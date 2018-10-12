Гасяк: закон возникает, когда в нем есть необходимость

О проблемах инвестиционного климата в Абхазии, перспективах малого и среднего бизнеса, а также особенностях законотворческой деятельности в интервью радио Sputnik рассказал председатель правления профессионального сообщества специалистов финансового рынка "Финновация" Владимир Гасяк.

- Владимир Михайлович, в ходе своего выступления на пленарном заседании IX Абхазо-российского делового форума вы высказали мысль, что без практики нельзя издать закон. Расскажите нам об этом подробнее, как происходит законотворческая деятельность в России? © Sputnik / Томас Тхайцук Завтра начинается сегодня: для делового форума в Сухуме нет "неудобных" тем

— Закон возникает тогда, когда в этом возникает необходимость. Это происходит в нескольких случаях – когда это нужно государству и когда есть потребность бизнеса в том, чтобы отрегулировать какие-либо отношения. Однако наш опыт говорит о том, что написать идеальный закон в России пока что не удавалось.

К примеру, когда мы развивали тему ипотечного кредитования, появилась необходимость издать закон, который регулировал бы различные вопросы. Мы написали и выпустили его, но ипотечный бизнес так и не начал развиваться. Подключились к Госдуме, чтобы помочь разобраться в проблеме и начали беседовать с участниками: банками, оценщиками, нотариусами и другими. Выяснилось, что есть в законе ряд пунктов, которые трактуются по-другому. Казалось, писали по теме, а одна запятая меняет смысл, и все пошло по-другому. Поэтому закон и практика — это единая цепочка.

- Наверняка вы знакомы с законом "Об инвестиционной деятельности в Абхазии". Многие считают, что он слишком либеральный и создает очень легкие условия для иностранных инвесторов.

— Для инвесторов важен не один закон, важна сама система. Сегодня инвестор узнает всю необходимую информацию через специальные официальные каналы. Полученные от них данные уже не надо перепроверять. Далее вы прописываете условия, предоставляете деньги. Должны быть такие механизмы, чтобы инвестор не проверял каждый день, куда его деньги уходят, это не так работает. Есть инвестиционный бюджет, программа, и периодически это проверяется. Все остальное делает механизм банковского и налогового контроля.

- Но в Абхазии большую роль играют именно личные связи, даже в бизнесе. Многие объекты персонифицированы.

— Когда речь идет о больших проектах, это оправданно. Но Абхазия нуждается не только в больших инвестициях, но и во вкладе в средний, малый и даже микро бизнес. Это абсолютно разная группа инвесторов. К примеру, на сегодняшней площадке есть даже группа физлиц, которые совместно готовы вложиться в бизнес в республике. А для таких инвесторов важен именно механизм, а не "персоны".

- Владимир Михайлович, как вы в целом оцениваете работу IX Абхазо-российского форума? © Sputnik / Томас Тхайцук Финансы и недвижимость: о чем дискутировали на деловом форуме в Сухуме

— Я уже не в первый раз на этом форуме и могу с уверенностью сказать, что в этот раз общение было очень живое. Уже были обсуждения, после которых стало ясно, что надо действительно начинать работать. Если сделаны первые шаги, то начинают подключаться специалисты, общество и потребители. Уже потом парламентарии начнут понимать, какой закон сейчас нужен в Абхазии. На основе практики нужно выработать механизм, который позволил бы многим средним и мелким инвесторам работать и защитить их интересы.

- То есть переговоры были больше похожи не на спор, а на рабочую атмосферу?

— Вначале у каждого есть своя позиция, и возникает дискуссионный спор. Это нормально, потому что каждый диктует предложенный тезис, исходя из собственного опыта. К примеру, когда мы решаем какие-то вопросы в Госдуме, мы собираем представителей всех секторов и спрашиваем, чего они опасаются. Именно в такой системе обсуждений и происходит решение проблемы.

- Словом, Абхазии предстоит еще долго и усердно работать в сфере инвестиций?

— Работы всегда хватает, но сейчас возник такой момент, когда нужно переходить именно на системную работу с инвесторами. Система облегчит задачу, государству останется лишь регулировать вещи, которые надо "подкрутить". Во-вторых, государству уже сейчас надо заняться повышением финансовой грамотности бизнеса. Надо обучать наших бизнесменов, что есть инвестиция, что есть кредит, какие условия являются приемлемыми. Чтобы, когда бизнесмен просит дать ему денег, он хотя бы понимал, сможет расплатиться или нет.