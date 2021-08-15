Добыть дичь: охота в Абхазии

Охотничий сезон в Абхазии официально открывается 15 августа с охоты на перепелов, за один выход можно подстрелить не более 20 птиц.

С 5 октября по 25 декабря можно охотиться на вальдшнепа, за одну охоту можно добыть не более пяти птиц.

На уток всех видов и лысух охота будет разрешена с 14 сентября по 14 марта, на серну, косулю и кабана можно будет идти с 1 октября по 15 января.

Охотничий сезон в республике завершится 15 марта 2022 года. В Абхазии разрешено охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, шакала, запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц - это благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц.

Кроме того, запрещается охота в особо охраняемых зонах, в заповедниках, национальных парках, в промышленных зонах, в городах республики и в радиусе трех километров от них.