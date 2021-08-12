Профессор Северинов: пандемия не пройдет, пока все не вакцинируются или не переболеют

Стал ли коронавирус более заразным? Надо ли проверять уровень антител после прививки? Сколько раз можно переболеть коронавирусом? Спасет ли мир от пандемии массовая вакцинация?

На эти и другие вопросы корреспондента Sputnik Марии Крузе ответил заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики исследовательского центра "Курчатовский институт" и Институте биологии гена РАН, профессор Ратгерского университета в США Константин Северинов.

- Константин Викторович, американские ученые сказали о том, что якобы если люди перестанут вакцинироваться, то коронавирус мутирует и станет невосприимчив к любого рода прививкам. Так ли это? Действительно ли нужно вакцинироваться, чтобы такого не произошло?

- Я думаю, правильным будет следующее утверждение: мутации вируса возникают с тем большей вероятностью, чем больше есть людей, которые поражены вирусом, и чем дольше они болеют. Вакцинация позволяет снизить число людей, которые болеют тяжело, и в принципе снизить количество вируса, который развивается у инфицированных. Следовательно, шансы возникновения новых вариантов, которые могу преодолевать защиту или преодолевать ее лучше, будут тем выше, чем больше невакцинированных людей.

- Сейчас нас пугают – возможно СМИ, возможно ученые – тем, что вирус становится все более "злым", все более неподдающимся лечению. С чем это связано?

- Я думаю, это связано с тем, что СМИ транслируют информацию, не обязательно сообразуясь с ее достоверностью. Вирус, безусловно, становится более заразным, но с точки зрения самого заболевания, его тяжести и методов лечения, никого особенного "озлобления" вируса со временем не наблюдается. Он просто становится заразнее. Это означает, что один человек, который заражен новым вариантом вируса, может заразить большее количество людей до того, как излечится. Значит, эпидемия распространяется быстрее.

- Сначала говорили, что болеют преимущественно пожилые люди, потому что это самая незащищенная группа населения, затем стали болеть взрослые, и вот сейчас болеют дети, и болеют тяжело. Об этом сообщают российские врачи. Это результат того процесса, о котором вы рассказывали?

- Возможно, это так, потому что вирус соединяется с нашими клетками за счет специального взаимодействия с рецепторами – особыми белками, которые есть на поверхности наших клеток. Новые варианты вируса делают это эффективнее. Оказывается, у детей в принципе таких белков-рецепторов на поверхности их клеток меньше. Поэтому против ранних форм вируса они были более устойчивы. Раз сейчас появились варианты, которые лучше узнают свои «мишени» на наших клетках, то и дети начинают болеть.

- Сейчас очень много говорят о том, что сделавшие прививку люди болеют. Некоторые пишут, что болеют тяжело. Но с точки зрения медицины, что значит "болеть тяжело"? Какие симптомы относятся к тяжелой форме коронавируса, а какие – к легкой?

- Я понятия не имею, я не медик. Но думаю, что все эти истории лучше фильтровать. Лучше всего на это посмотреть с точки зрения статистики.

Очень показательна статистика России и Великобритании. Это две страны, где основной используемой вакцинной являются вакцина на основе аденовируса: "Спутник V" в России и AstraZeneca в Великобритании. Единственная разница, которая есть, — в проценте вакцинированных. В Британии – это 65% населения. В России, по разным оценкам, около 20%.

Под Новый год, когда не было вакцинированных ни у них, ни у нас, в Великобритании ежедневно положительными по коронавирусу становились около 60 тысяч человек и умирали 1800. В это же время в России заболевали около 30 тысяч человек в день, а умирали 500.

Теперь перенесемся на полгода вперед и посмотрим на нынешние цифры. Сейчас в Англии стало много вакцинированных людей, тем не менее около 50 тысяч человек в день заражаются – у них идет очередная волна за счет распространения новой формы вируса – но умирает лишь около ста человек ежедневно. Это означает, что летальность вируса снизилась почти в десять раз.

В России сейчас заболевают около 25 тысяч человек в день, а умирают 800. Получается, что ситуация стала хуже декабрьской. Причина исключительно в низком уровне вакцинации, потому что никаких новых процедур лечения заболевания за это время придумано не было.

- На ваш взгляд, возможно ли сочетать разные вакцины?

- Это вопрос не моего взгляда, а результат клинических испытаний. Никаких теоретических противопоказаний нет. Почти что все вакцины, кроме Johnson & Johnson, двухразовые. Во всех случаях антигеном является S-белок коронавируса. Никакой причине не использовать вакцины комбинаторно нет. Есть ограниченное количество клинических испытаний, которые показывают, что хуже от этого не становится с точки зрения эффективности защиты.

- Многие люди сейчас опасаются, что их чипируют, что вакцины изобрели для того, чтобы изменить гены людей. Что вы об этом думаете? Почему возникли такие опасения? Влияет ли вакцина на геном человека?

- Сложно заглянуть в чужую душу. Совершенно очевидно, что вакцины, которые сейчас используются, теоретически и практически не могут изменить геном человека, что бы это ни значило. На самом деле, когда люди говорят об изменении своего генома из-за, например, вакцинации, не очень понятно, что они имеют в виду. Геном всех наших клеток? Геном выделенных клеток? Геном половых клеток? В каждом случае – это предмет отдельного разбирательства с тем человеком, который такое заявляет. Вообще говоря, большинству из них лучше или сходить к психиатру, или выучить молекулярную биологию. Но на последнее довольно много времени уходит, к сожалению.

- Люди любят, чтобы все было под контролем. После того, как вакцинировались, сдают тесты на антитела. Нужно ли контролировать уровень антител в организме?

- Убедиться в том, что вакцина сработала, — вещь полезная. Для этого действительно нужно измерить антитела хотя бы раз после второй прививки. Почему это стоит сделать? Если рассмотреть результаты клинических испытаний того же "Спутника V", когда проверялся иммунный ответ у людей из группы привитых, то оказалось, что лишь у 98% людей был антительный ответ, у 2% — его не было.

Причины могут был самые разные. Например, органический дефект иммунной системы, что маловероятно – такие люди просто бы не выжили. Можно предположить, что вакцина неправильно хранилась, неправильно была введена.

Если хочется быть чуть более уверенным в том, что вы защищены, то, наверное, лучше измерить антитела. Но делать это постоянно – потом строить красивые графики и смотреть, как уровень антител понижается, а уровень тревожности повышается – не стоит.

- Есть ли примеры того, что люди с высоким уровнем антител заболевают коронавирусом?

- Мне такие случаи не известны. С другой стороны, можно вернуться к очень показательному британскому примеру. Если в Великобритании 65% людей привиты, но каждый день у них заражаются, как минимум, 50 тысяч человек, то, безусловно, среди них есть и вакцинированные. Важно то, что из всего этого числа умирают 150 человек. Тем самым прививка не спасает от заражения, которое, скорее всего, человек перенесет «на ногах», но она спасает от тяжелого течения болезни, госпитализации, попадания на ИВЛ или от смерти.

- Если у человека после вакцины повышается температура, он чувствует слабость, боль в горле – это легкая форма коронавируса?

- Я считаю, что да. Это плохо, но не ужасно. Думаю, большинство из нас сталкивались с температурой 38 или даже 39°С. Но все-таки мы после этого не на шесть футов под землей. Мы выздоравливаем и двигаемся дальше. Это совершенно нормальная ситуация.

- Сколько раз один человек может переболеть коронавирусом?

- Эпидемия очень молоденькая, ей всего полтора года. Поэтому с уверенностью говорить о том, сколько раз человек может переболеть коронавирусом, пока нельзя. На самом-то деле доказанных случаев повторного заражения очень и очень мало – подавляющее большинство людей болеют один раз на сегодняшний момент.

- Можно ли создать лекарство от коронавируса или никого специфического лечения нет?

- На сегодняшний момент никого специфического лечения нет. Вирусные заболевания в принципе очень плохо лечатся. За исключением, может быть, одного из гепатитов. Для которого в результате десятков лет работы и траты огромного количества денег было разработано лекарство, которое пока не нашло широкого применения. В случае вирусных заболеваний обычно либо купируются симптомы, либо используется профилактика, то есть прививки.

- Можно ли говорить, что со временем коронавирусом будут болеть реже? Станет ли эта инфекция легким сезонным заболеванием?

- Скорее всего, после того, как все население Земли переболеет или привьется, или привьется и переболеет коронавирусной инфекцией, то тяжесть заболевания снизится. Просто до этого нужно дойти. Либо дать всем людям переболеть, но в таком случае нужно быть готовыми к двухпроцентной смертности, либо вакцинировать людей и спасти очень большое количество жизней. Сам вирус, конечно, никуда не денется. Он останется с нами.

- Когда закончится пандемия, когда мы откажется от масок и бесконечных ограничений?

- На Земле живет около семи миллиардов человек. Официально было больше 200 миллионов случаев заражения и более 4 миллионов смертей. На сегодня почти 4,5 миллиарда доз вакцины было использовано. Это означает, что около двух миллиардов людей полностью вакцинированы и, следовательно, устойчивы к вирусу. Но еще остаются пять миллиардов, которые не вакцинированы.

Поэтому есть два сценария: или пандемия естественным путем будет длиться дальше, пока все не переболеют, или же мы успеем до того, как все переболеют, вакцинировать оставшихся. Когда это произойдет – пандемия перестанет быть таким серьезным фактором, как сейчас. Но для того, чтобы это произошло, нужно как можно быстрее вакцинировать людей. Причем речь идет не об отдельной стране, на таком уровне это работать не будет. Речь идет обо всем населении Земли.

Пока все не вакцинируются, все время будут возникать анклавы невакцинированных людей. Они станут «резервуаром» для накопления большого количества вируса и его вариантов, которые случайным образом могут приобрести способность более эффективно заражать привитых.

- Некоторые говорят о том, что нельзя прививать детей? Действительно ли это так? Какие группы населения нужно вакцинировать в первую очередь?

- Опыт тех стран, где это делалось относительно по уму говорит о том, что прививать нужно сначала людей из группы риска. Это прежде всего медики и пожилые. Далее возрастной ценз можно снижать, включать туда, например, студентов и школьников. Решение о том, где будет та возрастная отметка, ниже которой не следует вакцинировать, связано с проведением клинических испытаний. Многие вакцины сейчас противопоказаны детям младше 12 лет.