Анатолий Шарий: запрет русского языка на Украине не привел ни к чему

В эксклюзивном интервью Sputnik украинский журналист Анатолий Шарий рассказывает о том, почему на Украине нет демократии и каким образом в стране скоро смогут преследовать обычных учителей английского.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 20 августа ввел санкции против журналиста и политического деятеля Анатолия Шария.

Сам Шарий уверен: президент Украины Владимир Зеленский даже в США полетел во многом потому, что хотел договориться с Google и YouTube о блокировке сайта Шария. Об этом Анатолий Шарий рассказывает в эфире YouTube-канала "Sputnik на русском". Основные тезисы его беседы с корреспондентом Марией Крузе – в этом материале.

Зачем Зеленский поехал в США на самом деле?

Встречу украинского президента Зеленского с лидером США Джо Байденом Анатолий Шарий оценивает скептически, пусть она и прошла два часа вместо запланированных 45 минут. Обещания Зеленского устроить с Байденом "мужской разговор" журналист назвал «сказочным предзнаменованием».

"Вижу зато, что он обручальное кольцо снял перед встречей, - говорит Шарий. – В американской прессе Зеленского даже назвали Левински. А вообще, я слушаю, что он говорит: у него достаточно путаные мысли. Я лично считаю, что главная тема его полета – договориться о том, чтобы Google и YouTube заблокировали мой канал (в YouTube – Ред.)".

Зачем Зеленскому бороться с аккаунтом Шария? Все просто, рассуждает журналист, которого украинские власти считают оппозиционером: "Телевидение уже полностью под контролем Зеленского. Те, кто не покорились, были закрыты. Есть один фронт, против которого он ничего не может сделать – YouTube".

Согласно указу о санкциях против Шария, украинские провайдеры должны заблокировать доступ на территории страны к его официальному сайту, а также его страницам в соцсетях.

"Я на связи с Google, предупредил их об этой истории, - рассказывает Анатолий Шарий. - На моем сайте нет и не было какого-то личного мнения или оценочных суждений. Наоборот, я хотел сделать ресурс по старым стандартам Би-би-си – подчеркиваю: по старым! И вдруг он должен быть заблокирован".

"Украинская википедия – помойка"

Владимир Зеленский рассказывает в США, что Украина – это колыбель демократии и в стране царит свобода слова. Но в то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров хочет вмешиваться в работу YouTube, говорит Анатолий Шарий.

"Он конкретно у себя (на странице в соцсети – прим. ред.) написал, что их (власти - Ред.) не устраивает, что в трендах YouTube – российские исполнители, - рассуждает журналист. – Мол, у нас война, это недопустимо. И это – министр цифровой трансформации! Если бы ему было 78 лет, я бы понял. Но когда молодой парень (Федоров родился в 1991 году – прим. ред.) говорит: "Мы будем модерировать то, что выдает в трендах YouTube!" - мне кажется, это попахивает ранним маразмом".

Анатолий Шарий объясняет алгоритм YouTube: платформа выдает в разделе "Тренды" то, что популярно среди аудитории. "Если смотрят Моргенштерна – значит, система выдает Моргенштерна. А когда происходит жесткая модерация, в стране и музыки не остается, - заявляет он. – Исторически русскоязычные исполнители были выдавлены из Украины. И что? Они блистают в России".

У Михаила Федорова иная точка зрения на этот счет: министр уверен, что в случае запрета российских артистов в интернет-пространстве Украины местная музыка будет развиваться. Однако достаточно взглянуть на украинскую версию Википедии, говорит Анатолий Шарий.

"После того как она появилась, превратилась в помойную яму, - говорит журналист, уточняя, что в украинской википедии допустимы оскорбления личностей. – Например, политика могут назвать козлом. И вообще, ограничения русского языка на телевидении не привели к тому, что украиноязычных фильмов стало больше. В двадцать первом веке нельзя что-то пытаться зарегулировать и ждать, что от этого разовьется что-то другое".

Скоро можно будет преследовать учителей английского

Шарий уверен: санкции против него – это прямое нарушение Конституции. "Против граждан Украины невозможно ввести санкции, - поясняет он. – Только если они не финансируют терроризм. А санкции были одобрены против меня, моей жены и ее мамы. Но мы не финансируем терроризм".

Ранее, в феврале этого года Шария также обвинили в государственной измене. Причиной послужил эфир российского телеканала, в котором процитировали рассказ журналиста.

"Это рассказ о том, как украинская повстанческая армия напала на поезд в 1943 году, - говорит Анатолий Шарий. – И это – исторический факт. Еще меня обвинили в том, что я пропагандирую мультиязычие. Это может быть госизменой? Да, 15 лет тюрьмы, это реальность Украины, то, что происходит сейчас, в 2021 году".

Точно так же можно преследовать учителей английского языка, ведь они по сути тоже пропагандируют мультиязычие, считает Шарий. Автором всех этих абсурдных формулировок журналист считает Владимира Зеленского.

"Это придумывает один человек. Офис президента контролирует полностью судебную систему, МВД. Арсен Аваков мог принимать самостоятельные решения. Поэтому его убрали. Теперь назначен Монастырский (Денис Монастырский в 2019 году был представлен обществу Украины как "эксперт команды Зеленского" - Ред.). Службой безопасности руководит Иван Баканов, друг детства Зеленского. И все заявления в наш адрес идут вразрез со здравым смыслом. За что мы заблокированы? Говорят, эта информация засекречена. Получается, Украина вводит санкции по секретной информации?" - говори Анатолий Шарий.