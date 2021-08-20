Безопасность, экономика и паспорта: глава Гала рассказал о жизни района

О вопросах безопасности, ситуации с кононавирусом, проблемах паспортизации, и о том, как развивать туристическую отрасль, в интервью радио Sputnik рассказал глава Галского района Константин Пилия.

Беседу вела Наала Мукба

Sputnik

– Как обстоят дела с безопасностью в районе?

- Была опасность, партизанщина, но с 2008 года ситуация изменилась. Сейчас говорить о опасности неуместно и глупо. Нет никакой преступности, даже бытовая преступность сведена на минимум. Есть все предпосылки для развития района.

– В соседней Грузии ситуация с коронавирусом остается сложной. Как вы оцениваете положение в районе?

- В районе ситуация самая благоприятная из всех районов Абхазия. В районе 30-35 тысяч населения, на сегодняшний день у нас 34 заболевших, они лечатся амбулаторно, трое тяжелых, которые лечатся в Гудаутском госпитале.

Граждане, переходящие границу с Грузией, должны обязательно возвращаться с отрицательными тестами или со справками о наличии антител, или о вакцинации. Этот фильтр позволил уберечь население и галцы всегда отличались законопослушностью.

Также население придерживается запрета на проведение массовых мероприятий. Было всего два факта нарушения.

Нужно чтоб за нарушение указа мы могли "бить рублем" владельцев помещений, которые пытаются провести у себя мероприятия. Нужно предусмотреть штрафы, мы только полагаемся на благоразумие.

– В каком направлении развивается экономика района?

- Я вступил в должность в прошлом году. На тот момент нам поступило распоряжение правительства, в котором говорилось, что мы должны ориентироваться на бюджет прошлого года. Мы просто стали работать по предыдущему года.

Сейчас же мы будем работать по-другому. Я собрал коллег и сказал, что жду от них инициатив, и мне нужно знать, куда они двигают свои направления. В общем, район нужно двигать в сторону сельского хозяйства. Мы все сделали, чтоб бюджет на следующий год был программным и целевым, чтоб мы знали, к чему мы придем.

– По предварительному прогнозу урожай ореха фундука в 2021 году составит до 12 тысяч тонн. Как планируете реализовать эту продукцию?

- Урожай хороший, большую работу провело государство. Мы несколько раз лечили от мраморного клопа, мы раздали пестициды по селам и это все сработало.

Говоря о сбыте, мы не имеем дел с государством Грузия, мы имеем дело с жителями Гала, которые продают, куда хотят. Это поднятие экономики, страна заработает деньги, район заработает деньги. Я за то, чтобы наши жители могли продавать свою продукцию в любую сторону, а средства получать внутрь страны.

– То есть единственная возможность выгодно продать орех - это продавать в Грузию?

– По ореху получается так. Большой объем не колотого ореха шел не в Грузию, а в сторону Грузии. У родственников людей, которые проживают в Галском районе есть цеха, довольно серьезные предприятия, которые колют орех, пакетируют, обрабатывают ультрафиолетом и потом орех идет в Россию. Я говорю о легальной торговле. Нам нужно сделать так, чтобы с той продукции, которая идет в восточную сторону таможня собирала платежи, чтобы эта система работала нормально и зарабатывали люди и страна.

– Если разрешить вывоз, то придется разрешить и ввоз.

– Не совсем так, существуют определенные параметры на ввоз. Есть такое понятие как защита местного потребителя, существуют определенные товары, которые завозить ни в коем случае нельзя, дабы стимулировать местного производителя.

– Курортный сезон бьет рекорды в республике, мы наблюдаем огромное количество туристов по сравнению с предыдущими годами. Галский район больше известен как сельскохозяйственный, но в целом вы ощутили на себе этот курортный сезон?

– В прошлом году, наблюдая машины с российскими номерами, я подходил и спрашивал, как они сюда попали, кто они. Туристы отвечали, что приехали в Абхазию и решили посетить Гал, для людей, которые на своих машинах едят до Абхазии две тысячи километров, преодолеть расстояние от Гагры до Сухума или Гала не представляет сложности, это мизерные расстояния.

Туристам интересна наша гидроэлектростанция, старые архитектурные строения. У нас есть две пещеры, которые мы обследовали с коллегами, чтобы сделать туристический маршрут. Но проблема в том, что в районе нет ни одного места, где могут остановиться отдыхающие, я намерен обратиться к людям, попрошу, чтобы население подготовило места, комнаты, чтобы их можно было сдавать туристам.

