Сохранение государственности и российские миротворцы: интервью Гагика Багунца

В интервью радио Sputnik Абхазия вице-спикер Парламента Нагорного Карабаха Гагик Багунц рассказал о том, какие главные задачи ставит перед собой руководство республики, как приняли российских миротворцев, и почему Европа должна опасаться военного конфликта в регионе.

По словам вице-спикера Парламента, итоги военного столкновения в Нагорном Карабахе руководство страны считает несправедливыми и не принимает результаты противостояния как окончательные.

Багунц подчеркнул, что первоочередная задача сейчас – восстановить государственность и работу органов управления для установления контроля над исконными армянскими территориями.

- Есть какие-то определенные планы по поводу того, как именно будет устанавливаться контроль над исторически армянскими территориями?

- Желательно устанавливать контроль над территориями мирными путями, потому что историческая справедливость и законное право на самоопределение нагорно-карабахского народа в нашу пользу, и мы будем настаивать, чтобы путем переговоров был достигнут суверенитет тех территорий, которые, безусловно, должны принадлежать нашей стране.

- Как проходит взаимодействие властей Нагорного Карабаха с российскими миротворцами?

- Мы с благодарностью приняли присутствие российских миротворцев на нашей земле. У нас есть очень много совместных программ, которые нужно реализовывать – это обеспечение безопасности, вывоз тел, которые остались на подконтрольной Азербайджану территории и обеспечение минимального гуманитарного уровня жизнедеятельности.

Первые впечатления от присутствия миротворцев очень хорошие, потому что они полны понимания ситуации и выражают полную готовность в решении задач, которые позволят избежать гуманитарной катастрофы на территории Нагорного Карабаха.

- Идет ли разминирование Лачинского коридора, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом?

- Такой вопрос сейчас не стоит, потому что проблемы не возникло. Но обеспечение безопасности в непосредственной близости позиций азербайджанских войск требует серьезного внимания.

- По этому маршруту уже возвращаются беженцы?

- Беженцы уже возвращаются, но значительная часть еще ждет более весомых гарантов безопасности.

- А как в целом обстоит ситуация? Продолжаются ли обстрелы, взрывы, военное противостояние?

- Понимаете, то, что мы видели во время Первой Карабахской войны, и сейчас при присутствии наемных войск из Турции и десяток, если не сотен тысяч террористов, не позволяет нам думать, что все будет гладко. Мы максимально требовательны к вопросам безопасности, никогда нельзя быть спокойным, соседствуя с представителями враждебной стороны. Поэтому мы всегда будем максимально требовательны и по отношению к себе, и по отношению к миротворцам, надеемся, что только русским.

- Где будут расселять людей, которые покинули территории, находящиеся сейчас под контролем Азербайджана?

- Этот вопрос стоит ребром, нам поставили такие жесткие требования, что мы не можем принять цивилизованное решение. Пока что попытаемся устроить их в Степанакерте, хотя мы не согласны с такой программой.

Начиная с вопроса размещения беженцев и кончая трудоустройством людей – все эти вопросы будут постепенно решаться. Но, несмотря на всю тяжесть экономических проблем, мы первоочередной задачей видим сохранение государственности. Я говорил и повторяю, что неважно какая территория, даже на минимальной территории мы должны установить полный суверенитет над Нагорным Карабахом и обеспечить коридор, который свяжет Карабах с Арменией. Это наши жесткие условия.

- Есть ли уже какие-либо перспективы решения этого вопроса?

- Я бы не сказал, что международное сообщество, те же сопредседатели минской группы не воспринимают суверенитет Нагорного Карабаха. Вопрос в том, насколько реально они представляют опасность того, что произошло в республике и то, что сотни террористов-исламистов постучали в нашу дверь, это четкий знак того, что они могут постучаться в двери цивилизованной Европы. Если кто-то думает, что сможет отсидеться за нашей спиной, то сильно ошибается.

- Вопрос сохранения памятников архитектуры, древнехристианских памятников стоит не менее остро. Какие-то организации выражают заинтересованность в решении этого вопроса?

- Пока что это происходит в виде заявлений, но, думаю, что вопрос будет воспринят более глубоко и хотел бы поблагодарить за сочувствие и помощь. Группа добровольцев из Абхазии в первые же дни прибыла сюда и помогла нам защищать свои территории.