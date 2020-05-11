Борьба с криминалом, реформы ГАИ и омолаживание МВД: первое интервью министра Дбар

О том, как будет меняться работа структуры, какие реформы ждать в МВД, как правоохранительные органы будут бороться с организованной преступностью, рассказал министр МВД Дмитрий Дбар в интервью Sputnik.

Интервью записано 8 мая, беседу вела Белла Кварчия.

Sputnik

- Дмитрий Сергеевич, прошло чуть больше недели после вашего назначения на пост руководителя МВД, и сразу же стало известно о задержании одного из подозреваемых по резонансному делу – убийству на набережной Сухума, которое произошло в ноябре 2019 года, Беслана Бганба. Можно сказать, что это не случайно. Хотелось бы знать, насколько в МВД готовы дать жесткий отпор криминалу и преступности?

- Впервые за недавнее время МВД Абхазии совместно с СГБ и прокуратурой работают в одном ключе и полностью нацелены на борьбу с организованной преступностью. В данном задержании участвовали все три ведомства, в ходе нашей слаженной работы результат был достигнут. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем также взаимодействовать, потому что это намного упрощает работу. Главой государства перед нами поставлены серьезные задачи – жестко бороться с преступностью. Мы это будем делать всеми силами, которые у нас есть.

- Как шло задержание подозреваемого Бганба? Были ли опасения, что не получится достигнуть нужного итога?

- Конечно, были опасения, мы знали, что Бганба вооружен, что он рецидивист, опасный преступник, окажет сопротивление. Поэтому было принято решение всеми ведомствами о том, чтобы привлечь к его задержанию спецподразделения. В ходе задержания он выбежал из дома с автоматом и в полной экипировке, попытался оказать сопротивление. Сотрудникам органов правопорядка пришлось применить силу.

- То есть это было для него сюрпризом, полной неожиданностью?

- Конечно, он скрывался в селе, в довольно глухой местности, в труднодоступной – тяжело было подойти к тому адресу, по которому он находился. Сотрудники спецподразделения сделали свою работу четко и отлаженно.

- При задержании была перестрелка, об этом сообщили в СМИ. Получается, сотрудники рисковали.

- Конечно же, рисковали они своей жизнью. Риск был очень большой, потому что разыскиваемый сдаваться не хотел. Сотрудники, рискуя своей жизнью, постарались, чтобы не было летального исхода. Применили силу в соответствии с законом Республики Абхазия, в предотвращении противоправных действий в отношении сотрудников. У него (Беслана Бганба – прим.) был заряженный автомат, мало того – стоял подствольник, в нем тоже стоял снаряд. То есть он был полностью готов.

- Сейчас он находится в военном госпитале. Скажите, пожалуйста, насколько серьезные ранения?

- Насколько мне известно, он получил ранения в область ног. Ранения средней тяжести. Сейчас, как мне сообщают, операция прошла нормально. За ним ведется наблюдение врачей, ему оказывается вся необходимая помощь.

- Угрозы для жизни как таковой нет, как я понимаю?

- Ну есть такое понятие, как критический день. Пока состояние стабильное.

- Недавно на сайте МВД было опубликовано видео, как в ходе проверки в изоляторе временного содержания у заключенных были изъяты запрещенные предметы. Проверка была организована по вашему указанию. В сообщении также говорится, что подобные мероприятия станут частым явлением. Это все было воспринято как знак того, что работа МВД поменяется. Еще я хотела сказать, недавно УГАИ МВД разработало ряд мер, чтобы исправить ситуацию на дорогах. Насколько реализуемы эти меры – 11 шагов, о которых шла речь? И хватит ли для этого только сил МВД?

- Сил МВД естественно будет мало. Техническое обеспечение МВД оставляет желать лучшего. У нас нехватка автотранспортных средств для ГАИ городов. Нам очень необходимо материально-техническое обеспечение. Но данными силами, которые у нас есть, мы стараемся работу вести эффективно. Показатели в принципе уже налицо. Мы смотрим по статистике. Люди хорошо воспринимают, подходим к нарушителям сначала с предупреждениями. К злостным нарушителям, конечно же, применяются иные меры воздействия.

- На самом деле, прошло чуть больше недели, а уже столько поводов поговорить. В том числе изъятие запрещенных вещей в изоляторе.

- Изолятор был в плачевном состоянии, режим был полностью нарушен, камеры были открыты, подследственнные и заключенные спокойно гуляли по коридорам СИЗО. Доставлялись туда спокойно и наркотические вещества, и телефоны, и запрещенные заточки. Было принято решение о том, чтобы провести оперативные мероприятия в следственном изоляторе, были обыски, задействованы были сотрудники уголовного розыска и СОБРА. Все запрещенные предметы были изъяты, камеры сейчас закрыты, в изоляторе сейчас полностью соблюдается режим.

- Помню, в частности, омбудсмен говорил, что побывав в изоляторе, складывается впечатление, что там центр власти – сами заключенные, а не сотрудники МВД, которые их охраняют.

- Да, к сожалению, так и было.

- Такой вопрос, когда вас представлял президент Аслан Бжания коллективу МВД, он сказал, что в рамках этого года будут предложения по реформированию структуры. Какими могут быть эти реформы, с учетом того, что вы и раньше работали в силовых структурах и хорошо знаете эту работу?

- Да, реформы будут. Первые реформы будут в ГАИ Абхазии. В городах мы их будем переводить в патрульные службы. Сотрудники ГАИ будут заниматься не только наведением порядка на дороге, но и профилактикой преступлений. То есть они будут нацелены и на эти задачи. Будет круглосуточное патрулирование городов. Для этого нам надо будет закупить автотранспортные средства для всех городов. Это ускоряет мобильность реагирования милиции в случае обращения граждан по поводу какого-то преступления. Патрульные будут ездить по всем районам, по всем улицам. Мы ожидаем существенные изменения.

- Скажите, пожалуйста, будет какая-то особенная кадровая политика? Как-то она поменяется?

- Естественно. В первую очередь, мы занимаемся внутренней кадровой политикой, потому что МВД находится немного в плачевном состоянии. Люди хотят работать, но, наверное, на это не хватало ни средств, ни сил. Но сейчас в любом случае будут кадровые решения в МВД, они уже происходят. Чуть позже о них уже будет известно. Будем омолаживать МВД достойными сотрудниками, которые уже имеют большой опыт. Я думаю, это существенно изменит работу МВД и добавит энергию и сил для профилактики и выявления преступлений.

- На самом деле, многое зависит от того, как будет финансироваться структура, должны быть технические возможности, хорошие зарплаты. Не волнуетесь ли вы, что эта проблема и для вас будет сложно решаемой?

- С этой проблемой я уже столкнулся. Материально-технического обеспечения в МВД практически нет. Мало того, открылось много проблем. Мы их решаем, президент оказывает поддержку. Я уверен, пройдет определенное время и мы добьемся в какой-то мере материально-технического обеспечения и повышения зарплат. Мы будем говорить с нашим стратегическим партнером, чтобы оказали помощь МВД Республики Абхазия. Я уверен, что у нас это получится.

- Вы из Парламента пришли в МВД. В марте 2019 года на рассмотрение Парламента был вынесен проект закона по борьбе с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Как вы считаете, нужен ли Абхазии такой закон? И вообще, реально ли его здесь реализовать?

- Данный закон требует корректировки. Парламент будет над ним работать. Этот закон нужен Абхазии. Те законы, которые есть сейчас, слабее, и их нужно усовершенствовать. МВД будет тесно взаимодействовать с Парламентом. Я думаю, что мы придем к общему знаменателю по этому вопросу. Нам обязательно нужно ужесточить закон в борьбе с организованной преступностью.

- Принят антикоррупционный закон об обязательном декларировании доходов чиновниками. Скажите, пожалуйста, будет ли борьба с коррупцией одним из приоритетов в работе МВД?

- Да, глава государства в первую очередь поставил задачу перед нами. Это стоит в приоритете. Когда будет реформироваться система МВД, мы обязательно создадим службу, которая будет направлена на выявление коррупционных схем.

- Это же специфическая работа, достаточно ли профессиональных кадров?

- Будем подбирать профессионалов. Есть у нас кадры, будем их привлекать. Естественно это тоже зависит от материально-технического обеспечения, от зарплат. Тогда хорошие кадры пойдут в органы правопорядка, мы уверены в этом. Думаю, существенные результаты люди увидят.

- В Парламенте вы были одним из разработчиков закона об ужесточении наказания за сбыт наркотиков. Как в этом направлении намерено работать МВД?

- В этом направлении мы будем работать очень интенсивно и жестко. В данный момент в этом направлении назначен новый руководитель, который будет направлять все силы на борьбу с наркотиками, мы будем задействовать кинологов, мы будем менять метод работы. То есть в этом смысле будем очень активно работать. Естественно нам нужно много времени, чтобы это управление сформировалось.

- Покинув Парламент, вы не сможете участвовать в законотворческой деятельности. Не вызывает ли это у вас некое сожаление?

- Конечно, вызывает сожаление. Но в данный период времени нужно наводить порядок в стране. Поэтому принято такое решение главой государства.

- Дмитрий Сергеевич, прошло больше недели с тех пор, как вы работаете в новой должности. Что сейчас в ближайших планах? Много нераскрытых резонансных дел. Можете слегка раскрыт завесу, над чем вы будете работать в ближайшее время?

- Мы будем активно работать над резонансными делами, взаимодействовать со всеми силовыми структурами. Результаты, думаю, мы ощутим после общей работы нашей. Резонансные преступления, конечно, у нас стоят в приоритете. Самое главное – мы хотим полностью побороть похищения людей, торговлю наркотиками – вот это наш приоритет.

- Да, это очень важные вещи. Скажите, пожалуйста, какие сроки вы перед собой ставите?

- Нет, сроки мы для себя не ставим. Естественно ускоряем работу ведомства, чтобы она была качественной и результативной. В этом деле спешить нельзя, это серьезные, тяжкие и особо тяжкие преступления. Нужно время, чтобы грамотно процессуально подойти к таким преступлениям и выявить лица, которые причастны к ним. Работа уже ведется, первые результаты уже видны.

- Сейчас экономический кризис, пандемия, которая усадила всех по домам. Некоторые уже и сейчас испытывают трудности финансового характера. Как вы считаете, не станет ли это причиной некоего всплеска криминала?

- Естественно мы это ожидаем. Чем хуже экономика, тем больше преступлений происходит. Поэтому мы будем делать все для предотвращения преступлений. В принципе, контингент нам известен, будем работать.