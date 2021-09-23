Полмиллиарда на COVID: траты Абхазии на борьбу с коронавирусом

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило инфографику о тратах из государственного бюджета на борьбу с коронавирусом в республике за 2020 и 2021 годы.

По данным на 22 сентября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 27 037 человек, из них 22057 выздоровели и 410 человек умерли.

Согласно информации Кабинета министров Абхазии, на борьбу с COVID-19 в 2020 году государство выделило 238 496 763 рублей, основная часть суммы - 151 970 159 рублей была потрачена на покупку и поставку расходных материалов, медикаментов и медицинского оборудования.

На приобретение медикаментов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов было выделено 64 258 576 рублей, а на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких 20 470 000 рублей.

С января по 6 сентября 2021 года было потрачено 245 829 108 рублей. Расходы по дополнительной оплате труда медработников, задействованных в борьбе с ковидом с января по июнь, составили 66 109 836 рублей, на приобретение лекарственных препаратов, реагентов и медицинских изделий 102 579 423 рубля.

С января было куплено 420 упаковок препарата "Артлегиа" на сумму 20 478 400 рублей, 30 упаковок "Актемры" на 1 340 000 рублей. Государство приобрело 4 000 доз вакцины "Спутник V" за 6 955 492 рубля.

Всего с начала борьбы с коронавирусом из республиканского бюджета Абхазия потратила 531 668 551 рубль.