У нас нет ни одного туристического комплекса, ни одной гостиницы, где мог бы остаться человек. Здесь красивое побережье, песочный пляж, сейчас он в упадке, нужно делать дорогу около тридцати километров. Дорога это как артерия, когда она есть - рука работает, когда есть дорога, тогда район развивается, у нас очень тяжелое положение с дорогами.

За последние шесть лет район покинуло очень много людей, о чем я сожалею. Туристическую сферу в Галском районе обязательно надо поднимать, чтобы привлечь отдыхающих нужно открывать новые и интересные места, туристические маршруты, чем мы и занимаемся.

– Не могу не спросить про особую экономическую зону "Амра", которая располагается на территории Гаского района, какова ее судьба и перспектива?

– Я пригласил представителя этой фирмы, которая арендует практически всю особую экономическую зону и сказал, что буду инициатором расторжения договора. Они возмутились, приехала сама владелица, мы три часа говорили в кабинете, перспектив я не увидел. Я услышал, что и когда будет, но надо жить здесь и сейчас, образовались большие долги по уплате земельного налога, наверное, мы будем инициаторами расторжения договора с данной фирмой. При этом мы открыты для всех, кто готов работать и реально что-то делать, готовы предоставить участки в свободной экономической зоне.

Там очень мало пахотных земель, почти все это лес, ольховник, кому будет интересно - расчистит, и будет заниматься.

– Из 30 тысяч жителей Галского района, гражданами Абхазии являются только тысяча человек. Проблема паспортизации, с одной стороны набившая оскомину, с другой - серьезная проблема в масштабах республики. На ваш взгляд с чего надо начать, есть ли какие-то шаги, которые предприняты вами в этом направлении?

– Действительно, это серьезная проблема, не то что проблема – беда. Мы создаем такую ахиллесову пяту и зачем мы это делаем мне сложно понять. У нас был выпуск 233 ребенка, на последний звонок детишки сделали концерт, я аплодировал громче всех, в душе думал о том, что детишки закончат школу, а мы им не дадим паспорт гражданина Абхазии, как это делается во всех нормальных странах. Как так можно было делать?

Во-первых, потрачены огромные суммы, больше половины бюджета идет на образование, мы учим детишек, в итоге мы им не даем никакого документа, как так? Это неправильно.

Я понимаю, что этот вопрос ведется очень жестко нашей оппозицией, вопрос политизируется. Давайте соберем все политические силы, всех заинтересованных в развитии страны в нужном направлении, сядем за один стол и какую-то дорожную карту придумаем все вместе.

Дети не знают, что им делать дальше. В этом году у нас в Абхазский государственный университет поступило только 17 человек из 233 выпускников, а остальные куда? Ко мне приходят люди с документами всякого рода, только не на человека и говорят, что у всего есть документы, а вот у нас нет, ну как так? Это совершенно неправильно.

Наверное, меня упрекнут и скажут, пусть берут вид на жительство. Я согласен, у кого есть паспорт Грузии, не может рассчитывать на паспорт Абхазии, но многие, кто по умолчанию попал в гражданство Грузии, хотят отказаться от него. Мы им говорим, откажитесь от гражданства Грузии, и тогда мы вас рассмотрим. Многие идут на это, уже в Грузии им задают вопрос – в пользу какого государства они отказываются от грузинского паспорта, они отвечают – Абхазия. В свою очередь в Грузии говорят о том, что такого государства не существует, и не отпускают граждан. Возникает вот такой коллапс.

Этот вопрос надо решать всем вместе. Тот, кто искренне хочет быть гражданином, патриотом Абхазии, ему должен быть дан шанс.

– Что в районе происходит в части борьбы с майнингом, какую борьбу ведете с незаконными подключениями?

– За первые несколько месяцев с начала борьбы с майнингом, у нас были отключены большие фермы. Мы обратились к людям, которые занимались майнингом, с просьбой отключить фермы и они моментально это сделали. Отключить одно, дальше что? Нужно было дать им выход, и скорее всего такой выход будет им дан в ближайшее время.

Сейчас необходимо всем отключиться. Предполагаю, что в частном секторе по две-три майнинг-аппарата есть, небольшими количествами они могут быть разбросаны.

В общем, по нагрузкам в Галском районе снижение самое лучшее, мы идем ниже нагрузок 2019 года, это говорит о том, что у нас практически нет незаконного майнинга в Галском районе. Этого удалось добиться благодаря рейдовым мероприятиям, сознательности людей, благодаря тому, что мы разговаривали с каждым и люди поняли.