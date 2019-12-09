От маленьких успехов к большим результатам: интервью руководителя Sputnik Абхазия

8 декабря 2014 года в Абхазии запустили портал информационного агентства Sputnik. За все это время на сайте вышло более 56 тысяч материалов на абхазском и русском языках, 1746 фотолент и 794 инфографик.

В 2016 году на базе агентства был открыт мультимедийный пресс-центр. За три года в пресс-центре Sputnik было проведено 237 мероприятий. В 2017 году Sputnik Абхазия начал прямое радиовещание, которое охватывает всю территорию Абхазии. За пять лет было выпущено 9 818 подкастов, в эфире было проведено 4160 часов.

Sputnik

- В этом году информационному агентству Sputnik Абхазия исполнилось пять лет. По вашему мнению, какие были основные достижения и над чем еще предстоит работать?

- С одной стороны, пять лет – большой срок, с другой, прошло не так много времени. Я не стал бы выделять какие-то достижения или неудачи, потому что мы каждый день делаем маленькие успехи, которые в будущем дают нам большой результат.

Пять лет назад мы были маленьким интернет-порталом с коллективом всего в восемь человек. Постепенно прибавлялся коллектив, формат и объем работы. Сегодня нас 40 человек, и это не только портал, но и пресс-центр и радио. Все это появилось благодаря сложению наших маленьких успехов и ежедневной работы без выходных.

Говоря о конкретных успешных проектах, я бы выделил "413 дней" - проект к 25-летию Победы, где мы рассказывали о событиях каждого дня Отечественной войны (война народа Абхазии 1992-93 годов - ред.). Думаю, к следующей дате мы его запустим вновь, но в другом формате. У людей есть запрос на то, чтобы об этом говорили больше, интереснее, подробнее.

- Расскажите о главных приоритетах в редакционной политике агентства?

- Наша главная задача – рассказывать миру об Абхазии и Абхазии о мире. В этой лаконичной фразе и заключается суть нашей работы. Мы пытаемся отразить все важное, что происходит в мире сегодня, и рассказать понятно и интересно не только читателям Абхазии, но и тем, кто за рубежом, чем мы живем, как мы живем.

- Как происходило выстраивание отношений Sputnik с органами власти, не было ли проблем с доступом к информации?

- Я считаю, что государству стоило бы быть более открытым, прозрачным. Согласно закону о доступе к информации, государственные органы должны в открытом доступе предоставлять все важные документы, публиковать отчетность о своей деятельности. К сожалению, у нас это не исполняется. Отдельные чиновники считают возможным и правильным решать за всех, какая информация несет вред или пользу. Иногда в угоду личным интересам или во благо всех они могут решать, о чем будут рассказывать, а о чем умалчивать.

- Как бы вы оценили конкурентную среду в СМИ Абхазии?

- Не считаю, что мы работаем в условиях жесткой конкуренции с другими СМИ, не потому что мы высокомерны, а потому что мы все, скорее, друзья, и у каждого издания есть свой читатель и свой контент. Вряд ли мы друг у друга отнимаем читателя, наоборот, мне кажется, дополняем друг друга. Более того, нам бы хотелось, чтобы здоровой конкуренции было больше.

- Приходилось ли Sputnik давать какие-либо опровержения на свои материалы?

- Когда работаешь в таком режиме и с таким объемом информации, практически невозможно не ошибаться. Конечно, и с нами такое происходит по разным причинам – нас вводят в заблуждение иногда случайно, а иногда специально. Бывает, что мы торопимся, пытаясь быстрее предоставить информацию читателям. Ошибки бывают, но мы стараемся на них оперативно реагировать и исправлять. Официальных опровержений не было, но свои ошибки мы исправляем, информацию дополняем, если требуется.

- Sputnik работает на 33 языках во многих странах. Расскажите о рейтинге Sputnik Абхазия среди других хабов?

- Между нами нет прямой конкуренции, но тем не менее мы друг за другом следим, и какой-то внутренний рейтинг присутствует. Важно понимать, что человеческие возможности все меньше зависят от среды и инфраструктуры, у нас здесь, в Абхазии, достаточно людей, которые могут выполнять креативные, серьезные задачи и реализовывать масштабные проекты, которые по своему интересу и содержанию не будут уступать проектам в других странах. И это касается не только Sputnik Абхазия, но и Абхазии в целом, других компаний и творческих людей, которые здесь работают.

- Какие задачи вы ставите сегодня перед собой как руководитель?

- Одна из самых сложных проблем – нехватка кадров. Думаю, эта проблема касается всех сфер в Абхазии. Вопрос заключается не только в том, что людей недостаточно, и не в том, что учебные заведения не могут дать более современное образование, и не в том, что многие молодые люди не возвращаются на родину. Сегодня все равно приходится переучивать молодые кадры. Выпускники университетов не готовы к работе в компании, несмотря на то, что они приходят с достаточно хорошими знаниями, их все равно приходится переучивать.

Со следующего года мы продолжаем проект SputnikPro – это мастер-классы и тренинги ведущих российских медиа-менеджеров и журналистов. Сейчас мы планируем расширить этот проект и создать школу журналистики, где будут даваться прикладные знания как начинающим журналистам, так и специалистам со стажем работы.

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