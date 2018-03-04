Традиции и время: абхазские сказки Ардашеса Овсепяна

- Ардашес, расскажите, почему вы выбрали сюжетом быт и традиции абхазов?

© Фото: Астамур Квициния Анимация Апсуара: в Абхазии выйдет мультсериал о национальном кодексе

— Об обычаях абхазов много написано, и написать что-то новое мне, кажется, практически невозможно. А вот, как влияет мировая глобализация на устои маленькой страны, мне интересно, поэтому я и решил подать свои рассказы с этого угла. Несмотря на то, что рассказы написаны простым и легким языком, передавать смысл глубоких абхазских традиций не так просто. Этим меня восхищает наш Искандер, он делал этот так гениально и легко. Я выбрал простой стиль повествования, все события в книге динамично развиваются в придуманном мной абхазском селе "Аамта". (ред. время).

- Почему место, где находится ваши персонажи, называется "аамта"?

— В моей книге это место не тронуто временем, там чтят традиции, и жизнь течет в соответствии с принятыми устоями. И жители этого села всеми силами пытаются сохранить этот мир, это имеет сходство с мультфильмом моего детства, когда деревня в Галии, защищалась от римского войска. В первом варианте я хотел назвать книгу "Неподвластно времени", чтобы подчеркнуть консерватизм, который там процветает, но в процессе работы и поиска названия, я решил остановиться на "Аамта", оно лучше всего подходит по смыслу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сборник рассказов "Приключения Шараха"

- Расскажите немного о сюжете, как события разворачиваются в деревне "Аамта"?

— Первый рассказ называется "Шарах и айфон", к своему дедушке в деревню после учебы приезжает внучка Лана, которая в подарок привозит ему телефон. Но это не последнее новшество, с которым сталкивается дедушка Шарах, он видит перемены в своей внучке, видит как она изменилась, и больше не тянется к своим традициям. Шарах со своим соседом начинают предпринимать попытки "спасти" ее, они стараются напомнить ей, насколько прекрасны абхазские традиции, чтобы все остальное на этом фоне потускнело.

© Sputnik Первый биобиблиографический словарь абхазских писателей представили в Сухуме

- Давно ли вы занимаетесь писательской деятельностью?

— Я никогда не думал, что стану писать и не планировал этим заниматься. Это моя вторая книга, первую, в качестве эксперимента, я выложил в интернет, и многим моим знакомым и друзьям понравились мои первые рассказы, хотя я видел там множество ошибок, но это подстегнуло меня продолжать дальше. Первый сборник моих рассказов вышел в 2015 году. Но я не причисляю себя к числу писателей. Мне кажется, этот статус еще надо заслужить, а я только на начальном этапе. Писатель это не тот человек, который выдумывает какие-то сюжеты, и находит средства выпустить их в твердом переплете. Таким образом писателем может стать каждый. Для меня это человек, чьим голосом отображается некая действительность, серьезные проблемы, тонкое понимание. Статус писателя получить не просто, но мне это нравится и я просто иду по этому пути.

- Ваша книга про приключения Шараха переведена на абхазский? Кто помогал вам с переводом? И почему вы решили ее перевести?

— Почему книга была переведена на абхазский, это интересная история. Я по нации армянин и живу здесь в пятом поколении. Знаю я абхазские обычаи, наравне с абхазами, и, когда я начал писать эти рассказы, я думал как абхаз. Там есть много тонкостей, которые свойственны только абхазам, и на абхазском они будут звучать красивее и ярче. Взять хотя бы тему застолья, ни один тост на русском не звучит так красиво, как он звучит на абхазском, даже, когда ты его не понимаешь, он звучит по особенному, мелодично. Над переводом работали мои друзья, Сусанна Тания, Инал Гицба, который поставил редактуру, и сестры Саида и Илона Квициния. С готовой книгой я пришел к Борису Чолария, директору Нацбиблиотеки, который также отметил, что рассказы на абхазском вышли даже лучше оригинала на русском.

О том, как прошла презентация сборника рассказов в Нацбиблиотеке, читайте на абхазском языке здесь>>

© Sputnik Томас Тхайцук 12 признаков того, что ты живешь в Сухуме

- Собираетесь ли вы продолжать писать? Работаете над новой книгой?

— Да, в планах у меня написать книгу про Сухум, и расписать образ сухумчанина. Взять за основу жизнь, которая протекает в этом городе, показать ее с положительной стороны, исключить негатив, на котором часто люди заостряют свое внимание, когда в городе столько всего прекрасного. Все мы живем здесь, сухумчанином называют не каждого. Представляя образ сухумчанина, появляется человек, интересный, добрый у него особая харизма и манеры, даже походка и взгляд этого человека определяют его, как сухумчанина. У нас есть такие жители, и писать этот образ я буду с них, и рассказы мои будут, об историях, которые происходили в этом городе.