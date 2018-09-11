Время ожиданий и возможностей: как менялись отношения Абхазии и России

В 2018 году Абхазия отмечает 25-летие Победы Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов и 10-летие признания независимости Россией. О том, как развивались экономические отношения между Россией и Абхазией, какие факторы способствовали этому, рассказал в интервью радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

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- Олег Мсасович, какие наиболее важные факторы, на ваш взгляд, повлияли на развитие сотрудничества России и Абхазии в экономической плоскости? © Sputnik / Томас Тхайцук Чирикба: огромный потенциал и слабая реализация - главное противоречие Абхазии

— Безусловно, краеугольный камень, основа основ и начало всех экономических и политических отношений – победа Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии, установление абхазской юрисдикции на всей своей территории и дальнейшее признание нашего государственного суверенитета со стороны мировой державы – России. Все это, конечно, предопределило дальнейший ход событий. Думаю, главное условие динамичного и устойчивого развития отношений России и Абхазии – большой Договор о дружбе и взаимопомощи. Он нивелировал все основные военно-политические риски и создал предпосылки для развития нашей страны. Далее, как вы знаете, началась кропотливая работа по множеству направлений. Конечно, не последнюю роль в этом играют экономические отношения. Именно они определяют и задают основной вектор развития страны. Мы думаем, что наше взаимодействие с Россией в области инвестиций, в области торговых отношений, конечно, способны предопределить развитие на дальнейшую перспективу. Я бы охарактеризовал наши отношения с Россией как достаточно динамичные и поступательно развивающиеся. Но, хочу отметить, что этот процесс протекает не без сложностей.

- Когда было создано торговое представительство? Что предшествовало этому? Ведь был еще период блокады, который хорошо известен жителям Абхазии. Как пошло развитие отношений после открытия Торгового представительства?

— Установление дипломатических отношений между нашими странами предполагало целый ряд взаимных договоренностей, взаимных признаний. И одним из таких серьезных шагов стало межправительственное соглашение об учреждении торговых представительств. Это произошло в 2010 году, через два года после признания независимости Абхазии Россией. Но стоит сказать, что еще с 2005 года в Москве функционировало представительство правительства Абхазии по инвестиционной политике. Его задачи были такими же, как и у Торгового представительства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Григорьев о 10-летии признания Абхазии: заложена основа будущего процветания

- Насколько интенсивно развивались отношения уже после заключения дипломатических отношений? Были ли спады или подъемы? Как сейчас обстоят дела?

— Безусловно, процесс взаимодействия достаточно обширный, сложный. Он, как и любой другой процесс, переживает более успешные и менее успешные периоды. Я хочу сказать, что те макроэкономические процессы, которые проистекают вообще в мировой экономике, в экономике нашего стратегического партнера, так или иначе отражаются на экономических процессах внутри Абхазии, а также на нашей внешней экономической активности. Поэтому здесь все протекает не без сложностей. Однако Торговое представительство, Министерство экономики Абхазии и другие направления, которые занимаются экспортно-ориентированной деятельностью, пытаются нивелировать существующие трудности и риски, добиваться максимальных преимуществ и использовать все возможности, которые нам дает Соглашение.

- Насколько определяют уровень сотрудничества между нашими странами нормы в таможенном законодательстве России и Абхазии? Насколько процесс взаимодействия таможенных служб идет успешно, для того чтобы наша продукция легче преодолевала пограничный рубеж?

— Безусловно, таможенное регулирование имеет серьезное влияние на нашу внешнеэкономическую деятельность. Взаимодействие Абхазии с Российской Федерацией, с российским рынком в значительной степени регулируется таким мощным инструментом, как взаимодействие в режиме торговли товаром, который мы заключили в 2012 году. Это заключение призвано стимулировать рост новых производств. Пусть это будут неглобальные, но современные производства, базирующиеся на серьезной технической основе, современной системе хозяйствования. Но сегодня мы должны добиться такого положения вещей, когда наши экспортные позиции были бы довольно обширными и приходили бы на российский рынок в достаточно большом объеме.

