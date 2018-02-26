На самом Дальнем Востоке: путешествие абхаза по России

"В Южном (так местные называют Южно-Сахалинск) мало чего-то яркого в самом городе. Давайте быстро пробежимся по этим местам. Эффектная площадь Победы с большим мемориальным комплексом — в темноте смотрится очень эффектно. Ее кусочки можно увидеть на фото выше. Также выделяется Сахалинский краеведческий музей, построенный японцами до Второй мировой войны. Это единственное сооружение в России, выполненное в традиционном японском стиле "тэйкан-дзукури". И вишенка на торте — спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Как я понял, это главный горнолыжный курорт Дальнего Востока, и он является визитной карточкой Сахалина", – передает он.