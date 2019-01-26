Тимур Надарая: цинично использовать жителей Гала в политических целях

О том, почему жители Гала устроили стихийный пикет у здания районной администрации, зачем галцам нужна открытая граница, и на какой статус они могут рассчитывать на территории Абхазии, читайте в интервью Sputnik с главой района Тимуром Надарая.

Сария Кварацхелия, Sputnik

— На уходящей неделе около 30 жителей Гала собрались у здания районной администрации. Стояли два вопроса: закрытие границы с Грузией и получение вида на жительство. Как все разрешилось?

— Граница сейчас закрыта, чтобы свиной грипп, который вспыхнул в Грузии, не проник в Абхазию и чтобы жители Абхазии, в том числе и Гала, не заболели. Вот уже две недели, как действуют ограничения. Такая мера принята впервые за 20 лет. Раньше бывало на два-три дня закрывали границу, но не более. Жители требовали открыть границу. С одной стороны, их можно понять. Многие ездят туда по разным причинам: кто-то лечиться, кто-то покупать лекарства, потому что там они стоят дешевле, а кто-то получать социальные выплаты. Для многих галцев это было привычным образом жизни, и закрытие границы их возмутило. Мы их понимаем. Подумайте, как было бы, если на время закрыли границу с Россией? У многих из нас возникло бы такое же чувство недовольства, как и у галцев. Но по информации медиков, сейчас в Грузии заболевание идет на спад. Возможно, вскоре наши специалисты скажут, что уже можно снять ограничения. Поэтому я призываю всех к терпению и пониманию. Такие меры приняты для защиты наших жителей от вируса гриппа H1N1.

© Sputnik Джопуа Роберт Надарая: Галский район - один из самых спокойных в республике

Второй вопрос – получение гражданства Абхазии. Хочу отметить, что в Галском районе особое положение. Но уже некоторые начинают готовиться к выборам, и они используют простых жителей Галского района в своих политических целях. Это очень цинично использовать галцев в своих политических целях. Их статус уже определен законом. Я тоже был в оппозиции в свое время, но никто из нас не призывал галцев митинговать против властей.

Раз мы разрешили им вернуться сюда, то мы должны оказывать им социальную поддержку. Тогда это население постепенно будет ориентироваться на Абхазию и процесс их интеграции пойдет быстрее.

— В мае 2016 года в Абхазии началась замена старых паспортов на новые. Но в Галском районе это не обновление документов, а фактически новая волна паспортизации. Расскажите, пожалуйста, как проходит этот процесс.

— Сейчас в республике идет замена паспортов граждан Абхазии, это новая волна по всей стране. Мы знаем процессы, которые предшествовали этому – события мая 2014 года, когда были выявлены массовые нарушения в ходе паспортизации, которая проходила с 2005 года. Это привело к политическому кризису. И вот, с 2016 года в Абхазии идет паспортизация. Можно сказать, мы уже подходим к финишу. По данным МВД, более 100 тысяч получили паспорт гражданина Абхазии нового образца. Согласно указу президента, с 1 января паспорт старого образца на территории Абхазии не действует. Недавно срок действия паспорта был продлен на два месяца, но это было сделано для перерегистрации пенсионеров. Для всех остальных жителей Абхазии старый паспорт не функционирует.

© Sputnik Роберт Джопуа Жители Гала потребовали открыть границу

В Галском районе из-за того, что многие имеют грузинское гражданство, в основном получают вид на жительство. Процесс выдачи вида на жительство идет уже полтора года. За это время, по данным паспортного стола, более 12 тысяч жителей Галского района обратились за получением вида на жительство. Но получили документ около половины. Это связано с тем, что по закону вид на жительство могут получать жители Галского района, которые родились на территории Абхазской АССР.

— То есть получается, что те жители Гала, которые родились, скажем в Грузии, не могут получить вид на жительство?

— Не обязательно на территории Грузии, они могли родиться и в другой республике СССР. Мы плохо представляли, какие миграционные вопросы происходили во времена СССР. В свое время руководство Грузинской ССР делало все, чтобы грузины массово переселялись в Абхазию. Чуть ли не каждый четвертый житель Галского района не родился на территории Галского района. Он либо переехал из Грузии или других республик СССР.

