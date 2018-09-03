Двинянин: Абхазия стала сильнее за прошедшие десять лет

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин в интервью Sputnik рассказал, о том насколько продуктивно, на его взгляд, прошли для Абхазии десять лет со дня признания Россией ее независимости, как будут развиваться отношения двух стран в дальнейшем.

- Алексей Аркадиевич, 26 августа Абхазия отмечала десятилетие со дня признания Россией независимости республики. В 2008 году Россия взяла на себя тяжелую миссию и выдержала колоссальное давление мирового сообщества. Десять лет назад Сухум был в предвкушении важных перемен и светлого будущего, а в Москве заявляли о том, что России нужна сильная и независимая Абхазия. Насколько, на ваш взгляд, оправдались эти ожидания?

— Безусловно, оправдались. Я считаю, что десятилетие признания независимости Абхазии Российской Федерацией — это важнейшая веха в истории вашего государства. Республика Абхазия за эти десять лет стала гораздо сильнее, прежде всего в политическом смысле. У нас по восходящей развиваются военно-политическая, финансово-экономическая, социальная, научная и иные отрасли сотрудничества. Может, не такими быстрыми темпами как хотелось бы, но тем не менее растет благосостояние народа Абхазии. Не могу не упомянуть, что президент Абхазии Рауль Джумкович Хаджимба отметил в ходе пресс-конференции конкретные финансовые достижения республики. На миллионы и миллиарды растет собственный бюджет республики. Все это, безусловно, подтверждает тот факт, что десять лет со дня признания независимости не прошли даром. © Sputnik / Томас Тхайцук Двинянин: Россия открыта для развития отношений с Абхазией

Мы с нетерпением ожидаем и другую значимую дату в истории вашей республики – 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Независимость Абхазии насчитывает много лет, но официальное признание независимости Российской Федерацией стало толчком для развития государственности вашей республики.

- Какими в целом вам представляются перспективы развития отношений Абхазии и России?

— Перспективы российско-абхазских отношений мне представляются радужными. У нас для этого есть мощная правовая база. Я имею в виду два больших договора: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 2008 года, а также Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. В них заложена юридическая база для развития отношений между нашими государствами практически в каждой отрасли. И многие направления, в том числе военно-политическое направление, здравоохранение, образование уже успешно реализуются.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Двинянин: "Перспективы российско-абхазских отношений мне представляются радужными. У нас для этого есть мощная правовая база."

- С 2008 года ведутся Женевские дискуссии по Закавказью. Меж тем основная цель дискуссий — достижение соглашения о невозобновлении военных действий между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией так и не достигнута. В обществе время от времени возникают разговоры по поводу того, насколько оправдано дальнейшее участие в этом переговорном процессе. У вас какое мнение на этот счет?

— Спасибо за этот вопрос ко мне, поскольку ваш покорный слуга практически со дня основания Женевских дискуссий принимал в них участие и достаточно подробно знаком с этой спецификой.

© Sputnik / Илона Хварцкия Экс-посол России в Абхазии возглавил департамент МИД РФ

Я считаю, не надо делать трагедии из-за того, что Соглашение о неприменении силы в рамках Женевских дискуссий пока не подписано. Самое главное, что у нас заключены двусторонние оборонительные договоры между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Тем самым безопасность вашей республики и вашего народа надежно гарантирована Российской Федерацией.

Что касается Женевских дискуссий, то я считаю, что для Абхазии они остаются уникальной международной площадкой для общения с внешним миром и донесения точки зрения абхазского государства до внешнего мира. В Женевских дискуссиях, помимо Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Российской Федерации, участвуют также Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, представители ООН и представители ОБСЕ. Это очень авторитетные международные организации, и то, что делегация Республики Абхазии говорит на Женевских дискуссиях, находит свое понимание в этих организациях. То, что Абхазия имеет официальный равноправный с Грузией выход на внешний мир — это на сегодня главный результат дискуссий.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Двинянин: "Что касается Женевских дискуссий, то я считаю, что для Абхазии они остаются уникальной международной площадкой для общения с внешним миром и донесения точки зрения абхазского государства до внешнего мира."

Более того, на Женевских дискуссиях достигнуто немало и практических результатов. Возьмем, в частности, договоренность от 2009 года о создании совместного механизма предотвращения и реагирования на инциденты в районе абхазско-грузинской границы. Я имею в виду те встречи, которые периодически проводятся в городе Гал. Сейчас они временно заморожены в связи с появлением в Грузии так называемого списка Отхозория-Татунашвили. Но, я думаю, что грузинская сторона поймет тупиковость своей позиции, и эти важные встречи будут продолжены. Хочу отметить, что продолжает свою работу горячая линия, которая может быть задействована любой из сторон в случае инцидентов.

Этот процесс был создан также благодаря Женевским дискуссиям, и, конечно, нужно продолжать свое участие всем сторонам в Женевских дискуссиях по Закавказью.

