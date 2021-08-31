Леон Кварчия рассказал, как учеба повлияла на его карьерный путь

Замглавы администрации Сухума Леон Кварчия - о том, как поступить в российские вузы бесплатно и как полученное образование помогло ему готовить Сочи к Олимпиаде-2014.

Данара Курманова, Sputnik

Федеральное агентство "Россотрудничество" 1 сентября запускает очередную приемную кампанию для иностранных граждан, желающих учиться в российских вузах бесплатно. В этот раз агентство увеличивает количество квот – на учебный год 2022-2023 выделили 23 тысячи мест, что на 5 тысяч больше объема прошлого года.

Подать заявку на бесплатное обучение можно будет до 1 ноября, онлайн – через сайт education-in-russia.com. В прошлом году в отборе участвовали 175 стран, включая Абхазию. И пока новая приемная кампания набирает обороты, Sputnik Абхазия делится историей Леона Кварчия – о том, как учеба в России повлияла на его карьеру и жизнь.

Зубрить все за два дня до экзамена – не мое

"В юношеские годы, конечно, даже представить не мог, что стану заместителем главы администрации родного города", - говорит Леон Кварчия. – "Я тогда, как все мальчики, увлекался машинами и хотел поступать в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ – Ред.)".

Поступать в МАДИ Леон Кварчия решил через олимпиаду, которую университет проводил для выпускников школ. Ученик, набравший на олимпиаде высокий балл, мог стать студентом МАДИ без вступительных экзаменов.

"Мне было интересно попробовать свои силы, - вспоминает Кварчия. – Это была двухуровневая олимпиада, она состояла из нескольких дисциплин. Надо было выполнить задания по высшей математике, физике, геометрии и русскому языку".

По результатам олимпиады Леона Кварчия зачислили в университет на специальность "экономист-менеджер".

"Разумеется, я был рад – поступил, куда мечтал, так что учиться мне было интересно, - рассказывает он. – Какие-то предметы, безусловно, давались с трудом – легендарный сопромат, например. А больше всего нравилось все, что связано с экономикой: управление предприятием, бизнес-планирование. Все это, к слову, пригодилось мне в реальной работе, поэтому думаю, хорошо, что к учебе я относился серьезно. Стараться выучить все за двое суток до экзамена – это была не моя история".

В истории МАДИ только два абхаза оканчивали специалитет с красным дипломом. Один из них - как раз Леон Кварчия.

Чувствовал себя москвичом

"Учиться в Москве мне было комфортно, - рассказывает Кварчия. – Может быть, дело в том, что я уже приезжал сюда ранее – когда была война, полтора года прожил в Москве у дяди. Так что адаптацию, свойственную студентам на новом месте, не испытал. Я ориентировался в городе, еще во время учебы начал подрабатывать в строительной фирме".

После получения диплома Леон Кварчия сразу поступил в аспирантуру, где изучал автоматизацию процессов на асфальтосмесительных установках.

"Я изначально не этим исследованием хотел заниматься, меня больше тянуло в экономику, - признается он. – Но так получилось, что мой научный руководитель скоропостижно скончался на втором месяце моего обучения, и у нового руководителя пришлось менять тему на более узкоспециализированную. Что я и сделал – и в итоге не пожалел".

Работая над диссертацией, Кварчия стажировался на предприятиях и заводах, производящих битум для асфальта.

"Это был очень полезный опыт, - говорит он. – Хотя потом я работал в страховой организации и в компании, занимающейся международными перевозками, сочетание двух специальностей – экономической и технической, - помогло мне продвинуться в карьере. Когда Сочи выиграл право на проведение зимней Олимпиады-2014, мне предложили переехать туда, чтобы подготовить город в транспортном плане".

Отказаться от такой работы было невозможно, но переезд из Москвы дался тоже нелегко, говорит Леон Кварчия.

"Ни во время учебы, ни во время работы я не сталкивался с национализмом, наоборот, все относились ко мне доброжелательно и поддерживали, я даже чувствовал себя москвичом, - улыбается он. – Думаю, о многом говорит то, что я со своими профессорами общаюсь до сих пор".

Подготовить транспорт к Олимпиаде

К "олимпийским" автобусам всегда приковано особое внимание – они показывают уровень и качество подготовки страны к Играм. Первые 132 автобуса, прибывшие в Сочи за год до Олимпиады, встречали журналисты со всей России.

"Сейчас эти зеленые и белые автобусы стали для Сочи чем-то привычным, - говорит Леон Кварчия. – А тогда это было целое событие, потому что автобусы учитывали потребности людей с ограниченными возможностями, плюс по всему городу появились новые остановки. Впервые тогда на остановках появились цифровые табло с расписанием прибытия автобусов. Всем этим занималась наша команда – мы разрабатывали транспортную программу города к Олимпиаде".

Иногда приходилось работать по ночам, чтобы доработать детали плана, ведь утром уже надо было вылетать в Москву на защиту проекта, рассказывает Кварчия.

"Тогда это выматывало, а сейчас приятно вспомнить, - говорит он. – Но больше всего радует, что уровень благоустройства Сочи в сфере транспорта, который мы создавали, стал для города нормой. В этом вся суть хозяйственной деятельности. И хотя в 2014 году меня позвали на должность замминистра экономики Абхазии, и я согласился, через полгода понял, что хозяйственная работа мне ближе, и сейчас работаю в администрации Сухума".

Леон Кварчия добавляет, что несмотря на большой объем работы, он продолжает учиться.

"Я повышал квалификацию в Кубанском государственном университете, Международном олимпийском университете в Сочи, а в 2015 с отличием окончил Дипломатическую академию МИД России, куда, кстати, поступил по квоте. Поэтому могу утверждать: на весь мой карьерный путь повлияла учеба. Так что главное в университете – это не просто получить диплом как "корку". Важно, с какими знаниями ты выпускаешься".