— Как можно решить проблему тех жителей района, которым не выдается вид на жительство? Что им предлагается?

— Пути решения этой проблемы найдены. Сегодня жителям Абхазии одновременно нельзя иметь абхазский паспорт и паспорт другого иностранного государства, в том числе и грузинский. Исключение – только Россия, потому что она признала независимость Абхазии и более того – выступает гарантом суверенитета нашей республики. Вполне логично, что закон позволяет одновременно быть гражданином Абхазии и России. Это политическое решение.

© Sputnik Томас Тхайцук Надарая о выдаче паспортов в Галском районе: не замена, а новая паспортизация

Что касается жителей Галского района, конечно, мы должны были понять, что это люди, которые вернулись в Абхазию после Отечественной войны народа Абхазии. Но из-за того, что в районе шла террористическое война, долгое время мы не могли контролировать район. В то же время граница фактически была открыта для перехода вброд или через пропускные пункты. Мы не могли контролировать границу. Естественно люди переходили на сторону Грузии. Грузия же считает своими гражданами не только жителей Галского района, но и всей Абхазии. Она считает нашу республику не свободным, независимым государством, а оккупированной территорией. Конечно, после войны люди нуждались, они искали, где получить пособия, пенсию. А в Грузии без гражданства грузинского никому не выдадут ни пенсию, ни социальные выплаты, не окажут медицинскую помощь. Когда люди обращались, им сразу же оформляли гражданство. Естественно Абхазия такую социальную помощь не могла предоставить ни галцам, ни другим своим гражданам. И сегодня в Грузии пенсия выше, чем в Абхазии. Ничего удивительного, что люди, считающие себя грузинами, получили грузинское гражданство. Но как нам быть в этой ситуации? Правительство приняло решение: раз мы разрешили беженцам вернуться в Галский район, то мы ответственны за их интеграцию в общеабхазское пространство. Не имея абхазского гражданства, они не должны лишаться социальной поддержки. Поэтому мы выдаем вид на жительство, который имеет высокий уровень. Он дает все права, кроме права на голосование и права на приобретение недвижимости. И из-за того, что эти люди ограничены в избирательных правах и являются гражданами иностранного государства или лицами без гражданства, сегодня мы не призываем их на службу в абхазскую армию и ждем от законодателей закона об альтернативной службе.

Среди галцев есть граждане Грузии и лица без гражданства. Лиц без гражданства, по нашим приблизительным подсчетам, не более 600-800 человек. Это те, кто не является гражданином Грузии, но в 14-15 лет не смогли получить абхазское гражданство из-за того, что хотя бы один из родителей не имел абхазское гражданство. Такие люди получают вид на жительство. Лицам без гражданства, имеющим вид на жительство, через пять лет легче получить гражданство Абхазии, потому что они не обременены гражданством другой страны. Но для этого они должны сдать экзамен на знание конституции и абхазского языка.

Есть третья категория, которые не могут получить вид на жительство. Главное условие – проживание на территории Абхазии более 10 лет, но у этой категории такого нет. Они уехали за пределы Абхазии и появились здесь менее 10 лет назад. Есть и другие случаи, когда родители живут в Гале, а человек-родственник приезжает сюда по визе, скажем к родителям, тогда он может получить разрешение на проживание. Разрешение действует два года. Через два года можно либо обратиться за видом на жительство, либо покинуть территорию. Это касается не только граждан Грузии, но и граждан других стран. Также и россиян, которые более трех месяцев собираются жить в Абхазии. Законодатель сегодня дал нам возможность регулировать все эти процессы. Конечно, не бывает без исключений.

© Sputnik Роберт Джопуа Мурзаканским абхазам помогут интегрироваться в общеабхазское пространство

— А можете привести конкретные примеры?

