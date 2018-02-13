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Невеста из мастики, хиджаб из крема: в Дубае показали торт за миллион долларов

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Кулинарный шедевр за миллион долларов приготовили в Дубае - торт в виде невесты.

По словам дизайнера Дэбби Уингхэм из Великобритании, на оформление торта потребовалось две тысячи кремовых цветов и порядка одной тысячи съедобных жемчужин. Платье и хиджаб изготовлены из крема, а сама невеста — из мастики.




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