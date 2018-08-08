Внезапности не было: генерал Хрулев о пятидневной войне в Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были гражданами РФ, Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных с ее территории.

СУХУМ 8 авг — Sputnik. В первые дни операции вооруженных сил России по принуждению Грузии к миру, генерал-лейтенант Хрулев принимал решения о применении подчиненных ему соединений и частей. Восьмого и девятого августа генерал-лейтенант Хрулев лично руководил ведением боевых действий. К концу дня, девятого августа, был тяжело ранен. Десять лет спустя в интервью Sputnik Южная Осетия, он рассказывает, с чем пришлось столкнуться и какие решения принимать.

— Анатолий Николаевич, 2 августа 2008 года на территории 11 субъектов Южного федерального округа завершились масштабные учения "Кавказ-2008" с участием более восьми тысяч военнослужащих. Российские войска убыли в пункты постоянной дислокации. Наступило время отпусков. Насколько внезапным для 58-й армии стал удар противника по Цхинвалу и позициям российских миротворцев – 8 августа? © Sputnik . Саид Гуциев Владимир Шаманов: моя оценка пятидневной войны – блестяще

О подготовке в Тбилиси крупной провокации свидетельствовали радиоперехваты, переговоры грузинских таксистов по телефонам и другие источники. Участились обстрелы территории Южной Осетии с грузинской стороны. Агрессия была предсказуема. Мы ожидали горячих событий на последней неделе Олимпиады (которая проходила 8–24 августа). В Грузии выбрали мистическую дату 08.08.08.

Вероятно, посчитали, что за пять суток после учений российские войска наверняка вернулись в пункты постоянной дислокации, и расслабились. Однако батальонные тактические группы (части постоянной готовности) остались прикрывать российскую границу, и первыми пришли на помощь Цхинвалу и российским миротворцам. Затем оперативно вернулись в горы остальные наши войска.

— И все же в беседах с жителями Южной Осетии о "пятидневной войне" порой сквозит обида на замедленную реакцию России, ведь 58-я армия пришла на помощь не сразу (8 августа). Могла ли операция развиваться технологически быстрее? © RUPTLY. Медведев обозначил приоритеты России в грузино-югоосетинской войне 2008 года‍

— В сложной обстановке Северо-Кавказский военный округ реагировал максимально оперативно. И технологически 58-я армия не могла войти в Цхинвал раньше, чем вошла. Даже если вы просто позвоните в службу Скорой помощи, необходимо какое-то время, чтобы машина приехала.

Армия – сложнейшая, географически рассредоточенная структура. Необходимо время, чтобы перебросить войска своим ходом, авиационным и железнодорожным транспортом в район сосредоточения (в предгорье). А затем ударная группировка должна была преодолеть по Транскавказской магистрали, через Рукский тоннель, в горно-лесистой местности расстояние свыше 160 километров. И не было возможности перебросить военно-транспортной авиацией танки и другую тяжелую технику через Большой Кавказский хребет.

На первом этапе у нас были только миротворческие подразделения и две батальонных тактических группы – против всей грузинской группировки. Поэтому первые двое суток создавалась ударная группировка, а активные наступательно-оборонительные и маневренные действия вели российские миротворцы, две батальонные тактические группы 58-й армии и югоосетинское ополчение. Подчеркну, главную задачу передовые части выполнили – не допустили захвата Цхинвала противником. Грузины не смогли там закрепиться, организовать оборону.

Восьмого и девятого августа грузины Цхинвал не взяли, а утром 10 августа созданная ударная группировка российских войск перешла в наступление. После чего наступил перелом. Операция "Чистое поле" провалилась.

— Насколько помогли российским войскам местные жители? © Фото : ИЗ АРХИВА Л.ПАРАСТАЕВОЙ Купалба о "пятидневной войне": Грузия нарушала соглашения о ненападении

— Каждый населенный пункт Южной Осетии умело защищали организованные отряды ополченцев. До подхода двух батальонных тактических групп обороной Цхинвала руководил Эдуард Джабеевич Кокойты, с которым мы встретились на Галуанских высотах утром 9 августа. И далее действовали вместе.

Батальонные тактические группы 58-й армии обеспечили ополченцев связью, усилили тяжелой техникой и артиллерией. В свою очередь осетинские ополченцы помогали ориентироваться на местности, в качестве десанта на броне эффективно поддерживали огнем и демонстрировали чудеса маскировки. Это была очень важная помощь.

В первые двое суток грузины имели подавляющий перевес в людях и технике, но мы во взаимодействии с ополченцами активно и дерзко атаковали противника с разных направлений, создавая иллюзию, будто нас много.

До 10 августа на стороне противника было полное превосходство, и не только численное. Обученные и подготовленные грузинские войска располагали новейшей техникой, хорошей связью, организацией. Это был серьезный и опасный противник. Наша артиллерия не могла находиться на одной позиции больше десяти минут, потому, что у грузин была отработана контрбатарейная борьба. Через пятнадцать минут после открытия огня на то место, откуда стреляла наша артиллерия, сыпались грузинские снаряды.

фото из архива МЧС РСО-А Бои в Цхинвале

Нам приходилось ломать все шаблоны, навязывать свою инициативу, наносить удары мелкими подразделениями на нескольких направлениях. Батальонные тактические группы я разделил на отдельные ротные, и этими группами удалось максимально сковать грузин боем. Молниеносными действиями, огнем мы заставляли противника переходить к обороне, нарушали управление.

— Даже короткая война – это большая учеба. На ваш взгляд, какие важные выводы были сделаны после операции принуждения Грузии к миру? © Sputnik . Виктор Панов Забытый урок: август 2008-го и политика Запада

— Государство Российское всерьез занялось перевооружением – войска начали получать новые танки и БМП, авиационную составляющую, средства связи и разведки (включая беспилотники). Замечу, до 8 августа 2008 года боевая техника 58-й армии была полностью исправна, и все же имела большой износ (прошла две военные кампании на Северном Кавказе).

Значительно возросло денежное содержание офицерского состава и военнослужащих-контрактников. Правда, я считаю, денег не должно быть больше, чем патриотизма. На армейском уровне после августа 2008 года мы усилили батальонные тактические группы боевой техникой и людьми (до 750 человек), разработали новые алгоритмы боевого управления, методики подготовки войск и действия в боевых условиях.

— До 8 августа 2008-го войска СКВО и части ВДВ из Центральной России ежегодно проводили маневры "Кавказ", в которых легко читался возможный ответ на агрессию Грузии против союзников России на Кавказе. Почему в Тбилиси все-таки решили атаковать Цхинвал, и попытались устроить в Южной Осетии "Чистое поле"? © Sputnik . Максим Гвинджия: Клинтон обзывалась и кричала на тех, кто мог нас признать

— Все это было спланировано, подготовлено и профинансировано не Грузией (недосягаемый для этой республики масштаб). Удачно выбран момент в период начала Олимпиады, когда все войны прекращаются. Военное руководство ВС России находилось в разбалансированном состоянии. И, вспомните, как прекрасно была организована синхронная информационная атака во всех западных СМИ. Грузия никогда не имела большого международного влияния, и минувшие десять лет показали, чего стоит воинственный политик Михаил Саакашвили.

Очевидно, грузинские политики, военачальники и спецслужбы давали американским кураторам ту информацию, которую за океаном хотели услышать. И успешный опыт удушения независимой Аджарии усиливал некоторые иллюзии Вашингтона и Тбилиси. Однако они встретили в Южной Осетии Российскую армию в лице 58-й Армии, начиная от солдата до генерала с высоким чувством патриотизма и верности присяге. Блицкриг не удался.