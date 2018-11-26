Табагуа о поправках в Конституцию Абхазии: нужно изучать все "за" и "против"

День Конституции отмечается в Абхазии ежегодно 26 ноября. О том, насколько эффективно работают поправки, внесенные в Конституцию с 1999 года, в интервью радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии Батал Тапагуа.

Sputnik.

— Батал Иванович, с 1994 года в Конституцию Абхазии были трижды внесены поправки в различных областях. Насколько, по Вашему мнению, они стали эффективны?

— Сложно сказать, насколько они стали эффективны на сегодняшний день, потому что любая поправка в законе должна себя проявить со временем и на это может понадобиться не один год. При самом процессе внесения поправок необходимо тщательно все продумать, взвесить все "за" и "против". Нужно подумать о том, как они повлияют на ситуацию в стране и лет через 5-10. На сегодняшний день уже стоит провести анализ, насколько эти поправки стали эффективны спустя время. Время идет вперед, меняется политическая ситуация и отношение к ней людей, нужно идти в ногу с этими изменениями.

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— Говоря о поправках, невозможно не вспомнить и нашумевшем законе о запрете абортов в Абхазии. Многие до сих пор выступают против него. Что Вы думаете по этому поводу?

— Я высказывал свое мнение при обсуждении данного вопроса в Парламенте и считаю, что к некоторым изменениям надо подходить очень осторожно, так как они затрагивают очень личные вопросы. В первую очередь необходимо было посоветоваться с женским сообществом, спросить их мнение и отношение к такому вопросу. У наших законодателей есть один недостаток, они недостаточно изучают вопрос с целевой аудиторией и это неправильно.

— Батал Иванович, в 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, который в 2016 году был полностью укомплектован. За два года какие итоги работы Конституционного суда можно подвести? © Фото : предоставлено Людмилой Ходжашвили Ходжашвили о Конституционном суде: даже адвокаты приходят за консультацией

— Скажу так, мы маленькое государство. Естественно, мы хотим представлять себя наравне с другими странами на должном уровне, но в то же время нужно осознавать свои возможности и знать, к чему приведет каждое принятое решение. Насколько Вы помните, после войны некоторые функции Конституционного суда выполнялись Верховным судом. Постепенно структуры стали существовать самостоятельно, кроме того, в районах также появились свои суды. На мой взгляд, это немного лишнее и эффективнее было бы вернуться к прежней практике, прежде всего с экономической точки зрения. Не помню, чтобы за все это время Конституционный суд разобрал хоть одно дело, не потому что в нем работают некомпетентные люди, а потому что у нас нет в этом необходимости.

— Совсем недавно самым обсуждаемым вопросом стала инициатива Городского собрания о выборе главы местной администрации посредством народного голосования. Как вы относитесь к этому предложению? © Sputnik Бадри Есиава Референдум и "незаконное обогащение": что затевается в Горсобрании Сухума

— Я поддерживаю эту инициативу. Необходимо с чего-то начать и посмотреть, насколько это эффективно будет работать. Я считаю, что необходимо менять местных глав каждые три года. За это время жители районов смогут определить, оправдал ли он их доверие и как плодотворно работал. Без изменений не будет и прогресса. Но опять же, нужно продумать все тонкости вопроса.

— По Вашему мнению, какие еще поправки необходимо внести в Конституцию? Возможно, добавить новые положения?

— На мой взгляд, на сегодняшний день необходимо сократить полномочия президента, указанные в Конституции. В решениях президента большее участие должен принимать Парламент республики. Президент — это не царь народа, поэтому нужно сделать так, чтобы и избранники народа играли какую-то роль в его решениях. Если применить эту схему, то в ходе обсуждений и возможно даже споров Парламента и президента могут возникнуть правильные решения.