирост заболевших составил 18,7% , общий рост числа заболевших за восемь месяцев нынешнего года составил 59,7%. В стационарах республики лечение проходят до 270 пациентов.

На базе Республиканской СЭС организовано тестирование населения на бесплатной основе. Всего за время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии было проведено 104 955 исследований методом ПЦР, 91 694 человека протестировано. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в республике развернуто 376 койко-мест. Гудаутский ковидный центр на 240 койко-мест, 45 из них в инфекционном корпусе.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1457)

Еще инфографика

  • Как правильно выбрать арбуз
    Последнее обновление: 12:01 10.08.2021
    12:01 10.08.2021

    Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз

    Арбузы в Абхазии начинают созревать в конце июля. Ягода в жаркие летние дни пользуется большой популярностью. Помимо местной продукции в республику завозят и импортные арбузы. Как выбрать спелый и сочный арбуз вам подскажет инфографика.

    1442
  • Последнее обновление: 13:15 06.08.2021
    13:15 06.08.2021

    Обзор цен на рынке Сухума: август

    Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило динамику цен продуктов, овощей и фруктов на центральном рынке Сухума.

    5126
  • Последнее обновление: 11:44 17.07.2021
    11:44 17.07.2021

    График выплат российских пенсий в Абхазии: июль

    Жители Абхазии, которым выплачивают российскую пенсию, получают ее не на банковские карты, а только в кассах банка, такое правило действует с августа 2020 года.

    1970
  • Последнее обновление: 21:30 25.06.2021
    21:30 25.06.2021

    Обзор цен на рынке Сухума: июнь

    Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило динамику цен продуктов, овощей и фруктов на центральном рынке Сухума.

    11527

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Испытание на прочность: разрушительное наводнение в Турции
Жизнь и смерть Фиделя Кастро
COVID-19 в цифрах: как Абхазия противостоит болезни


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться