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Открытый кастинг конкурса Мисс Россия

Мисс Мира Ксения Сухинова: Абхазию знают в мире высокой моды

© Sputnik . Евгений Одиноков
Интервью
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Эксклюзивное интервью королевы красоты о том, что ее связало с Абхазией.

Лев Рыжков, Sputnik

Открою небольшой секрет: не все официальные мероприятия так скучны, как кажутся. Да, в микрофон произносят самые серьезные вещи. Но встретить порою можно очень интересных людей.

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Так на российско-абхазском молодежном форуме, в обществе президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, чиновников и парламентариев я заметил неземной красоты девушку. Которая оказалась Ксенией Сухиновой, Мисс Мира 2008 года!

Десять лет назад за нее болело все постсоветское пространство. И Ксения стала Мисс Мира в южноафриканском Йоханнесбурге. А в прошлом году Сухинова стала послом доброй воли Абхазии. И на форуме она рассказала о своем проекте — благотворительном футбольном матче. Инициатива вызвала одобрение президента Хаджимба, который заметил, что футбол в Абхазии любят. К тому же сборная Абхазии – чемпион мира по версии ConIFA.

После мероприятия мы с Ксенией пообщались, и я узнал, что привело Мисс Мира в Абхазию.

Влюбилась в горы

— Ксения, как вы стали послом доброй воли?

— Все было очень просто. Мне предложили, я согласилась.

Победительница конкурсов Мисс России и Мисс Мира Ксения Сухинова вступила в ряды благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
© Фото : фонд "Послы доброй воли Абхазии"
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— Вас что-то связывает с республикой? Раньше вы в Абхазии бывали?

— Не бывала. Но когда стала послом доброй воли – побывала. В первый раз я приехала в Сухум прошлой осенью.

— Вам понравилось?

— Вы знаете, в Абхазии – невероятно красивая природа. Красивая именно своей первозданностью. Я не просто любовалась природой – я ею наслаждалась. Буйство красок. Золотое солнце, желтый песок, зелень всех оттенков. Я влюбилась в эту природу. И в эти горы. Вы знаете, что я там понималась в горы? На серьезную вершину, куда до меня восходили человек десять. Мне хотелось охватить все это великолепие взглядом.

— Как вы поэтично рассказываете!

— Спасибо. Полгода назад, зимой я снова поехала в Сухум. И увидела зимнюю Абхазию. Мне посчастливилось увидеть, как в Сухуме падал снег — на пальмы, на тропическую зелень. В общем, я поняла: Абхазия прекрасна в любое время года.

Счастлива помочь

— Расскажите о благотворительном футбольном матче: кто будет играть, кому пойдут вырученные средства?

Мисс Мира Ксения Сухинова стала Послом доброй воли Абхазии
© Sputnik
Посол доброй воли Сухинова: буду помогать абхазской медицине

— 2018 год – год волонтерства. А еще – год Чемпионата мира по футболу в России. И я подумала, что если собрать волонтеров из Сочи и Абхазии, то можно устроить очень красивую и зрелищную игру. Ну, а собранные средства передать нуждающимся.

— А кому?

— Детям. Больным детям. Осенью я передавала Сухумскому лицею-интернату теплые одеяла. Я была в гостях у многодетных семей в Очамчырском, в Гудаутском районах. Дети просто прекрасные. Но у них нет медикаментов. Я буду очень счастлива, если смогу помочь этим детям.

Никто не упрекал

— Неожиданный вопрос. Вы путешествовали по всему миру, блистали на подиумах. А вписывается ли Абхазия в какие-то мировые тренды? Есть ли ей место в индустрии высокой моды?

Дизайнер Расида Лакоба
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
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— Абхазия уже там. Я постоянно и с удовольствием ношу платья, созданные абхазским дизайнером Расидой Лакоба. Ее знают не только в Абхазии, и даже не только в России, но и в мире. Она стала дизайнером года по версии журнала Glamour.

— А вас никто не упрекал?

— В чем?

— В том, что вы ездите в непризнанную республику.

— Никто и никогда меня в этом не упрекал. У меня нет таких проблем.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Я телеведущая двух развлекательных каналов – "Ю" и RuТV. Недавно сыграла в двух клипах у Димы Билана. Съемки были в Лиссабоне.

— Лиссабон похож на Сухум?

— Нет. Совсем нет. Но это хорошо. Сухуму есть, к чему стремиться.

Теги:
футбол, благотворительность, мода, Послы доброй воли Абхазии, ConIFA, Расида Лакоба, Ксения Сухинова, Абхазия, Россия



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