Валерий Аршба: создана концепция развития олимпийского спорта в Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik

– Валерий Шалвович, расскажите о концепции развития олимпийского спорта в Абхазии до 2024 года, почему возникла необходимость ее создания? © Sputnik. Михаил Мокрушин Президент НОК Абхазии: у нас хорошие перспективы вхождения в МОК

– Создание "Стратегии развития Национального олимпийского комитета Республики Абхазия до 2024 года" – это очень серьезный и большой труд, который мы закончили. Теперь если мы сможем осуществить, что запланировало, то это будет очень хорошим и важным событием, что позволит подойти к олимпийским играм 2024 года с определенными наработками.

Необходимость разработки стратегии была продиктована рядом причин, они имели и внутриабхазский, и международный характер. Внутренние причины состоят, конечно, в очевидной необходимости существенного усиления взаимодействия с субъектами физической культуры и спорта в нашей республике, ответственных за развитие спорта высших достижений и подготовку абхазских спортсменов к чемпионатам мира, олимпийским играм. Что касается внешних причин, они были продиктованы необходимостью соответствовать характеру развития национальных олимпийских комитетов других стран, расширением организационных, координационных и финансовых возможностей.

Мы не считаем необходимым копировать работу зарубежных НОК, мы обязаны учитывать их положительный опыт, для применения к нашей абхазской практике, это будет необходимо для того, чтобы обеспечить преобразование нашего олимпийского комитета. Если говорить о стратегии развития НОК Абхазии, она представляет собой документ, определяющий видение его целевого состояния до 2024 года, как общественного объединения, которое успешно выполняют свою основную миссию, достигающую главной цели путем решения связанных задач. Также концепция предполагает совершенствование организационной структуры олимпийского комитета, механизмы внутреннего управления, кадровое обеспечение и так далее.

– Какие предпосылки были для создания концепции?

– Анализ работы Национального олимпийского комитета Абхазии позволил сформировать ряд предпосылок, определяющих его развитие в долгосрочной перспективе. Наблюдалось ослабление роли НОК в совместной работе со спортивными федерациями и органами государственной власти республиканского уровня в вопросах подготовки спортсменов. Вторая предпосылка — это то, что спортивные федерации всегда ожидают, что если есть олимпийский комитет и он работает, значительно большей активности в совместной работе, предложение услуг, позволяющих повысить результативность федераций, а также новых источников дополнительного финансирования, позволяющих гибко подходить к подготовке спортсменов и находить возможности для развития спорта. К тому же спортсмены и тренеры всегда рассчитывают на Национальный олимпийский комитет как на общественное объединение, способное совместно со спортивными организациями в отстаивании их прав в Абхазии и за рубежом. Концепция также предполагает социальную адаптацию после завершения спортивной карьеры, после завершения карьеры людям надо помогать.

– Почему концепция развития олимпийского комитета рассчитана до 2024 года? © Sputnik. Рамиль Ситдиков Госкомспорт: продолжим финансирование неолимпийских видов спорта

– Мы запланировали концепцию до 2024 года, потому что тогда пройдут летние олимпийские игры. Прошел год, как мы обратились в Международный олимпийский комитет с официальным письмом, в котором мы написали о том, что у Абхазии есть большие традиции в спорте, что выходцы из республики были олимпийскими чемпионами, занимали призовые места. Имея такие богатые традиции, мы написали письмо, описали наше сегодняшнее состояние, что у нас есть и молодежь, которая занимается разными видами спорта, кстати, в Абхазии развивается 13 видов олимпийского спорта. Из них есть несколько видов, которые наиболее перспективны, если нас когда-то смогут допустить к Олимпийским играм, это вольная борьба, сейчас активно развивается бокс.

Первый этап нашей просьбы заключался в том, чтобы абхазским спортсменам позволили выступать на Олимпиаде 2014 года под олимпийским флагом. Наши спортсмены могут не только принимать участие в играх, но и занимать самые высокие места, если мы будем допущены. Ответа на письмо мы не получили, тогда наши представители приехали в МОК и принесли наше письмо, где оно было зарегистрировано. Конечно, нам очень трудно, так как на нас не очень обращают внимание, но мы должны быть готовы к тому, что когда-то нас могут допустить к Играм, как говорится: "Под лежачий камень вода не течет". Мы надеемся, что до 2024 года Национальный олимпийский комитет Абхазии усилит свои позиции в качестве надежного партнера спортивных федераций, защитника интересов спортсменов и их тренеров. Помимо этого, мы должны развивать олимпийское образование в университетах, в школах.

– Вы говорите о поддержке спортсменов, занимающихся олимпийскими видами спорта, концепция предусматривает источники финансирования?

– Нам, как общественной организации, разрешается заниматься коммерческой деятельностью. В плане того, чтобы иметь свои средства, мы можем привлекать и бизнесменов, которые могут сопровождать спортсменов, чтобы они могли показывать результаты. Раньше, когда мы занимались спортом, я играл в футбол в России и был закреплен за организацией, куда приходил и получал заработную плату. У нас есть различные фирмы, если мы сможем договориться, то можно сделать так, чтобы один перспективный спортсмен был закреплен за той или иной фирмой.

В остальных вопросах, касающихся медицинского обслуживания, международного продвижения, поездок — это, конечно, работа олимпийского комитета. Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправлять наших борцов в зарубежные страны, они там будут работать, чтобы потом, если нам разрешат выступать на Олимпийских играх, были подготовленные спортсмены. В развитии НОК Абхазии выделено четыре периода. До 2020 года должна быть достигнута цель – усиление взаимодействия спортивных федераций с государственными органами для создания наилучших условий подготовки спортсменов. Когда спортсмены куда-то едут, мы должны содействовать им. Допустим боксеры, для подготовки к турнирам у них должен быть спортивный инвентарь, в этом вопросе мы будем оказывать содействие.

Мы ведем переговоры с различными странами для заключения с ними договоров о сотрудничестве, это нам поможет в том смысле, что к нам будут приезжать тренеры, спортивные делегации, будут проводиться соревнования.

До 2021 года в концепции отмечено подписание договоров с олимпийскими комитетами других стран, в этом плане мы будем активно работать. А до 2022 года планируется развитие программ по развитию олимпийского спорта. До 2024 года будет периодом сохранения и развития накопленного потенциала, будем стараться сделать все возможное для решения вопроса о допуске абхазских спортсменов к Олимпийским играм под олимпийским флагом.