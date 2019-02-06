Вячеслав Некрасов: для Запада Афганистан - прачечный комбинат для "отмыва" денег

Обозреватель Александр Хроленко взял интервью у руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кабуле Вячеслава Некрасова, который более 35 лет занимается проблематикой Афганистана непосредственно на его территории. Дипломат делится своими наблюдениями, дает оценки, делает прогнозы.

- Вячеслав Михайлович, на ваших глазах прошли три десятилетия афганской истории. Могла ли она сложиться иначе после вывода Советских войск в 1989 году?

© Sputnik / Владимир Астапкович Кабулов: влияние талибов на население Афганистана - результат присутствия США и НАТО

- Безусловно, Советский Союз в 1989-м оставил Афганистан в рабочем состоянии, с развитой экономикой и крепким государственным аппаратом. Страна практически полностью обеспечивала себя продуктами питания и отчасти – промышленными товарами (мы построили более 140 промышленных предприятий). Устойчивая вертикаль власти распространялась на все провинции. Оружия и боеприпасов правительственной армии хватало, страна нуждалась лишь в поставках топлива для авиации и бронетехники. Афганистаном руководил достойный и уважаемый большинством населения президент – Мохаммад Наджибулла, портрет которого сегодня можно увидеть за стеклом многих автомобилей в Кабуле. Считаю, что Россия поступила неправильно, когда оставила Афганистан без поддержки (даже с учетом собственных проблем). Компенсировать подобные геополитические ошибки приходится большой ценой. Если бы Москва продолжала поддерживать режим Наджибуллы, сегодня Афганистан был бы иным – дружественным России, стабильным, с нормальной экономикой, без двух десятков террористических группировок и наркотиков.

- На борьбу с Талибаном* и восстановление Афганистана американцы потратили 840 миллиардов долларов – больше, чем на План Маршалла в Европе. При этом национальным героем стал просоветский Наджибулла. Как такое возможно?

- Афганцам есть что с чем сравнивать. Концептуальная разница в том, что Советский Союз вошел, и первым делом взялся за экономику Афганистана. Построено свыше 140 значимых для страны предприятий, множество рокадных и кольцевых дорог, почти с ноля была создана электроэнергетика страны. Когда афганец едет через перевал Саланг, где на высоте свыше 4000 метров советские специалисты пробили 4-километровый тоннель в скалах, связавший Север с Югом страны, афганец зримо ощущает разницу в подходах русских и американцев (которые ничего, кроме своих военных баз не построили). Эту стратегическую трассу мог построить только Советский Союз.

© Foto / Александр Хороленко Неизвестный Афганистан: какие интересы у России, Пакистана и Китая

Знаете, сегодня в Афганистане россиянин может позволить себе гораздо больше, чем любой другой иностранец. У нас гораздо шире круг доброжелателей среди афганцев, чем у кого-либо еще. Американцы просто не могут себе представить ситуацию, в которой они вышли в город, или поехали куда-то на неохраняемой машине.

Соединенные Штаты перед операциями в Афганистане консультировались с множеством экспертов-востоковедов и экономистов. Обладая солидной информационной базой, американцы надеялись быстро, за полтора-два года добиться заметных позитивных перемен в стране, и в итоге достичь своих целей. Изначально присутствовало понимание: либо стремительное развитие успехов, либо начнется и будет нарастать сопротивление местного населения. Все вместе страны НАТО потратили в Афганистане на различные операции и коррекции свыше одного триллиона долларов. За эти деньги можно было обустроить всю Центральную Азию. Сегодня афганский бюджет на 75 процентов зависит от внешних вливаний, страна находится на очень жестком внешнем поводке. Отслеживаю зарубежные финансовые вливания (48 стран), и прихожу к выводу, что их эффективность не превышает 15 процентов. Куда исчезают остальные деньги, неизвестно. Неправительственные организации и гуманитарные миссии высасывают все, как пиявки. Афганистан для Запада – даже не стиральная машина для "отмыва" денег, а какой-то колоссальный прачечный комбинат.

Соединенные Штаты формируют и расставляют в Афганистане собственную элиту – с американскими, немецкими, норвежскими, датскими паспортами. И с помощью этих людей пытаются стабилизировать страну. Не получается, потому что коренные афганцы не доверяют, и на фоне значительного обнищания основной части населения спрашивают: "Вы откуда такие чистенькие взялись?".

Если западные страны изменят свою политику и возьмутся за афганскую экономику, они могут надеяться на успех. Нынешняя политика обрекает коллективный Запад на бесславный исход из страны.

- Вячеслав Михайлович, если управляемый хаос в Афганистане американцам выгоден, возможно, наведение порядка и не планируется?

- Афганцы в этом просто уверены. Половина населения живет за чертой бедности. Правительство контролирует не более 60 процентов территории страны, то есть, значительная часть афганского населения бедствует, никак не защищена государством, и живет по законам, которые диктует "Талибан"* (это мракобесие средневековья), прочие террористические группировки.

Еще пять лет назад основные боестолкновения отмечались в юго-восточных и южных (пуштунских) провинциях Афганистана, а сегодня война сместилась в северные провинции (Фарьяб, Кундуз, Бадахшан). И этот управляемый Западом процесс (северный вектор усилий ИГ*) носит искусственный характер. Не заинтересованы в стабильности Афганистана и некоторые соседи, десятилетиями получающие от Запада огромные деньги на содержание учебных лагерей боевиков. Если СССР в свое время подготовил для Афганистана более 100 тысяч гражданских специалистов, то Пакистан параллельно обучил свыше 100 тысяч моджахедов. На эту разрушительную работу Соединенные Штаты и некоторые арабские страны выделяли огромные деньги. Этот большой бизнес-проект сегодня работает против создания единого Пуштунистана (ночной кошмар Исламабада).

