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Экзамены и госпроверка: как стать гражданином Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Интервью
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/interview/20200810/1030706256/Ekzameny-i-gosproverka-kak-stat-grazhdaninom-Abkhazii.html

В эксклюзивном интервью Sputnik председатель комиссии по гражданству, вице-президент Бадра Гунба рассказал, кто имеет право стать гражданином Абхазии, как происходит процедура получения гражданства и в каком случае могут отказать.

После годового перерыва состоялось заседание комиссии по гражданству при президенте Абхазии под председательством вице-президента Бадры Гунба.

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- Бадра Зурабович, расскажите, как работает комиссия по гражданству при президенте Абхазии и кто входит в ее состав?

- Комиссия – совещательный и консультативный орган. Ее члены – представители Паспортно-визовой службы, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других структур, куда направляются материалы на заявителя для проверки. Рассмотрение заявлений о гражданстве и принятие решения являются рекомендательными и представляются президенту, который имеет право согласиться с решением комиссии или отказать.

- Какие категории граждан имеют право на получение гражданства Абхазии?

- Это в первую очередь иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет. Но для них есть правило – со дня получения вида на жительство до момента подачи заявления на гражданство должно пройти не менее 10 лет непрерывного нахождения в Абхазии.

Следующая категория – лица, ранее имевшие гражданство, которые могут восстановить его. Срок их проживания с видом на жительства сокращается до минимум трех лет, а для лиц, состоящих в браке с гражданином Абхазии, не менее пяти лет.

- Что происходит после подачи заявки в комиссию? Какова поэтапная процедура получения гражданства?  

- Прежде чем подать материалы в комиссию, осуществляется проверка документов. Также необходимо сдать экзамены на знание абхазского языка и Конституции Абхазии. Это происходит в Министерстве юстиции и Министерстве просвещения. Форму испытаний определяет само министерство.

- Эти экзамены носят формальный характер или требования строгие?

© Sputnik / Томас Тхайцук
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- В законе все четко оговаривается. Но, к примеру, может быть, что мать, воспитывающая детей-абхазов, может не в полной мере владеть абхазским языком. В этом случае есть законодательные ограничения, но есть и моральная сторона вопроса, на которую члены комиссии тоже обращают внимание. Но все же зачастую мы должны опираться на закон.

- Вы перечислили категории граждан, которые имеют право подать заявку на получение гражданства. По статистике, какая категория подает заявление чаще всего?

- В основном это восстановление гражданства после его утери. Это граждане, которые родились здесь и проживали, но в период с 1994 по 1999 годы отсутствовали. Среди них русские, армяне, грузины и жители Галского района, которые хотят восстановить свою историческую принадлежность к нации. К примеру, представители фамилий Тарбая, Зухбая и многие другие. Они считают, что это было сделано несправедливо и хотят восстановить историческую справедливость.

- А какие основные причины для отказа в получении гражданства?

- Основная причина – это материалы, которые мы получаем от служб и которые не дают гражданину возможность получить гражданство. Это может быть выявление гражданства иностранного государства, кроме российского гражданства. Но тут есть оговорка, в законе говорится о том, что абхазы и абазины, вне зависимости от того, какое у них гражданство, имеют право получить гражданство Абхазии.

- Что происходит в случае отказа комиссии и президента в получении гражданства?

- Заявитель не ранее чем через год может повторно подать заявку. Ограничений в количестве подачи нет.

- Комиссия не заседала практически год. Расскажите, почему так вышло и сколько заявок поступило за это время?

- Действительно, последнее заседание состоялось в 2019 году, но не могу сказать, в связи с чем. За год от граждан накопилось более 1500 заявлений, которые сейчас находятся на рассмотрении. На прошедшем заседании комиссии рассматривалось 74 заявления, из них 64 были одобрены и 10 либо отложены, либо отказаны.

 - Как планируется дальше организовать работу комиссии? Как часто будут рассматриваться заявки?

-  Есть норма – мы обязаны собираться раз в два месяца. Если количество заявок будет увеличиваться, то, скорее всего, мы сможем чаще собираться, но пока такой необходимости нет.

Интервью провела корреспондент Sputnik Абхазия Асмат Цвижба. 



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