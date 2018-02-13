Невеста из мастики, хиджаб из крема: в Дубае показали торт за миллион долларов

По словам дизайнера Дэбби Уингхэм из Великобритании, на оформление торта потребовалось две тысячи кремовых цветов и порядка одной тысячи съедобных жемчужин. Платье и хиджаб изготовлены из крема, а сама невеста — из мастики.
Кулинарный шедевр за миллион долларов приготовили в Дубае - торт в виде невесты.
По словам дизайнера Дэбби Уингхэм из Великобритании, на оформление торта потребовалось две тысячи кремовых цветов и порядка одной тысячи съедобных жемчужин. Платье и хиджаб изготовлены из крема, а сама невеста — из мастики.
С 12 по 18 февраля отмечается Масленица. Чтобы в масленичную неделю блинчики никому не надоели, будем предлагать вам простые и интересные рецепты вкусных блинов.
В итальянском городке Ивреа тысячи людей, облачившись в рыцарские доспехи, сразились апельсинами
Масленица – отличный повод на время забыть о диетах и побаловать себя сытными и вкусными блинчиками. В первый день Масленицы предлагаем простой рецепт шоколадных блинчиков с творогом и клубникой.
Благотворительная акция "Щедрый понедельник" КБФ "Ашана" стартовала 25 декабря 2017 года.
Как можно помочь человеку до приезда скорой помощи, если его ударило током, читайте в материале Sputnik Абхазия.
В среду территория Абхазии окажется в теплом секторе Средиземноморского циклона, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
С 12 по 18 февраля отмечается Масленица. Чтобы в масленичную неделю блинчики никому не надоели, будем предлагать вам простые и интересные рецепты вкусных блинов.
В преддверии 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана за круглым столом в Цхинвале ветераны той войны рассказали о нелегкой службе в далекой стране.
В парламенте Азербайджана заявили, что налоговая нагрузка не должна расти, и объяснили, за счет чего может увеличиться сумма собираемых налогов.
Замминистра энергетики Армении рассказал, что у Еревана и Евросоюза разные взгляды на безопасность Мецаморской АЭС, но решать будут не они.
Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава заявил о своем желании принять гражданство Казахстана.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал первые поручения в рамках кампании по борьбе с коррупцией – с кого решено начать проверки?
За прошлый год в мире не удалось погасить ни один вооруженный конфликт, более того, напряжение продолжает расти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Зачем депутаты Сейма просят узаконить в Литве производство самогона и опыт каких европейских государств приводят в пример?
Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться должности – парламент готовится создать специальную комиссию.
Таджикские спортсмены впервые приняли участие в чемпионате Азии по велоспорту в городе Нейпьидо в Мьянме.
Россия остается главным союзником Узбекистана в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, так считают 72% опрошенных граждан республики.
В Таллинне обсудят проблемный проект трансбалтийской железной дороги Rail Baltic – почему в нынешнем виде его одобряют не все политические силы?
В преддверии 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана за круглым столом в Цхинвале ветераны той войны рассказали о нелегкой службе в далекой стране.
В парламенте Азербайджана заявили, что налоговая нагрузка не должна расти, и объяснили, за счет чего может увеличиться сумма собираемых налогов.
Замминистра энергетики Армении рассказал, что у Еревана и Евросоюза разные взгляды на безопасность Мецаморской АЭС, но решать будут не они.