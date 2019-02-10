Посол России в Афганистане: надеемся, что конец братоубийственной войне близок

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан Александр Мантыцкий рассказал в интервью об обстановке в Афганистане, перспективах мирных переговоров с Талибаном.

– Какова сейчас обстановка в Афганистане в сфере безопасности? Как вы можете оценить 17 лет присутствия в стране военнослужащих США?

– За последние почти два десятка лет, несмотря на присутствие в стране войск международной коалиции, Афганистан так и не смог обрести мир. Продолжается противостояние властей и вооруженной оппозиции, расширяются очаги активности террористических группировок, растут масштабы наркопроизводства.

В настоящее время присутствие контингентов США и стран НАТО в Афганистане удерживает военную ситуацию от обвала, однако не способствует урегулированию межафганского конфликта и стабилизации обстановки в стране.

Ставка на силовое давление на вооруженную оппозицию себя не оправдала, и ситуация "на поле боя" в Афганистане носит патовый характер – ни одна из сторон конфликта (ни правительство ИРА, ни движение талибов) не может достичь решающего перевеса.

Этим обстоятельством пользуется "афганское крыло" ИГ*, продолжающей наращивать свое присутствие в стране. Сейчас в Афганистане находятся, по разным оценкам, от 3,5 до 10 тыс. игиловцев. Террористами созданы базы подготовки, пункты вербовки, а также сеть подконтрольных мечетей. Ситуация с безопасностью в стране продолжает деградировать.

В таких условиях особенно явной становится необходимость налаживания мирного внутриафганского диалога.

– Что сейчас происходит между Афганистаном, Пакистаном и США?

– Отношения между Афганистаном и Пакистаном имеют важнейшее значение для урегулирования вооруженного конфликта в ИРА. Сентябрьский визит пакистанского министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши был призван продемонстрировать серьезность намерений нового руководства Пакистана по улучшению отношений с Кабулом.

Исламабадом был предпринят ряд практических шагов в данном направлении. Сюда можно отнести и согласование афгано-пакистанского плана действий в поддержку мира и солидарности, и проведение ряда двусторонних рабочих встреч для решения конкретных вопросов, а также отказ от повышенных пошлин на ввоз товаров из Афганистана, благодаря чему афганский экспорт в Пакистан вырос более чем в два раза.

Конечно, остается нерешенным ряд вопросов – это и пограничный контроль (достаточно вспомнить периодические перестрелки на границе), и присутствие сотен тысяч афганских беженцев в Исламской Республике Пакистан, и ряд других проблем. Но как бы то ни было, Пакистан проявляет готовность к диалогу.

Что касается США, то в новой американской стратегии по Афганистану зафиксирована необходимость оказания на Исламабад давления, в том числе финансового, с целью принудить пакистанскую сторону занять более конструктивную, по мнению Вашингтона, позицию по отношению к урегулированию афганского конфликта. Россия всегда подчеркивала несостоятельность такого подхода, поскольку односторонние шаги без учета интересов региональных игроков заведомо контрпродуктивны.

Безусловно, Пакистан может играть значительную роль в продвижении мирного процесса в ИРА, хотя зачастую и является сложным переговорным партнером, однако приписывать ему основную ответственность за афганские проблемы неверно, и инклюзивный политический диалог с учетом интересов всех региональных игроков – единственный вариант решения афганского кризиса.

– Сейчас много говорится о компромиссе между движением талибов и правительством в Кабуле. Между тем талибы в своих заявлениях не раз утверждали, что будут вести переговоры о мире либо напрямую с Вашингтоном, либо с Кабулом после того, как войска США покинут территорию Афганистана. Скажите, существуют ли такие условия, при которых талибы могли бы смягчить позицию в данном вопросе?

– Тема мирного урегулирования в Афганистане обсуждается уже давно, однако ощутимых практических результатов на этом направлении, к сожалению, не достигнуто. В текущем году официальный Кабул неоднократно призывал талибов прекратить вооруженную борьбу и сесть за стол переговоров. Но талибы каждый раз отвергали эти предложения, мотивируя тем, что не пойдут на диалог с афганским правительством, который они считают "марионеточным".

Несколько месяцев назад американцы пошли на уступки талибскому руководству, начав прямые контакты с офисом движения в Дохе. Назначенный недавно спецпредставитель Госдепартамента США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад провел уже две встречи с руководством офиса. Эти переговоры велись келейно и пока не дали поводов надеяться на скорое достижение мира в Афганистане.

Талибы тоже проявляют гибкость. По нашим сведениям, они выражали готовность к запуску прямых переговоров с правительством после того, как американцы возьмут на себя юридические обязательства и объявят расписание вывода войск.

По нашему мнению, существенное влияние на талибов в этом плане может оказать консолидированная позиция стран региона – России, Китая, Ирана, Пакистана, Индии и государств Центральной Азии.

Все эти страны и, конечно, Афганистан, а также США как государство, непосредственно вовлеченное в афганские события, являются участниками Московского формата, основной целью которого является совместный поиск путей налаживания диалога и компромиссных решений в интересах национального примирения в Афганистане.

– Вы как дипломат наверняка много общаетесь с местными политическими и общественными деятелями. Скажите, есть ли у них собственное видение того, как можно достичь мира и порядка в Афганистане? С помощью России, США или с опорой на собственные силы?

– Да, конечно, у нас довольно обширные контакты в местных политических и общественных кругах. Однозначно можно сказать лишь, что афганский народ устал от войны и нуждается в мире.

Очевидно, что правительству национального единства в полной мере не удается консолидировать общество. Наоборот, мы наблюдаем нарастание центробежных тенденций в госструктурах ИРА, формирование оппозиционных альянсов.

Ключом к решению проблемы, безусловно, является создание атмосферы взаимного доверия между сторонами конфликта и наличие у них политической воли к достижению взаимоприемлемых договоренностей.

Многие наши собеседники придают большое значение роли Москвы в урегулировании афганского конфликта. Российская Федерация через коллективные усилия заинтересованных региональных и международных партнеров стремится оказать содействие запуску прямого межафганского диалога.

Мы бы хотели, чтобы в конечном итоге правительство Афганистана завязало конструктивный диалог с представителями вооруженной оппозиции на приемлемых для обеих сторон условиях.

Надеемся на то, что уже в ближайшее время в Афганистане начнется мирный процесс, который положит конец многолетней братоубийственной войне на этой многострадальной земле.

– В 2019 году исполняется не только 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана, но и столетие с момента признания независимости этого государства Россией. Помнят ли сейчас в стране о том, что советская Россия первой из всех европейских и заокеанских держав признала и поддержала независимый Афганистан после его освобождения от власти британской империи?

– Безусловно, в рамках развернутой Западом по всему миру антироссийской пропаганды ряд ангажированных политиков и местные СМИ предпринимают попытки стереть из народной памяти все добрые дела, связанные с нашей страной. Но, несмотря на это, афганцы помнят о том, что Россия в 1919 г. первой признала их независимость. Кроме того, в том же 1919 г. между нашими странами были установлены дипломатические отношения. В ознаменование столетнего юбилея на будущий год в России и в Афганистане запланированы различные мероприятия, программа проведения которых в настоящее время прорабатывается совместными усилиями с нашими афганскими партнерами.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран