Красавицы в погонах из разных странах

Красавицы из армий разных стран мира — смотрите в фотоленте Sputnik.
Женщины давно доказали, что могут преуспеть в любых сферах деятельности, оставаясь прекрасной половиной человечества. В армиях многих стран служат представительницы слабого пола, занимают совсем не женские должности и справляются с ними на ура.
Красавицы из армий разных стран мира — смотрите в фотоленте Sputnik.
Абхазские женщины всегда были не просто представительницами слабого пола. Часто они вместе со своими отцами, братьями и мужьями становились на защиту Родины, решали важные вопросы и вносили вклад в развитие страны наравне с мужчинами.
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Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".