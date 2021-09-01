Шевцов: Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ

Как в новом учебном году будет проходить отбор для бесплатной учебы в вузах России, в интервью Sputnik рассказывает заместитель руководителя агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов.

Данара Курманова, Sputnik

В День знаний, 1 сентября, на сайте федерального агентства "Россотрудничество" стартовал очередной отбор иностранцев, желающих получить высшее образование в России.

Чем новая приемная кампания отличается от прошлогодней? Почему в СНГ растет интерес к изучению русского языка? И каковы альтернативные способы бесплатного обучения в российских вузах, кроме квот? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью Sputnik рассказывает заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Зачем Россия выделяет квоты иностранцам?

На учебный год 2022-2023 "Россотрудничество" увеличит объем квот для иностранцев – их количество достигнет 23 тысячи мест. Для сравнения: в этом учебном году агентство предоставило 18 тысяч квотных мест, говорит Павел Шевцов.

"Несколько лет велась работа, чтобы увеличилось количество квот для обучения иностранных студентов в Российской Федерации, - объяснил он. – На эту тему много говорили и депутаты государственной Думы, и члены Совета Федерации. Вот эта совместная работа Россотрудничества, Министерства иностранных дел и Министерства образования как раз привела к тому, что в прошлом году было подписано постановление Правительства РФ об увеличении квоты".

Заявки на участие в отборе Россотрудничества приходят от абитуриентов из 175 стран. Однако СНГ остается в приоритете для агентства, подчеркивает Шевцов.

"Увеличение по квотам произойдет для всех стран СНГ - где-то больше, где-то меньше, - говорит он. – Например, квота на Таджикистан составляла 630 мест. Это много, поэтому здесь число квот увеличиваем незначительно, до 750".

Таким образом, агентство выровняет показатели с числом квот для Узбекистана – в следующем году узбекистанские абитуриенты тоже смогут рассчитывать на 750 мест. А в этом году для республики выделено 405 квот.

Определяя объемы квот, агентство консультируется с российскими послами за рубежом и ведущими крупными компаниями России, уточняет Павел Шевцов.

"Мы исходим из того, что готовим кадры для экономик стран, - говорит он. – Основная задача квот – чтобы человек приехал в Россию, получил качественное образование и вернулся к себе, работать на повышение экономического благосостояния своей страны. Соответственно, нужно приглашать людей на те специальности, которые будут актуальны для экономик других стран в перспективе четырех-шести лет".

Абитуриенты из СНГ – самые активные

Между тем, и сами студенты анализируют рынок, прежде чем подавать заявки на обучение, и это не может не радовать, считает Павел Шевцов.

"Мы видим серьезную дифференциацию направлений подготовки и понимаем, что ребята едут в Россию не просто учиться, как раньше было принято, на юристов-экономистов, - говорит он. – Сейчас они следят за рейтингом вузов и чаще всего выбирают специальности, связанные с клинической медициной, развитием общества. IT-технологии также набирают вес".

Абитуриенты из СНГ – самые активные участники отбора Россотрудничества, добавляет Павел Шевцов. По его словам, лидером по интересу к российскому образованию является Таджикистан. На 630 квот в этом году, например, поступило около 6 тысяч заявок – то есть на каждое бюджетное место претендовало 9 человек.

"Активны и Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, - перечисляет Павел Шевцов. – Мы в приблизительно равных пропорциях видим рост интереса стран СНГ к российскому образованию. Это объясняется, прежде всего, традиционными, истерически сложившимися связями наших стран. А также мы как ключевое ведомство по продвижению русского языка за рубежом видим интерес к его изучению".

Был период, когда страны Союза развивали различные языковые модели, делая упор на английский, французский или турецкий язык, поясняет Шевцов. Однако на сегодняшний день востребованность русского языка вернулась в связи с развитием торгово-экономических отношений и научных связей в постсоветском пространстве. Об этом, по мнению заместителя руководителя Россотрудничества, говорит и тот факт, что растет интерес не только к программам бакалавриата в российских вузах, но и к магистратуре.

"Подрастает поколение ребят, которые выучились в России, понимают, что это образование – качественное, поможет в жизни, и приезжают в магистратуру, то есть уже как молодые ученые", - говорит Павел Шевцов.

Как поступить в российский вуз онлайн

Подать заявку на получение квоты можно онлайн, через сайт education-in-russia.com, рассказывает Павел Шевцов.

"Все достаточно просто: человек регистрируется, создается личный кабинет, там есть раздел, уточняющий, по какой специальности он хотел бы учиться в России, - говорит Шевцов. – Например, вас интересуют "Финансы и кредит". Соответственно, выбираете это направление. Система покажет все университеты, где есть подготовка по "Финансам и кредиту". Можно выбрать два московских, два санкт-петербургских и два региональных вуза".

Далее абитуриент должен предоставить набор документов. "Он тоже достаточно простой, - рассказывает Павел Шевцов. – И после этого надо ждать сообщения в личном кабинете о датах и времени проведения тестовых испытаний, сдавать их нужно онлайн. Во всех странах, кроме Таджикистана и Узбекистана, мы уже проводили испытания в таком формате".

Если абитуриент не прошел квотный отбор, это не значит, что путь в Россию ему закрыт, напоминает Павел Шевцов. "У ребят из СНГ есть возможность обучаться по разным направлениям, таким как программы для соотечественников, есть и льготные программы", - говорит он.

Также в России проходит множество олимпиад, добавляет Шевцов. Самая известная международная олимпиада, которую поддерживает Россотрудничество, называется "Open Doors", говорит замглавы агентства.

"Олимпиада – один из универсальных и объективных способов определить талантливых ребят. Есть и другие олимпиады, специализированные. Это олимпиады университетов, нужно следить за ними и участвовать", - подытожил Шевцов.