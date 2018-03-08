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Красавицы в погонах из разных странах

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Темы:
С праздником, дорогие женщины! (10)
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© Sputnik. Dmitry Korobeinikov
Участница финального этапа Всеармейского конкурса "Красавица в погонах" во время стрельбы.. Отборочные туры в военных округах, на флотах и в войсках прошли 16 девушек-военнослужащих в звании от рядового до капитана.

Женщины давно доказали, что могут преуспеть в любых сферах деятельности, оставаясь прекрасной половиной человечества. В армиях многих стран служат представительницы слабого пола, занимают совсем не женские должности и справляются с ними на ура.

Красавицы из армий разных стран мира — смотрите в фотоленте Sputnik.

Темы:
С праздником, дорогие женщины! (10)



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