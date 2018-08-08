Внезапности не было: генерал Хрулев о пятидневной войне в Южной Осетии

СУХУМ 8 авг — Sputnik. В первые дни операции вооруженных сил России по принуждению Грузии к миру, генерал-лейтенант Хрулев принимал решения о применении подчиненных ему соединений и частей. Восьмого и девятого августа генерал-лейтенант Хрулев лично руководил ведением боевых действий. К концу дня, девятого августа, был тяжело ранен. Десять лет спустя в интервью Sputnik Южная Осетия, он рассказывает, с чем пришлось столкнуться и какие решения принимать.
— Анатолий Николаевич, 2 августа 2008 года на территории 11 субъектов Южного федерального округа завершились масштабные учения "Кавказ-2008" с участием более восьми тысяч военнослужащих. Российские войска убыли в пункты постоянной дислокации. Наступило время отпусков. Насколько внезапным для 58-й армии стал удар противника по Цхинвалу и позициям российских миротворцев – 8 августа?
О подготовке в Тбилиси крупной провокации свидетельствовали радиоперехваты, переговоры грузинских таксистов по телефонам и другие источники. Участились обстрелы территории Южной Осетии с грузинской стороны. Агрессия была предсказуема. Мы ожидали горячих событий на последней неделе Олимпиады (которая проходила 8–24 августа). В Грузии выбрали мистическую дату 08.08.08.
Вероятно, посчитали, что за пять суток после учений российские войска наверняка вернулись в пункты постоянной дислокации, и расслабились. Однако батальонные тактические группы (части постоянной готовности) остались прикрывать российскую границу, и первыми пришли на помощь Цхинвалу и российским миротворцам. Затем оперативно вернулись в горы остальные наши войска.
— И все же в беседах с жителями Южной Осетии о "пятидневной войне" порой сквозит обида на замедленную реакцию России, ведь 58-я армия пришла на помощь не сразу (8 августа). Могла ли операция развиваться технологически быстрее?
— В сложной обстановке Северо-Кавказский военный округ реагировал максимально оперативно. И технологически 58-я армия не могла войти в Цхинвал раньше, чем вошла. Даже если вы просто позвоните в службу Скорой помощи, необходимо какое-то время, чтобы машина приехала.
Армия – сложнейшая, географически рассредоточенная структура. Необходимо время, чтобы перебросить войска своим ходом, авиационным и железнодорожным транспортом в район сосредоточения (в предгорье). А затем ударная группировка должна была преодолеть по Транскавказской магистрали, через Рукский тоннель, в горно-лесистой местности расстояние свыше 160 километров. И не было возможности перебросить военно-транспортной авиацией танки и другую тяжелую технику через Большой Кавказский хребет.
На первом этапе у нас были только миротворческие подразделения и две батальонных тактических группы – против всей грузинской группировки. Поэтому первые двое суток создавалась ударная группировка, а активные наступательно-оборонительные и маневренные действия вели российские миротворцы, две батальонные тактические группы 58-й армии и югоосетинское ополчение. Подчеркну, главную задачу передовые части выполнили – не допустили захвата Цхинвала противником. Грузины не смогли там закрепиться, организовать оборону.
Восьмого и девятого августа грузины Цхинвал не взяли, а утром 10 августа созданная ударная группировка российских войск перешла в наступление. После чего наступил перелом. Операция "Чистое поле" провалилась.
— Насколько помогли российским войскам местные жители?
— Каждый населенный пункт Южной Осетии умело защищали организованные отряды ополченцев. До подхода двух батальонных тактических групп обороной Цхинвала руководил Эдуард Джабеевич Кокойты, с которым мы встретились на Галуанских высотах утром 9 августа. И далее действовали вместе.
Батальонные тактические группы 58-й армии обеспечили ополченцев связью, усилили тяжелой техникой и артиллерией. В свою очередь осетинские ополченцы помогали ориентироваться на местности, в качестве десанта на броне эффективно поддерживали огнем и демонстрировали чудеса маскировки. Это была очень важная помощь.
В первые двое суток грузины имели подавляющий перевес в людях и технике, но мы во взаимодействии с ополченцами активно и дерзко атаковали противника с разных направлений, создавая иллюзию, будто нас много.
До 10 августа на стороне противника было полное превосходство, и не только численное. Обученные и подготовленные грузинские войска располагали новейшей техникой, хорошей связью, организацией. Это был серьезный и опасный противник. Наша артиллерия не могла находиться на одной позиции больше десяти минут, потому, что у грузин была отработана контрбатарейная борьба. Через пятнадцать минут после открытия огня на то место, откуда стреляла наша артиллерия, сыпались грузинские снаряды.
Нам приходилось ломать все шаблоны, навязывать свою инициативу, наносить удары мелкими подразделениями на нескольких направлениях. Батальонные тактические группы я разделил на отдельные ротные, и этими группами удалось максимально сковать грузин боем. Молниеносными действиями, огнем мы заставляли противника переходить к обороне, нарушали управление.
— Даже короткая война – это большая учеба. На ваш взгляд, какие важные выводы были сделаны после операции принуждения Грузии к миру?
— Государство Российское всерьез занялось перевооружением – войска начали получать новые танки и БМП, авиационную составляющую, средства связи и разведки (включая беспилотники). Замечу, до 8 августа 2008 года боевая техника 58-й армии была полностью исправна, и все же имела большой износ (прошла две военные кампании на Северном Кавказе).
Значительно возросло денежное содержание офицерского состава и военнослужащих-контрактников. Правда, я считаю, денег не должно быть больше, чем патриотизма. На армейском уровне после августа 2008 года мы усилили батальонные тактические группы боевой техникой и людьми (до 750 человек), разработали новые алгоритмы боевого управления, методики подготовки войск и действия в боевых условиях.
— До 8 августа 2008-го войска СКВО и части ВДВ из Центральной России ежегодно проводили маневры "Кавказ", в которых легко читался возможный ответ на агрессию Грузии против союзников России на Кавказе. Почему в Тбилиси все-таки решили атаковать Цхинвал, и попытались устроить в Южной Осетии "Чистое поле"?
— Все это было спланировано, подготовлено и профинансировано не Грузией (недосягаемый для этой республики масштаб). Удачно выбран момент в период начала Олимпиады, когда все войны прекращаются. Военное руководство ВС России находилось в разбалансированном состоянии. И, вспомните, как прекрасно была организована синхронная информационная атака во всех западных СМИ. Грузия никогда не имела большого международного влияния, и минувшие десять лет показали, чего стоит воинственный политик Михаил Саакашвили.
Очевидно, грузинские политики, военачальники и спецслужбы давали американским кураторам ту информацию, которую за океаном хотели услышать. И успешный опыт удушения независимой Аджарии усиливал некоторые иллюзии Вашингтона и Тбилиси. Однако они встретили в Южной Осетии Российскую армию в лице 58-й Армии, начиная от солдата до генерала с высоким чувством патриотизма и верности присяге. Блицкриг не удался.