Посол Вьетнама в России: вьетнамцы с искренней любовью относятся к России

Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал заместитель министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Данг Минь Кхой, назначенный послом республики в Российской Федерации на 2021 – 2024 годы.

- Доводилось ли вам прежде бывать в России или в СССР?

- Для меня было большой честью и счастьем обучаться и жить в Советском Союзе в 1982–1989 годы. Первый год я осваивал русский язык в госуниверситете столицы Украины Киеве, а затем обучался на восточном отделении МГИМО, специализируясь по Китаю. Это было очень трудное время для моей страны, которой, после завоевания независимости и воссоединения в 1975-м году, пришлось пережить две приграничных войны на Севере и на Юге республики. Нелегким было это время и для Советского Союза. Сперва там часто менялись генсеки ЦК КПСС, а потом началась Перестройка. Но у меня остались самые прекрасные впечатления о советских людях, о россиянах, об их искренних симпатиях к Вьетнаму. Эти впечатления никогда не изгладятся из моей памяти.

- Как вы оцениваете 70-летнюю историю вьетнамо-российских дипотношений?

- Для Вьетнама Советский Союз - поистине великое государство, достигшее высот научно-технического прогресса. Я и многие мои соотечественники обучались в передовых советских вузах, с нами занимались высококвалифицированные советские преподаватели, в нашем распоряжении были прекрасные советские библиотеки.

Советский Союз стал одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом (30 января 1950 года – прим.) в самый трудный для нашей страны период. А еще до того, в 20-х – 30-х годах, ставший впоследствии первым президентом Вьетнама Хо Ши Мин неоднократно приезжал в Советский Союз, общался с советскими гражданами, разработал здесь курс вьетнамской национально-освободительной революции. Так что отношения наших стран отсчитываются не с 1950 года, они берут начало гораздо раньше.

Что касается истории наших дипотношений, то мы как прежде, так и ныне благодарны за огромную помощь Советского Союза нашим войнам Сопротивления против французских колонизаторов и американских агрессоров. Без советской помощи мы не смогли бы добиться таких блестящих побед, как в сражении при Дьенбьенфу в 1954 году, как полное освобождение юга Вьетнама и воссоединение страны в 1975 году.

Не менее важно, что после 1975 года Советский Союз оказал содействие восстановлению моей родины, развитию ее экономики. При советском содействии были реализованы такие масштабные проекты, как строительство гидроузла Хоабинь, как сооружение сотен народно-хозяйственных объектов. Именно с советской помощью встала на ноги вьетнамская нефтегазовая отрасль.

Такие сферы, как национальная оборона, наука и технологии, образование Вьетнама также получили поддержку со стороны СССР и России, где обучались сотни тысяч моих соотечественников. Они и поныне являются мощным научно-техническим отрядом Вьетнама.

Не менее важны и межчеловеческие отношения, не ослабевшие и в условиях, когда ныне у Вьетнама и России разные общественно-политические формации. Вьетнамцы, даже никогда не бывавшие на российской земле, с искренней любовью относятся к России, к ее культуре и литературе, к стихам Пушкина, к роману "Тихий Дон".

- Что вы считаете главным в вашей предстоящей работе на посту посла СРВ в РФ?

- Я мечтаю о том, чтобы внести свой маленький личный вклад в развитие отношений двух стран. У вьетнамо-российского партнерства огромный потенциал. Однако в последние годы, в силу как национальных, так и международных обстоятельств, у каждой из наших стран появились свои трудности, и уровень нашего двухстороннего партнерства далеко не отвечает чаяниям руководителей и народов обеих стран. Это партнерство могло бы принести огромную пользу обеим странам. Я хотел бы, чтобы в период моей работы послом, благодаря средствам массовой информации, россияне больше и лучше узнали бы о Вьетнаме.

- Каковы, по вашему мнению, позитивные и проблемные аспекты всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России?

- Позитивных аспектов очень много: торгово-экономические, военные, научно-технические, образовательные, культурные. В последнее время Вьетнам и Россия сотрудничают в создании вакцины против COVID-19.

В то же время существует ряд моментов, реализация которых могла бы активизировать наши отношения. Первое: необходимо увеличить наш товарооборот. Сейчас товарооборот Вьетнама и ряда стран достигает сотен миллиардов долларов в год. А товарооборот Вьетнама и России составляет лишь 5-6 миллиардов долларов в год. Это очень скромная цифра. Второе: уже долгое время Россия не инвестирует во Вьетнаме в реализацию таких крупных проектов, какими в советское время были, к примеру, гидроузел Хоабинь и совместное нефтегазодобывающее предприятие "Вьетсовпетро". По моему мнению, в торгово-экономических отношениях наших стран и сегодня востребованы подобные проекты. Это тем более необходимо в условиях негативного влияния COVID19 на наши двусторонние отношения. Третье: полагаю желательным расширить сотрудничество в области образования и подготовки кадров, а также культурное сотрудничество; содействовать тому, чтобы все больше россиян приезжали во Вьетнам и лучше его понимали. В России есть немало специалистов по Вьетнаму, но в основном это люди в возрасте. Требуется подготовка молодой смены российских знатоков вьетнамского языка, обучавшихся и проживавших во Вьетнаме, отлично понимающих мою страну.

В настоящее время сотни тысяч вьетнамцев проживают и обучаются в России, и хотелось бы, чтобы российское правительство, граждане России создали благоприятные условия для того, чтобы они полностью адаптировались к жизни в России и стали прочным связующим звеном меду нашими странами.