Кроме того, на Женевских дискуссиях также обсуждаются гуманитарные вопросы. В том числе и экологические проблемы, которые в последние несколько лет стали крайне важными для Республики Абхазия. Я имею в виду борьбу с различными сельскохозяйственными вредителями. В Женеве также обсуждается обмен архивными данными между Грузией и Абхазией, различные вопросы культурного наследия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посол Двинянин о признании Абхазии Сирией: сделан очередной важнейший шаг

- Грузия продолжает проводить активную политику по вступлению в НАТО. В альянсе эти стремления поддерживают, по крайне мере устными заявлениями. Чем это грозит России и Абхазии? Какие ответные меры могут последовать?

— Мне непонятно, почему Грузия так упорно стремится в НАТО. Всему Закавказскому региону это грозит дестабилизацией. С другой стороны, если вспомнить положения Вашингтонского договора, согласно которому был создан Североатлантический альянс, то страны, имеющие какие-либо территориальные проблемы, не могут быть участниками этого договора. Я надеюсь, что вот это юридическое препятствие является серьезной проблемой для практического продвижения по пути вступления Грузии в НАТО.

Кроме того, я знаю, что ряд стран-участниц НАТО также не поддерживает вступление Грузии в эту организацию, поскольку понимают, что дестабилизация Южного Кавказа не принесет пользы никому.

Повторюсь, что со стороны России безопасность Республики Абхазии обеспечена очень надежно. В этом плане вашему народу беспокоиться не о чем.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Двинянин: "Мне непонятно, почему Грузия так упорно стремится в НАТО. Всему Закавказскому региону это грозит дестабилизацией."

- Как может сказаться на ситуации в регионе последний визит Меркель в Закавказье? Можно ли его рассматривать в контексте возможного вступления Грузии в НАТО?

— Это был ознакомительный визит не только в Грузию, но и в Армению и Азербайджан. С точки зрения возможного вступления Грузии в НАТО, вряд ли этот визит можно рассматривать как некий дополнительный шаг на этом пути. По моей информации, госпожа Меркель лишь в результате определенного давления со стороны грузинского правительства посетила район грузино-юго-осетинской границы. При этом сделала это в сопровождении сотрудников миссии Европейского Союза, но не грузинских дипломатов. Поэтому, я считаю, что Германия занимает достаточно сдержанную позицию в этом вопросе.

- Один из важных вопросов, который интересуют жителей Абхазии, — это возобновление процесса приобретения гражданами республики российского гражданства в упрощенном порядке, который был приостановлен в 2008 году после признания независимости и установления дипломатических отношений. Какие перспективы у этого вопроса?

— Переговоры о заключении соглашения об упрощенном предоставлении гражданства, правильнее сказать, соглашения о двойном гражданстве и урегулировании вопросов двойного гражданства, продолжаются. Я думаю, что в конечном итоге оно будет заключено, просто в нем достаточно много юридических тонкостей. Поскольку двойное гражданство — это редкий в международном праве инструмент. У Российской Федерации такое соглашение заключено только с Республикой Таджикистан.

В то же время, в настоящее время у большинства граждан Республики Абхазия нет проблем для получения российского гражданства в стандартном порядке через консульский отдел нашего посольства в Сухуме. Многие этим пользуются. Поэтому я не вижу здесь особых проблем.

- Об упрощении процедуры прохождения границы с Россией на Псоу говорилось много, но вопрос с началом курортного сезона в Абхазии каждый раз всплывает снова. На ваш взгляд, насколько обоснованы нарекания к процедуре перехода? И обсуждается ли вопрос мер по изменению ситуации?

— В этом году эта проблема стала столь актуальной в первую очередь из-за проведения Чемпионата мира по футболу, некоторые матчи которого проходили в городе Сочи. Указом президента Российской Федерации были введены ограничения на стандартный порядок пересечения государственной границы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двинянин: российско-грузинское таможенное Соглашение не ущемляет Абхазию

В то же время по линии пограничной службы ФСБ России сделано очень многое на международном автомобильном пункте пропуска "Адлер-Псоу". Недавно мы проводили совещание с участием представителей Советов Безопасности Российской Федерации и Республики Абхазии, где было констатировано, что за последнее время количество пропускных полос и контрольных кабин для проверки документов было увеличено в два раза, с десяти до двадцати, повышается качество технологий проверки, созданы специальные полосы для автобусов с туристами. Есть планы и для дальнейшего расширения этого пункта пропуска.

- Последний вопрос о привлечении инвестиций в Абхазию. На ваш взгляд, что нужно для создания благоприятного инвестиционного климата в стране? Что настораживает и останавливает сегодня потенциальных инвесторов?

— В первую очередь это создание благоприятного законодательства, комфортной среды для привлечения зарубежных инвестиций в экономику Республики Абхазия, а также обеспечение гарантий сохранения и расширения этих инвестиций со стороны государства. Вы знаете, что в последние годы имели место определенные проблемы криминального характера в отношении российских инвесторов. Создание надежных гарантий в законодательстве вашей республики и в плане противодействия криминалу – это главное.