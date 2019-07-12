Громушкин о "плохих" паспортах, рассеянных туристах и об отношении к Абхазии в мире

О том, какие функции выполняет консульский отдел при Посольстве России в Абхазии, с какими проблемами к специалистам обращаются туристы и какую помощь им готовы оказать, в интервью Sputnik рассказал заведующий консульским отделом Валерий Громушкин.

Асмат Цвижба, Sputnik.

— Валерий Станиславович, одна из основных функций консульского отдела при Посольстве – выдача и замена российских загранпаспортов. Вы можете назвать количество обращений за месяц?

— В среднем в месяц мы принимаем и выдаем порядка 1500 загранпаспортов старого образца - на пять лет и нового образца - на десять лет. Это средняя цифра, в это году мы ожидаем "урожай".

— Консульство начало выдавать биометрические паспорта на 10 лет с апреля 2017 года. Пользуются ли они спросом и в чем их преимущество?

— Биометрические паспорта – это паспорта нового поколения, в них встроен специальный чип, они более защищены. Они, конечно, стоят больше пятилетнего, но и срок их действия на пять лет дольше. Пятилетние паспорта изготавливаются в Посольстве. Все биометрические паспорта готовятся не здесь, а в России, данные передаются по закрытым электронным каналам. Все заявки на паспорта проходят обязательную процедуру согласования в МИД России, МВД России, ФСБ России. Да, люди подают заявки на получение паспортов нового образца, но пока что их не так много. Оформление паспорта занимает до трех месяцев в соответствии с действующим должностным регламентом.

— Возможно, это связано с тем, что при получении биометрического паспорта в Посольстве России в Абхазии возникают проблемы с получением визы?

— Естественно на пятилетнем паспорте в качестве органа, выдавшего его, указано Посольство России в Абхазии. Нам говорят: "Вы плохие паспорта выдаете". Но мои коллеги в Швейцарии, Франции, Германии выдают такие же паспорта. Дело не в том, что написано в документе, а в отношении международного сообщества к статусу Абхазии.

— Можно ли сказать, что граждане Абхазии стали меньше подавать заявки на получение загранпаспортов старого образца?

— Нет, для Абхазии этот документ все еще остается очень актуальным. Пакет документов на оба паспорта идентичный, разница лишь в консульском сборе. Так, например, обычный пятилетний паспорт стоит для лиц старше 14 лет 2010 руб. (до 14 лет – 670 руб.), а биометрический от 14 лет и старше – 5360 руб. (до 14 лет – 2680 руб.). Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что в отличие от пятилетнего паспорта биометрический действует десять лет. Кроме того, существует ряд стран, в которые можно въехать только по биометрическим паспортам. Также во многих аэропортах существует отдельный коридор для обладателей паспортов нового поколения (биометрических), что существенно ускоряет проход через госграницу.

— Работа консульского отдела при Посольстве связана не только с выдачей и заменой паспортов, но и взаимодействием с туристами, которые отдыхают в Абхазии. С какими заявлениями они чаще всего обращаются к вам?

— Действительно, летом мы работаем в усиленном режиме. Учащаются случаи воровства у туристов. Часто они сами расслабляются и теряют бдительность, теряют документы или личные вещи.

— Что нужно делать в таком случае?

— В первую очередь турист должен обратиться в МВД Абхазии, написать заявление о потере или краже документов и только потом, со справкой из милиции обращаться в наш отдел. Это необходимо в первую очередь для самих туристов, чтобы вдруг потерянный документ не фигурировал в каких-то криминальных делах или финансовых махинациях. Если такое всплывет, то на руках у них уже будет справка о потере документа в этот период.

После предоставления справки консульство проводит проверку о наличии у человека российского гражданства, в случае положительного ответа выписываем свидетельство на возвращение в РФ. По закону у МВД России есть на обработку данных 24 рабочих дня. Но, хотелось бы подчеркнуть, что консульский отдел занимается лишь решением проблем при утере паспорта, а не других личных вещей.

— Недавно в Пицунде произошло ДТП, в котором пострадали и граждане России. Каковы ваши действия в таких случаях?

— В таких случаях функция консульского отдела в основном информирующая. Мы поддерживаем связь с заинтересованными российскими органами. В случае летального исхода, если родственники желают, то мы готовы выписать свидетельство о смерти. Но в нем не всегда есть необходимость. Абхазские судебные медэксперты после смерти выдают медицинскую справку о смерти, ее достаточно, чтобы вывезти тело за границу. Свидетельство о смерти можно также оформить по месту проживания усопшего. В случае утраты, порчи свидетельства о смерти, восстановить его гораздо проще по месту жительства в органах ЗАГСа, нежели через консотдел, так как истребование из Абхазии будет занимать порядка четырех месяцев.

— Что касается лиц, которые желают получить гражданство России в Абхазии, какие для них действуют правила?

— Как показывает практика, гражданство в Абхазии оформляется только лицам, которым еще нет 18 лет. Даже те люди, у которых есть основание получить гражданство по отцу или матери (если они граждане России и проживают на территории России – ред.), обращаются редко. За два года моей работы документы подали лишь два человека. Думаю, это связано с тем, что при таких условиях для получения российского гражданства нужно отказаться от имеющегося (абхазского). Мало кто на это согласен, но в законе прописаны четкие правила.

— Представительство консульского отдела Посольства также работает в Гагре. Скажите, в связи с чем появилась такая необходимость?

— В свое время руководство Абхазии обратилось к Сергею Лаврову с просьбой открыть консульский пункт в Гагрском районе, так как в данном регионе страны проживает большое количество граждан Абхазии, имеющих российское гражданство. В итоге он был открыт в 2009 году. В Гагре консульский пункт выполняет не все функции, он занимается только вопросами принятия документов на загранпаспорта и выдачей готовых, а также обращениями туристов. Пункт необходим, так как нашим сотрудникам физически сложно ездить по всем вопросам в Гагру и обратно. Консульский пункт не работает круглогодично. Только с мая по октябрь. Зимой сотрудник пункта работает в Сухуме.