Михаил Хазин: элита Украины не думает о стране

Украина 24 августа отмечает 30-летие независимости. За этот период времени страна достигла лишь экономической разрухи, расцвета коррупции и упадка предприятий.

О том, что ждет экономику Украины в ближайшее время, в интервью Sputnik рассказал экономист и публицист Михаил Хазин.

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Экономическая модель Украины нежизнеспособна

Распад СССР больно ударил по всем бывшим советским республикам. Тем не менее Украина является едва ли не единственной постсоветской страной, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980 – начала 1990-х годов.

По данным Всемирного банка, в 1990 году, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете, ВВП Украины на душу населения составлял 3965 долларов. К 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь 3115 долларов.

Катастрофическая ситуация на Украине складывается с инфляцией: за последние 10 лет рост цен на товары составил почти 200%.

"Украина – несостоявшееся государство, потому что ее экономическая модель, которая предполагает отсутствие взаимодействия с Россией, нежизнеспособна", - отмечает Хазин.

По мнению эксперта, в скором времени в стране останутся лишь транснациональные корпорации, которые будут "дожирать Украину".

"Мы все видим, что произошло в Афганистане. Скорее всего, Украину, как и все страны Восточной Европы, ждет примерно такой же сценарий", - считает экономист.

Хазин уверен, что украинские власти сами не заинтересованы в росте экономики. А Запад и США не воспринимают Киев всерьез и только "используют как пешку".

"На Украине у всех людей, которые находятся у власти, основная мысль – украсть как можно больше и в тот момент, когда воровать уже станет нельзя – сбежать", - заключает собеседник Sputnik.