Рекордный сезон и нерешенные проблемы: чем живет Гагрский район

В интервью замглавы администрации коснулся итогов летнего туристического сезона, перспектив экономического развития и проблем района.

Беседу вела Белла Кварчия

Sputnik

- Известный факт, что экономика района держится на туристической отрасли. Как вы оцениваете предварительные итоги летнего сезона?

- Если говорить об оценке, то она крайне положительная. Этот курортный сезон по показателям рекордный, таких цифр не было в послевоенные годы и это очень радует.

Что касается влияния на экономическую сферу района, хотелось бы отметить поступления от санаторно-курортного комплекса, частного сектора и крупных предприятий. С начала года бюджет Гагрского района был 350 миллионов рублей, спустя менее, чем полгода мы увеличили бюджет на 53 миллиона рублей. В совокупности с субсидиями из республиканского бюджета и софинансированием от России – доплаты к зарплатам бюджетников, бюджет составил 556 миллионов рублей.

Для увеличения бюджета были предпосылки с прошлого года. Когда была открыта граница, была проведена инвентаризация налоговой инспекцией. Мы заходили в каждый отель, гостиницу, магазин, точки общепита. По результатам вышло, что 645 средних и крупных объектов не стояли на налоговом учете, поэтому не был до конца выполнен план. Сегодня более половины этих неучтенных объектов стоят на учете, работа продолжается. Сейчас у нас большие показатели пополняемости бюджета за счет этих ранее не учтенных объектов.

- Отходя от темы туристического сезона, хотелось бы сказать, что в районе все же сохраняются проблемы инфраструктурного характера – утилизация мусора, водоснабжение. Что вами предпринимается, чтобы решить эти проблемы?

- Если честно, даже неловко говорить, что за все послевоенные годы мы не смогли решить основные проблемы. У нас до сих пор вода подается по графикам. Но было не мало сделано – была инвестпрограмма, которая предусматривала укладку водопровода по территории всего Гагрского района. Трубопровод был частично проведен, но разводки по улицам не были сделаны. Видимо, потом произошел какой-то застой, за это время четыре насосные станции были разграблены, все нужно опять восстанавливать, а сегодня затратная часть будет в разы больше.

Своими силами мы сделать это не сможем, это колоссальные вложения. Идет речь о том, чтобы заложить все эти работы в Инвестпрограмму 2022-2024. По нашим грубым подсчетам, нужно еще около 500 миллионов, чтобы решить вопрос с водой.

- Как будет решаться вопрос с утилизацией мусора?

- Исходя из того, что турпоток в разы увеличился, количество мусора тоже увеличилось. Мы прекрасно знаем состояние нашей городской свалки. Весь мусор из Афона, Гудауты, Цандрипша и районных сел свозят туда. Было много проектов по утилизации мусора, последний даже был реализован, но учредители не пришли к единому мнению. Свалка сегодня, по большому счету, существует сама по себе, своими силами пытаемся закапывать мусор, но понятно, что свалка предполагает другой подход. Любой мусор отравляет почву, грунтовую воду.

Недавно я встречался со специалистами, которые ранее занимались вопросами переработки мусора, я им объяснил, что этот вопрос будет обсуждаться через руководство страны и их вложения будут обезопасены договорами.

- Помимо туризма, какие еще есть планы по развитию экономики?

- Понятно, что туризм сам по себе существовать не может. Чтобы он существовал, нужно развивать под него инфраструктуру. К примеру, у нас в бюджете было заложено только 500 000 рублей на сельское хозяйство, мы уже увеличили вложения до 2 000 000 рублей, в следующем году планируем увеличить до 3 000 000 рулей.

Есть плодородные земли, они находятся у пользователей в руках на договорных основах, на них ничего не возделывается, просто человек ждет инвестора или планирует продать землю. Этот подход категорически нами не одобряется, мы хотим земли пустить по их изначальному предназначению. Уже есть пара проектов, которые мы предложили населению. То есть мы обеспечиваем техникой, поможем финансово, нужны рабочие руки. Думаю, скоро будут видны плоды.

- Гагру сейчас возглавляют молодые руководители. Как это воспринимается населением и как вы выстраиваете диалог?

- У нас сложностей ни с кем нет. Перед нами главная задача - привести в порядок ту среду обитания, в которой мы выросли.

Всем мил не будешь, мы знаем, что многие критикуют и критика бывает уместная. Наладить все разом не получается, для этого нужно много времени.

- Какая политика ведется в социальной сфере, по поддержке уязвимых слоев общества?

- С начала года было роздано почти 8 000 000 рублей финансовой помощи. Когда еще была закрыта граница, мы создали базу, набрали волонтеров, выезжали к семьям, видели ужасные картины, где дети остаются без присмотра, есть антисанитарные условия. Все это не остается без внимания.