Недра Афганистана очень богаты нефтью, газом, золотом, драгоценными камнями, ураном. Если в стране наступит стабильность, исчезнет ужасающая коррупция (которая пришла вместе с западными деньгами), возродится экономика, Афганистан может выздороветь, и выйти из-под контроля США.

- Получается, что 21 террористическая группировка – это форма социального протеста афганцев против добродетельного Запада?

- Вернемся в 1992 год, когда Россия перестала поддерживать правительство Наджибуллы. Пришли моджахеды, которые до сего дня гордятся своими великими военными победами, но ничего не сделали для благополучия страны, ничего не построили. В 1992 – 1996 годах правительство моджахедов грабежами, насилием и бесправием довело население страны до полного отчаяния. Этим и объясняется ускоренный приход к власти талибов, которые практически без боя занимали города (вне контроля талибов сохранилось не более 12 процентов территории страны).

Афганистан – страна контрастов: богатейшие особняки соседствуют с ужасающим жилищем бедноты и лагерями беженцев. Расслоение коснулось и отрядов моджахедов: командиры разбогатели, а рядовые вернулись к изначальной нищете. Им сложно создавать семьи, потому что достойные отцы не желают своим дочерям мужей, которые умеют только стрелять.

Время сметает бесполезных героев, им на смену должны прийти нормальные созидатели (и это не американцы).

© Foto / Александр Хораленко Неизвестный Афганистан: кладбище империй

- Вячеслав Михайлович, в военно-политическом смысле Афганистан капсулировался, или открыт для экспансии и переноса боевых действий в соседние страны Центральной Азии?

- От представителей афганского движения талибов ни разу не слышал заявления о какой-либо внешней экспансии. Идеи иностранного ИГ* (Даиш) типа «Вилаят Хорасан», на мой взгляд, не имеют перспектив на афганской земле. Боевики ИГ* находятся здесь во враждебном окружении, большая часть населения чужаков не принимает. Довольно часто вспыхивают боевые действия между талибами и отрядами ИГ* (к примеру, в провинции Нангархар). Игиловцы могут лишь использовать территорию Афганистана для проведения враждебных акций.

- Ваш прогноз на среднесрочную перспективу: афганская разобщенность и перманентная гражданская война или вероятная консолидация общества и мир в стране?

- Идеолог национального примирения Мохаммад Наджибулла сделал много конкретных шагов к единству Афганистана. Он ушел в историю, и все же, безусловно, победил бы на президентских выборах сегодня. Фигуры такого масштаба на политическом горизонте пока не видно.

Сегодня никто не доминирует, выборы в нижнюю палату парламента (джиргу) выигрывают локальные лидеры, которым сложно договариваться. Страну не контролирует в значительной степени ни одна из политических сил или террористических группировок. Афганцы считают возможной стабилизацию в стране, если об этом договорятся американский и российский президенты. Художники даже пишут картины на эту тему (одна из них находится в нашем Центре).

В Афганистане сохраняется подавляющий контроль Соединенных Штатов, которые построили циклопические военные базы в Баграме, Мазари-Шарифе, Кандагаре, Шинданде, Хосте. Налажено круглосуточное наблюдение за территорией из космоса и с беспилотников, но при этом злые языки утверждают, что американцы поддерживают некоторые террористические группировки.

© Foto / Александр Хороленко Неизвестный Афганистан: увидеть Кабул, когда рассеется тьма

Сегодняшний Кабул – осажденный город с блок-постами и бронеавтомобилями, с шестиметровыми крепостными стенами, увенчанными колючей проволокой. Ежедневно гибнет 30 – 50 военнослужащих афганских силовых структур. В условиях привыкания общества к уродливой реальности, объединяющий и устраивающий всех национальный лидер должен вырасти вопреки обстоятельствам.

С другой стороны, поддерживая отношения со многими учебными заведениями в Кабуле, замечаю: молодых афганцев адаптируют к западной системе координат (включая осмысление реальности, живопись и литературу). И, когда я напоминаю преподавателям, что у них есть собственные тысячелетние традиции культуры, это встречает даже отторжение, противодействие. Несколько месяцев назад газета "Нью Йорк Таймс" написала, что Российский центр науки и культуры в Кабуле подрывает политику НАТО в Афганистане. А разве человек не должен знать историю и культуру своей страны, расти патриотом?

Когда в нашем центре мы показываем студентам афганскую кинодокументалистику начала1970-х, они не узнают своей страны, настолько мирным и благополучным выглядит недалекое прошлое. Новое поколение не знает нормальной жизни. И это общество, где все новое (хорошее и плохое) встречает отторжение, для значительных перемен необходимо большое время. Приведу исторический пример.

Порой говорят, будто гражданская война в Афганистане началась после ввода советских войск, 25 декабря 1979 года. Однако Ахмад шах Масуд поднял свое первое восстание в Панджшере совсем еще молодым человеком за два года до этого события, 21 июля 1973-го. Заметим, население его не поддержало, потому что была определенная стабильность. Предводитель восставших вынужден был бежать в Пакистан, и прошло много лет, прежде чем он стал настоящим лидером таджикской части населения Афганистана (в истории страны есть только два лидера-таджика, все остальные были пуштунами).

Афганцы очень гостеприимны, доброжелательны. Когда ощущают искреннюю заинтересованность собеседника, они готовы платить добром. Однако национальный парламент отражает, прежде всего, неумение или нежелание локальных лидеров договариваться, разобщенность общества и вековое напряжение по всем направлениям – национальным (племенным), религиозным, экономическим. Страна по-прежнему стоит перед выбором своего пути.

* - террористическая группировка, запрещенная в России.