— Многие спрашивают на счет детей, которые родились уже после 1999 года, и которым в этом году исполняется по 20 лет. Нам говорят: "Они родились в Абхазии после войны, в независимом государстве, они не имеют грузинское гражданство. Почему вы не даете им абхазский паспорт?". В законе "О гражданстве" четко говорится, для того, чтобы человек получил абхазское гражданство, один из его родителей должен иметь гражданство. Но здесь таких случаев очень мало. Взрослое население из-за каких-то пособий давно оформили грузинский паспорт и их дети для Абхазии выходят лицами без гражданства и они могут рассчитывать на вид на жительство и через пять лет получить гражданство Абхазии, если выдержат экзамен по Конституции и абхазскому языку. Самое сложное зачастую – знание абхазского языка, но некоторые учат и неплохо знают абхазский.

— Что касается самурзаканских абхазов. Как решается их вопрос?

— Есть в нашем районе и категория, которая имеют абхазские фамилии: Тарбая, Зухбая, Эзугбая и так далее. Это этнические абхазы, которые подверглись ассимиляции. Сегодня они имеют грузинские паспорта советского образца и свидетельства, в которых они записаны, как грузины. В этой ситуации я хочу особо подчеркнуть: Абхазия в отношении них не проводит никаких принуждающих мер к насильственному изменению фамилии. Так поступала Грузия во времена Сталина. Мы это осуждаем и не можем повторить то же самое. Если человек себя идентифицирует грузином, то он имеет на это право. Если у него есть гражданство Грузии, то он получает вид на жительство. Но, если человек хочет изменить национальность и вернуть историческую фамилию, то у него есть такая возможность. Для этого нужно обратиться в комиссию по гражданству при президенте. Но здесь тоже возникает другая проблема: у него все еще остается грузинское гражданство.

— Как с этим быть?

— В законе "О гражданстве" говорится, что где бы абхазы ни родились, где бы они ни находились и чьими бы гражданами ни являлись, в случае их желания, Абхазия считает их гражданами своей страны. Такое решение было принято из-за того, что после Кавказской войны сотни тысяч абхазов вынуждены были переселиться в Турцию, и сегодня они живут во многих странах мира. Поэтому Абхазия дала всем абхазам такое преимущество. В том числе есть батумские абхазы, которые приезжали и получали абхазское гражданство. Так что самурзаканских абхазов мы считаем махаджирами на своей родине, которые подверглись массированной насильственной ассимиляции со стороны Грузии. И если они желают вернуть свою национальность добровольно, то получают гражданство Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шакрыл о событиях в Гале: митинга можно было избежать

Но есть категория лиц, которых мы не хотим вспоминать, но уже ответственным политикам приходится об этом говорить. Эти люди не были махаджирами, никаких проблем у них не было. Но из-за политики пряника, которую проводит Грузия сегодня выезжают в Грузию для получения гражданства этой страны, пользуются там социальными льготами. Это не только больные, есть и те, кто оформляют гражданство для получения кредита по более простой схеме. Затем на Женевских дискуссиях вытаскивают эти факты и говорят мировому сообществу: "Видите, абхазы и грузины, хотят жить в дружбе, но этому Россия мешает, она оккупировала Абхазию, иначе мы жили бы в едином государстве". Не зря Грузия проводит такую политику "обласкивания" жителей Абхазии. Когда не получилось завоевать абхазский народ пушками, они решили завоевать нас подкупом. Грузия, если своих граждан лечит на 70 тысяч рублей, то граждан Абхазии абхазской национальности – на все 450 тысяч рублей в год. И когда возмущенные грузины спрашивают у своего правительства, почему такая несправедливость происходит, им отвечают: "Не вмешивайтесь. Это политика". Те абхазы, которые ездят туда и берут гражданство для кредитов и других социальных льгот, фактически предают собственный народ, получая гражданство Грузии. Этот вопрос уже серьезно встал у нас. Надеюсь, что законодатель вернется к этой проблеме и абхазов, у которых найдется гражданство Грузии, лишат права голоса. В скорейшее время необходимо наложить запрет лицам абхазской национальности пересекать государственную границу с Грузией. Тем более что в Абхазии идет выдача российских медполисов.

— А как вообще можно вычислить наличие грузинского гражданства? Ведь между нашими странами нет дипломатических отношений.

— Служба государственной безопасности Абхазии обладает базой данных всех граждан Грузии.