- Вы сказали о производственной базе, которой недостаточно в Абхазии. Как эта проблема влияет на то, что наши товары не столь широко представлены в той же России и в других странах? © Sputnik Шамба: Абхазия может реализовать многовековую мечту благодаря России

— Бренд "Произведено в Абхазии", абхазская продукция — она уже заведомо востребована на внешних рынках, в особенности на российском рынке. Этому есть множество подтверждений. Это действительно та область, где мы можем при определенных условиях развития ситуации, достаточно достойно представлять нашу республику. Наша сельхозпродукция пользуется заслуженным спросом, высоким интересом со стороны покупателей. И думаю, что в этом направлении нам следует сконцентрироваться. Нам необходимо увеличивать количество предприятий, которые производят качественную, экологически чистую абхазскую продукцию. Интерес растет по многим направлениям этой продукции. Могу сказать, что на многие экспортные позиции есть интерес не только со стороны российского рынка, но и со стороны довольно отдаленных рынков. Об этом стоит говорить. Например, абхазский мед. Торговое представительство Абхазии ведет целенаправленную работу по созданию такого нового экспортного бренда, как абхазский мед. Он очень качественный. И у нас есть все предпосылки для того, чтобы позиционировать себя как страна, которая поставляет на международные рынки эту качественную продукцию. Интерес существует не только в России, это доказывает наше участие на больших международных различных мероприятиях, существует интерес в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Уже сегодня нам удалось таким образом оживить интерес к абхазской продукции, что сейчас уже получаем предложения. Я очень надеюсь, что в ближайшее время будет запущено в строй предприятие по очистке, фасовке нашего абхазского меда. Это предприятие, которое мы достаточно долгое время ожидаем. Надеюсь, с его запуском мы сумеем создать такую бизнес модель, такую основу взаимодействия, которая позволит этой качественной продукции появиться на внешних рынках.

- Что сегодня влияет на уровень экономического сотрудничества между Россией и Абхазией? Какова роль торгового представительства в этом процессе, торговых домов? Могли бы рассказать о таких инфраструктурных объектах в торговых отношениях с Россией? © Sputnik / Томас Тхайцук Барциц: Абхазии нужны национальные проекты

— Деятельность Торгового представительства Абхазии в России очень важна для экономики такой небольшой страны, как Абхазия. Думаю, мы избрали верную тактику, пошли по пути создания отдельных площадок, которые могли бы представлять различную абхазскую продукцию, а также представлять производителей. А производители у нас различные: есть крупные компании, компании, которые находятся на стартапе, которые только прокладывают себе дорожку на внешние рынки. Мы считаем своей задачей помогать таким компаниям, и многим уже удалось помочь. Я с чувством глубокого удовлетворения всегда встречаю информацию о том, что продукция каких-то наших небольших компаний, наших предпринимателей, фермерских хозяйств становится где-то отмеченной, засуживает высоких отзывов, либо просто попадает на российские прилавки. Думаю, что торговые дома, которые мы пытаемся создавать в различных регионах России, они только придадут импульс развитию нашей продукции. Мы фонд-офис "Торгового дома Абхазии" на Food-city в таком достаточно серьезном агрокластере. Сейчас мы немножко перепрофилируем работу этой площадки. Сделаем акцент в пользу различных ярморочных форматов по территории всей Российской Федерации. Импульсом этому послужила деятельность некоторых недобросовестных предпринимателей в России, которые пытались использовать абхазские бренды в своих целях, зачастую сомнительных. Торговое представительство сумело заблокировать эту деятельность практически по всем регионам России. Но взамен нужно было что-то предложить, и мы решили заполнить эту нишу подлинными абхазскими продуктами. К сожалению, здесь такой ярко выраженный сезонный фактор. Иногда, как говорится, густо, а иногда и пусто. Но мы пытаемся подобрать такой ассортимент нашей продукции, наших фермерских хозяйств, наших небольших предприятий, который позволил бы наши покупателям в России составить полное представление об ассортименте абхазской продукции. Думаю, мы будем продолжать эти форматы. Не исключаю, что будут новые идеи, новые мысли. Будем пытаться их внедрять.

© Sputnik / Томас Тхайцук Две "пятилетки": Абхазия и Россия обсудили взаимодействие в экономике

- То есть главная проблема, так скажем, в наращивании торговых отношений с Россией – увеличение самого объема продукции, производимой внутри Абхазии?

— Совершенно верно. Нам необходимо увеличить объемы производства на внешние рынки. Прежде всего – на российский рынок. Здесь благодаря соглашениям в рамках сотрудничества, перед абхазским производителем открываются масса возможностей для реализации своей продукции.

- 10 лет прошло со дня признания Абхазии Россией. Резюмируйте итоги этого периода в торговой экономической сфере. Сделайте самые важные, на ваш взгляд, акценты.

— Я считаю, что это был очень сложный, интересный и динамичный период. Не покривлю душой, если скажу, что мы ожидали от него большего. Я думаю, что есть упущенные возможности. Думаю, что есть некоторые проблемы с компетенциями, с правильно подобранными, экспертно-обоснованными, выверенными решениями. Конечно, мы вправе ожидать каких-то более серьезных результатов. Однако есть и многое, что удалось сделать. Этот период характеризуется упорным трудом, поиском правильных решений. Думаю, основная часть работы, конечно, впереди.