Груз долгов и "слабинка" в законе: что мешает работе приставов в Абхазии

О том, как изменения повлияют на работу Службы судебных исполнителей Абхазии, какие функции пока не могут быть осуществлены и что придаст органу новые "силы", в интервью радио Sputnik рассказал глава службы Зураб Барциц.

Асмат Цвижба, Sputnik

— Зураб Григорьевич, в новый проекте "Об исполнительном производстве" внесены изменения касательно временного ограничения на выезд гражданам Абхазии, у которых есть долги перед государством. Расскажите, как это будет работать? © Fotolia / HighwayStarz Изгои в глазах должников: Зураб Барциц о Cлужбе судебных исполнителей

— Данную функцию технически исполняют пограничные службы, работающие на КПП "Псоу". Мы неоднократно совместно обсуждали схему ограничения выезда должников за пределы Абхазии, но есть определенные сложности. Чтобы осуществить ограничение, у нас нет технических возможностей. Необходимо специальное оборудование, дополнительный персонал и кабины, а для этого не хватает финансирования. Придется создавать на абхазской стороне очереди и вносить каждого пересекающего в базу данных. Но закон есть закон. Если сегодня не получается его осуществить, то скоро мы к этому должны будем прийти совместно с пограничниками. Это нужно не только нашей службе, но и всей стране.

Судебный исполнитель: люди неохотно идут работать к нам>>

— Существует ли вообще в Абхазии база должников?

— Конечно, она существует. С первого дня создания нашей службы. Естественно, список претерпевает изменения. Те, кто уже выплатил долг, исключаются из базы, происходит и пополнение. Сейчас в базе должников около 300 человек. Я бы не сказал, что это много. Есть долги 10-15-летней давности, и сегодня они являются для нас грузом. Кого-то из этих лиц уже нет в живых, часть их выехала за пределы Абхазии, и они недосягаемы для нашей службы.

— Что вы имеете в виду под словом "недосягаемы"?

— Нам мешает отсутствие межведомственного соглашения между Министерством юстиции Абхазии и Службой судебных исполнителей России. Это нам мешает, потому что мы не исполняем судебные решения российских судов, которые часто к нам поступают. В том числе они не исполняют наши решения в отношении людей, которые "отсиживаются" в России. Нам было бы гораздо легче, если бы было такое соглашение.

— В проекте также указано право на ограничение выдачи заграничных паспортов должникам.

— Верно, но мы использовали это право и раньше. Дело в том, что по внутреннему абхазскому паспорту нового образца можно спокойно передвигаться, а когда это было невозможно, люди бежали выплачивать долги. Сейчас они почувствовали "слабинку" в законодательстве и не стремятся платить долги. А изъять внутренний паспорт мы не в состоянии.

Барциц: судебным исполнителям оказывают сопротивление при выселении>>

Но есть и положительные моменты. Временное ограничение пользования водительскими правами. В России данная статья действует с 2017 года, она совсем молодая.

Подобная мера сильнее всего ударит по нашим должникам, в этом плане мы действительно можем совместно с органами ГАИ сделать какие-то конкретные шаги и изъять права до исполнения решения суда – пока он не заплатит свой долг.

— Какие изменения ожидаются из-за новых правил по изъятию и передаче детей, а также порядке общения с ребенком?

— Эти пункты уже были в основном проекте закона "Об исполнительном производстве". Данные поправки описывают конкретно порядок исполнения этих функций нашего органа. Мы еще не изучили данный закон, но планируем изучать и применять указанные меры. К примеру, говоря о регулировании общения с ребенком, если ребенок находится с матерью, то у отца есть право один или два раза в неделю видеться с ним. Это создает проблему, многие не дают согласие, и этот закон даст нам полный механизм принятия решения.

Редко, но бывают случаи, когда ребенок находится у матери, а по закону право остается за отцом или наоборот. В этом случае бывает, что родители отказываются выполнять принятое судом решение. И таких дел достаточно.

— Службе судебных исполнителей Абхазии также предоставится право на выдворение лиц без гражданства. Кого это коснется в первую очередь?

— В первую очередь трудовых мигрантов. Ранее этим занималась в основном миграционная служба, но с момента вступления этого закона в силу, служба будет обращаться в суд, а мы будем исполнять. Представители нашей службы будут довозить лиц до границы, передавать сопредельной пограничной стороне и отправлять на историческую родину.