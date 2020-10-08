Амина Аншба о ближайших планах: вся надежда на начало 2021 года

Просьба об интервью застала абхазскую теннисистку Амину Аншба в Москве, где она продолжает поддерживать форму и тренироваться в ожидании возобновления международных турниров и открытия границ.

Спортсменка с радостью согласилась ответить на вопросы Sputnik Абхазия, поделилась своими ближайшими профессиональными планами, вспомнила встречу с президентом и загадала три желания.

- Амина, сейчас получается смотреть матчи Открытого чемпионата Франции?

- Я постоянно слежу за результатами и смотрю матчи. Фаворитом среди мужчин считаю короля грунта Рафаэля Надаля. Поддерживаю Рублева, так как мы выпускники одной теннисной школы «Спартак» и давно знаем друг друга.

- А что скажете о женском турнире и претендентах на победу?

- Относительно женского состава, тут возможны сюрпризы, так как многие топовые игроки выбыли.

- Фактор отсутствия зрителей на трибунах может играть против фаворитов?

- Однозначно, поддержка зрителей важна, особенно более мастеровитым игрокам, которые привыкли к большому количеству зрителей. Но в условиях пандемии приходится подстраиваться под новые правила.

- Чей стиль и манеры игры в современном теннисе вам самой больше всего импонирует?

- Мне импонирует Симона Халеп, считаю ее игру тактически грамотной и достаточно стабильной.

- Если вспомнить начало вашей профессиональной карьеры, какими были идеалы тогда?

- Когда я только начинала заниматься теннисом, кумиром многих девочек являлась Мария Шарапова, и все мечтали быть похожими на нее. Я не была исключением, но со временем появилось множество других достойных игроков, у которых есть чему поучиться.

- Ваше мнение о Шараповой после истории с допингом изменилось?

- Ни в коем случае, не изменилось. По моему мнению, дело по допингу Марии Шараповой было сильно раздуто, в то время прессовали российских спортсменов во всех видах спорта. Это скорее относилось к политике, а не к спорту.

- Ситуация в мире спорта в связи с распространением коронавируса неоднозначная, какие-то турниры отменяют, границы закрыты, но где-то соревнования всё же проходят…

- К сожалению, в связи с пандемией очень изменилось расписание теннисных турниров, их практически нет, а в те страны где есть хоть какие-либо турниры въезд гражданам РФ запрещён... Невозможно заранее определить свой календарь, вся надежда на начало следующего года, когда, возможно, границы наконец-то откроются.

- Удавалось ли поддерживать форму и тренироваться в период летнего карантина?

- В период летнего карантина я старалась тренироваться, где только возможно. Иногда это было просто даже на улице! Так как в Москве было запрещено посещение теннисных клубов, мы искали корты за городом, ездили по 2 часа от Москвы, для того, чтобы хоть немного потренироваться. Позже меры упростили, и стало намного легче.

- Поддерживаете ли общение с теннисистками из других стран?

- У меня большое количество друзей среди теннисистов из разных стран мира, и мы постоянно поддерживаем общение, переписываемся, созваниваемся и видимся на турнирах.

- Встреча с президентом Абхазии, которая состоялась в августе, уже стерлась из памяти или это то, что запоминается на всю жизнь?

- Встреча с президентом -это то, о чем рассказывают своим внукам, сидя у камина, а они, в свою очередь, рассказывают своим детям. Такие события производят глубокое впечатление на человека и их невозможно забыть.

- В социальных сетях подписчики считают вас одной из самых красивых теннисисток современности. Вам льстит такое внимание?

- Правда? Я даже не знала. Мне конечно льстит такое внимание.

- Если бы можно было выбрать: стать известной теннисисткой или моделью с мировым именем, что бы вы выбрали?

- Несомненно, я бы выбрала карьеру теннисистки. Хочется, чтоб тебя ценили за твои спортивные достижения, а не за внешность. И все-таки спорт - это образец здорового образа жизни, чего к, сожалению, не скажешь о модельном бизнесе.

- Этот год для многих стал по-настоящему тяжелым и богат на различные испытания. Если бы можно было загадать одно желание, как на Новый год, каким бы оно было?

- А можно три? (смеется). Первое - чтобы прекратились все войны. Второе - чтобы про коронавирус мы только вспоминали, перечитывая старые статьи. Третье - больше побед на турнирах.