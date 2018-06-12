Двинянин: Россия открыта для развития отношений с Абхазией

О перспективах развития отношений между Абхазией и Россией, о туристическом сезоне и желании осмотреть исторические достопримечательности Абхазии рассказал Sputnik в День России Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Астанда Ардзинба, Sputnik

— Сегодня большой праздник в России, в Абхазии также проходят праздничные мероприятия по случаю Дня России. В этой связи хотелось бы спросить о перспективах развития и укрепления отношений двух стран. Какими они вам представляются?

— Перспективы представляются радужными. У нас есть хорошая правовая база этих отношений. Напомню, что у нас есть два базовых договора: "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" 2008 года и "О союзничестве и стратегическом партнерстве" 2014 года. На основе этих базовых договоров мы заключили уже порядка 130 отраслевых соглашений, большая часть которых касается нужд непосредственно абхазского населения.

© Фото : Аста Ардзинба Кавказскими танцами и казачьими песнями отметили День России в Абхазии

Я вижу стремление простых людей Абхазии к самому тесному развитию отношений с Россией. Россия, естественно, открыта и будет идти навстречу людям из братской республики.

Безусловно, у нас налажено отличное сотрудничество и координация действий в военно-политической и социально-экономической сфере. Мы планируем развивать финансовую помощь, а также экономическое сотрудничество, которые уже были налажены в предыдущие годы. Я обратил внимание на прошедший не так давно в Сухуме экономический форум "Стратегия 2025", на котором были выделены наиболее перспективные отрасли сотрудничества в экономике наших стран. Очевидно, что в виду превосходных природных условий для Абхазии – это туристический сектор и развитие сельского хозяйства. Мы будем оказывать содействие в становлении серьезной инфраструктуры, для того, чтобы создавать рабочие места и помогать решать социальные проблемы республики.

— Абхазия – одно из самых популярных направления для отдыха у россиян. Как посольство России в Абхазии осуществляет деятельность по взаимодействию со своими гражданами и представлении их интересов? © Sputnik / Илона Хварцкия Первые шаги к успеху: что обсуждали на форуме "Стратегия Абхазии 2025"

— Большая работа по содействию и расширению туристической отрасли в республике ведется по линии и абхазских, и российских туристических ведомств. Это Ростуризм и соответствующее Министерство Абхазии. Посольство в данном случае, скорее, оказывает информационное содействие.

Не секрет, что в прошлом мы встречали определенные проблемы. Однако, я искренне надеюсь, что в текущем году значительно больше туристов посетят Абхазию. Этому очевидно будет содействовать Чемпионат мира по футболу, который через несколько дней начнется в России. Известно, что Сочи – один из городов, где будут проходить матчи мирового первенства. Многие люди, не только россияне, но и иностранцы, захотят посетить Абхазию.

Мы оказывали содействие между транспортными ведомствами наших стран для того, чтобы туристы получали беспрепятственное транспортное обслуживание. Определенное содействие оказываем при прохождении пункта пропуска на государственной границе наших республик.

Есть объективные сложности, которые мы, тем не менее, стараемся совместно с абхазской стороной преодолевать и будем преодолевать. Большую помощь оказывает и Минэкономики Абхазии, поскольку с каждым годом качество предоставляемых туристам услуг и в целом всей туристической отрасли республики повышается. Я мог убедиться в этом и сам, прогулявшись по Сухумской набережной, планирую также посетить и другие курортные города и места республики.

— Алексей Аркадьевич, вы не так давно в Абхазии, как проходит процесс ознакомления со страной?

© Sputnik / Томас Тхайцук Двинянин: мне импонирует отсутствие инфляции на Брехаловке в Сухуме

— Ознакомление происходит бурно. Выходных у меня практически нет. Сегодня вот приехал в Дом Культуры Гулрыпшского района, где местная администрация, руководитель Дома Культуры при содействии Представительства Россотрудничества в Абхазии и Администрации Президента Абхазии организовали превосходный концерт. Мой график заполнен от утра до позднего вечера. Вчера, кстати, был ровно месяц с момента моего приезда в Абхазию.

Рассчитываю, что удастся посмотреть исторические достопримечательности, которых в Абхазии очень много, и немного отдохнуть на побережье. Но самое главное – это встреча с людьми. При том не только с официальными лицами, что естественно составляет обязательную часть моей служебной деятельности, но и с простыми людьми. Мне очень интересно общаться и с сухумчанами, и с жителями других городов Абхазии. Надеюсь также посетить отдаленные, в частности, горные села, чтобы понять, как живут все без исключения люди Абхазии.