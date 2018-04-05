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Андрей Гайдулян

Голодный южный парень: актер Гайдулян рассказал об Абхазии и фестивале

© Sputnik / Томас Тхайцук
Интервью
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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (19)
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О том, почему плохо относится к детям, как досмотрел фильм абхазского режиссера голодным и какие "шрамы" залечивает в Абхазии, рассказал в интервью агентству Sputnik Абхазия российский актер театра и кино Андрей Гайдулян.

Первый Сухумский международный кинофестиваль собрал в столице Абхазии известных актеров и режиссеров из разных стран. В их числе российский актер театра и кино Андрей Гайдулян, наиболее известный по сериалам "Универ", "Универ. Новая общага" и "СашаТаня".

Беседовала Белла Кварчия

– Расскажите о своем пребывании в Абхазии. Как вам фестиваль? С кем вы уже успели пообщаться, что уже успели увидеть?

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– По приезде сюда я рассказываю всем короткую историю. Только не хочу показаться мажором или каким-то пафосным. Года два тому назад, планируя свое лето, решил, что не поеду на дорогие курорты. Не знаю, почему я тогда сказал себе, что поеду в Абхазию. Ни в Сочи, ни в Грузию, ни куда-то там еще, а именно в Абхазию. Я серьезно настроился на эту поездку. Это было в 2015 году. Но у меня поменялись планы. Я тогда вообще никуда не поехал отдыхать. И у меня остался "шрам". Это свершилось только через два года. Совершенно случайно. Я обрадовался, когда мне предложили поучаствовать в первом кинофестивале. Я рад, что мой план осуществлен. Я знаком с Тимуром Тания. Он мне устроил экскурсию по Сухуму, интересовался моим мнением о кинофестивале. Я ему сказал, что для первого кинофестиваля он очень крепкий. Все классно. Не буду говорить, на каких фестивалях СНГ я уже бывал. Вроде все хорошо, пафосно и "жирно", но как-то не так все. У вас на набережной стоит старик, который из камня выжимает молоко. Как его зовут?

– Тачкум.

– Да. Ваш фестиваль похож на этого маленького старика. Все в фестивале очень хорошо, все собрано: хорошие достойные зарубежные работы, прекрасное мощное жюри.

– Вы приехали на фестиваль в качестве гостя или привезли какую-то работу?

– Я представляю свою работу, но не как режиссер. Режиссер не смог приехать, к сожалению. Представляю работу, которая называется "Медсестра". Военная тема. Что удивительно, очень много фильмов на военную тему. Более того, на фестивале я познакомился с немецким режиссером Марко. Он приехал со своим кино. Абсолютно на ту же тему. Один в один. Самое интересное, что он из Германии рассказывает про русских, а у нас наоборот – мы из России рассказываем о немцах. Фильм полностью на немецком языке.

– Какие работы вам уже удалось посмотреть? Поделитесь впечатлениями.

– Картина немецкого режиссера Марко "Спасибо деду" достойная. Видно, что работа опытного человека. Это серьезная, конкретная работа,   тонкая, с юмором, грустью и болью в конце. Еще мне действительно понравился фильм Тимура Тания "Спасибо деду за победу". Я был такой голодный, мне так хотелось уйти, но с самого начала не смог это сделать. Я думал, короткометражная работа, а потом выяснилось, что работа полнометражная. Классный фильм. Вы можете гордиться. Это действительно кинематограф. Получилось смешно, в то же время очень трогательно и больно.

– Какие еще работы абхазских режиссеров вы уже успели посмотреть?

– Я опоздал на "Лимонадного Джо", по этой причине не совсем понял историю. Мне очень понравились дети. Хорошая актерская работа. Я очень плохо отношусь к детям в кино. Я просто их не люблю в кино. Честно вам скажу, когда дети играют в кино, часто это бывает очень плохо. У Тимура Квеквескири был хороший парень, и ребята "Лимонадного Джо" тоже были классными.

– Помимо фестиваля, какие у вас планы? Может, вы планируете куда-нибудь съездить, что-то посмотреть?

Михаил Местецкий
© Sputnik / Томас Тхайцук
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– Надеюсь поехать в Новый Афон. Сейчас идет Страстная неделя. Для меня это очень важно. Скоро Пасха. Я держал пост. Я рад, что именно сейчас мне удалось выбраться из Москвы. Если бы я остался там, я бы был в суете. Я и вчера с утра сходил на службу в храм. В этом году в Москве такая длинная зима. Врать не буду, конечно, мы приехали сюда погреться на солнышке.

– Абхазия не напоминает вам вашу родину?

– Не могу сказать, что напоминает. У вас другой климат. Любой юг пробуждает во мне что-то родственное. Я парень южный. Есть общее между южными людьми – душевность и простота. Мы все любим Москву, но иногда нужно возвращаться в такие места, чтобы набраться энергии. Ваши танцы – это открытие для меня. Как может быть у такой маленькой нации такой серьезный пласт культуры. Классные танцы, музыка, инструменты, которые будоражат. Представляю, в каком восторге пребывают иностранцы из Германии и Кореи.

– В основном вас знают по сериалу "Универ". В каких работах мы еще увидим вас?

– В этой короткометражке "Медсестра", которую я привез. Мы сняли ее два года тому назад. Это другая работа, наиболее интересная из тех, что есть. У меня много работ в театре, но это ведь не кино. То, что будет представлено на кинофестивале – это действительно другое амплуа, это драма, это всего 20 минут, это фильм на иностранном языке.

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (19)



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