Хинштейн: Россия запретит въезд националистам - подробности законопроекта

За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны или попытки оправдать фашизм въезд в Россию будет запрещен, рассказывает депутат Александр Хинштейн в эксклюзивном интервью Sputnik.

Sputnik

Российские депутаты разработали законопроект, запрещающий въезд в Россию для иностранцев, которые пытались разжечь расовую или национальную вражду, притесняли русскоговорящих граждан или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны.

Один из авторов законопроекта – депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн. В интервью корреспонденту Sputnik Марии Крузе он рассказывает, как будут работать поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в случае их принятия и кто пытается искусственно разжечь вражду в странах бывшего СССР.

Русофобские акции как триггер

Российские власти давно задумывались о совершенствовании законодательства, чтобы на территорию страны не проникали люди, которые априори недружественно относятся к России и ее устоям. Однако триггером, запустившим пересмотр закона на практике, послужили последние печальные события на постсоветском пространстве, говорит Александр Хинштейн.

Инцидент в Кыргызстане, когда нетрезвый покупатель бросил в магазине калькулятор в русскоговорящую продавщицу, а также "языковые патрули" в Казахстане, организованные блогером Куатом Ахметовым, Хинштейн назвал "совершенно вопиющими и возмутительными актами русофобии".

"Родилась инициатива – внести поправки в закон о порядке въезда-выезда и запретить право въезда категории лиц. Отмечу, что все действия лиц, которые теряют право въезда, - это действия, попадающие под категорию уголовного преступления, и в этом случае логика достаточно очевидна. Если человек совершил преступление по российским законам, пусть даже и не в России, он для нас – нежеланный гость", - сказал Хинштейн в интервью Sputnik.

Александр Хинштейн перечисляет преступления, совершение которых может навсегда закрыть дорогу в Россию. "Во-первых, это преступления на национально-религиозной почве, а именно - разжигание расовой и национальной вражды и розни, оскорбления по религиозным, национальным, половым, каким-то другим признакам, - объясняет депутат, – Также это действия, связанные с сохранением нашей памяти: осквернение могил, воинских захоронений, мемориальных комплексов, оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, распространение заведомой лжи о действиях Советского Союза в годы войны".

Также Россия закроет двери для людей, оспаривающих решение Нюрнбергского процесса или поддерживающих нацистов, отмечает Хинштейн.

Кто составляет списки персон нон-грата?

Важно понимать, что все подобные действия должны быть совершены публично, уточняет Александр Хинштейн.

"Если это происходит с использованием средств массовой информации, сети интернет, в общественном пространстве, то тогда, да – это основание не впускать людей в Россию, - говорит депутат, – Если кратко, позиция простая: нам не нужны националисты, шовинисты всех мастей, экстремисты и фашисты".

Сведения о националистах могут заноситься в списки миграционных органов МВД России, считает Александр Хинштейн.

"Такие списки уже есть. Это люди, которые были выдворены из страны, совершили уголовное или административное преступление на территории России, превысили сроки нахождения в стране. Очевидно, что эта база данных будет пополняться и за счет таких граждан (националистов – Ред.)", - сказал Хинштейн.

Несколько сложнее обстоит дело с крупными зарубежными политиками, ведь некоторые из них тоже позволяют себе русофобские высказывания.

"Есть интересы высокой политики, которые порой оправдывают и то, что нам не совсем нравится – например, с талибами вынуждены вести переговорный процесс. У политического и дипломатического руководства должен быть определенный маневр. Но в случае принятия закона его требования распространятся на значительное число политических деятелей (не говорю насчет первых лиц). Это общественники, депутаты разных уровней, чиновники", - говорит Александр Хинштейн.

"Те, кто унижает человека из-за разреза глаз, в России не нужны"

Однако не стоит думать, что Россия закроет въезд только для тех, кто совершает выпады в адрес русских, добавляет Александр Хинштейн.

"Унижать, оскорблять людей нельзя безотносительно национальности. Ровно такие же ограничение на въезд будут и для человека, который публично оскорбляет латышей, литовцев, евреев, поляков, - рассуждает он. – Каждый, кто унижает человека по принципу крови, разреза глаз или цвета кожи, в России не нужен".

При этом законопроект не может быть панацеей – это всего лишь одна конкретная и прозрачная мера, существующая и в других странах, отмечает Александр Хинштейн. России необходим большой комплекс государственных действий, которые не могут ограничиваться несколькими звеньями, поскольку национализм раздували и продолжать раздувать искусственно, считает депутат.

"Националистическая карта появляется там, где есть желание разобщить людей, создать напряженность, - говорит Хинштейн, – Это особенно опасно на постсоветском пространстве и особенно недопустимо для России. Мы – самое многонациональное и сложно созданное в национальном, территориальном и этническом плане государство. Мир и согласие далось нам дорогой ценой, и позволять какие-то эксперименты мы не готовы".

По мнению депутата, в провокациях на почве национальности и языка участвуют несколько групп – это маргиналы, присутствующие во всех странах, представители внутренних шовинистических кругов, которые стремятся к слиянию с Западом, а также есть какие-то усилия из-за рубежа.

"Россия и единое прошлое и настоящее представляют для них угрозу, - поясняет Хинштейн. – Чтобы окончательно скооперироваться с Западом, нужно разрушить связи с Россией, перечеркнуть общую историю, то, что объединяет – это в первую очередь русский язык и история".

В борьбе с националистами нужно быть жестким, не поддающимся эмоциям, полагает Александр Хинштейн. "Пожар нельзя тушить бензином, - говорит он. - Для меня удивительно и возмутительно, что в Казахстане блогер (Куат Ахметов, руководитель языковых патрулей – Ред.) после задержания был оштрафован и освобожден. Но суверенитет других стран, в том числе правовой, мы обязаны уважать. Разрабатывая законопроект, мы не консультировались с коллегами из Центральной Азии. Но если у них есть наработанный опыт в этом области, с удовольствием посмотрим".