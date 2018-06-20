Мисс Мира Ксения Сухинова: Абхазию знают в мире высокой моды

Лев Рыжков, Sputnik
Открою небольшой секрет: не все официальные мероприятия так скучны, как кажутся. Да, в микрофон произносят самые серьезные вещи. Но встретить порою можно очень интересных людей.
Так на российско-абхазском молодежном форуме, в обществе президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, чиновников и парламентариев я заметил неземной красоты девушку. Которая оказалась Ксенией Сухиновой, Мисс Мира 2008 года!
Десять лет назад за нее болело все постсоветское пространство. И Ксения стала Мисс Мира в южноафриканском Йоханнесбурге. А в прошлом году Сухинова стала послом доброй воли Абхазии. И на форуме она рассказала о своем проекте — благотворительном футбольном матче. Инициатива вызвала одобрение президента Хаджимба, который заметил, что футбол в Абхазии любят. К тому же сборная Абхазии – чемпион мира по версии ConIFA.
После мероприятия мы с Ксенией пообщались, и я узнал, что привело Мисс Мира в Абхазию.
Влюбилась в горы
— Ксения, как вы стали послом доброй воли?
— Все было очень просто. Мне предложили, я согласилась.
— Вас что-то связывает с республикой? Раньше вы в Абхазии бывали?
— Не бывала. Но когда стала послом доброй воли – побывала. В первый раз я приехала в Сухум прошлой осенью.
— Вам понравилось?
— Вы знаете, в Абхазии – невероятно красивая природа. Красивая именно своей первозданностью. Я не просто любовалась природой – я ею наслаждалась. Буйство красок. Золотое солнце, желтый песок, зелень всех оттенков. Я влюбилась в эту природу. И в эти горы. Вы знаете, что я там понималась в горы? На серьезную вершину, куда до меня восходили человек десять. Мне хотелось охватить все это великолепие взглядом.
— Как вы поэтично рассказываете!
— Спасибо. Полгода назад, зимой я снова поехала в Сухум. И увидела зимнюю Абхазию. Мне посчастливилось увидеть, как в Сухуме падал снег — на пальмы, на тропическую зелень. В общем, я поняла: Абхазия прекрасна в любое время года.
Счастлива помочь
— Расскажите о благотворительном футбольном матче: кто будет играть, кому пойдут вырученные средства?
— 2018 год – год волонтерства. А еще – год Чемпионата мира по футболу в России. И я подумала, что если собрать волонтеров из Сочи и Абхазии, то можно устроить очень красивую и зрелищную игру. Ну, а собранные средства передать нуждающимся.
— А кому?
— Детям. Больным детям. Осенью я передавала Сухумскому лицею-интернату теплые одеяла. Я была в гостях у многодетных семей в Очамчырском, в Гудаутском районах. Дети просто прекрасные. Но у них нет медикаментов. Я буду очень счастлива, если смогу помочь этим детям.
Никто не упрекал
— Неожиданный вопрос. Вы путешествовали по всему миру, блистали на подиумах. А вписывается ли Абхазия в какие-то мировые тренды? Есть ли ей место в индустрии высокой моды?
— Абхазия уже там. Я постоянно и с удовольствием ношу платья, созданные абхазским дизайнером Расидой Лакоба. Ее знают не только в Абхазии, и даже не только в России, но и в мире. Она стала дизайнером года по версии журнала Glamour.
— А вас никто не упрекал?
— В чем?
— В том, что вы ездите в непризнанную республику.
— Никто и никогда меня в этом не упрекал. У меня нет таких проблем.
— Над чем вы сейчас работаете?
— Я телеведущая двух развлекательных каналов – "Ю" и RuТV. Недавно сыграла в двух клипах у Димы Билана. Съемки были в Лиссабоне.
— Лиссабон похож на Сухум?
— Нет. Совсем нет. Но это хорошо. Сухуму есть, к чему стремиться.