13 мгновений весны: Абхазия в цвету

В фотоленте Sputnik буйство красок и цветения растительности Абхазии.
В Международный день поэзии жители Абхазии поделились любимыми стихотворениями классиков и даже прочитали собственные произведения.
21 марта Международный день детей с синдромом Дауна. О том, сколько детей проживает в Абхазии с этим синдром и какие условия им необходимы, рассказали в пресс-центре Sputnik сотрудники Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.
Операция прошла в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года, сообщила армейская пресс-служба
Посетитель знаменитого военного корабля HMS Victory в Британии заснял на видео "призрак" женщины.
Президенту Абхазии Раулю Хаджимба исполнилось 60 лет. Многие абхазские и зарубежные высокопоставленные лица уже успели поздравить юбиляра. Sputnik предлагает обзор поздравительных адресов.
Какая она – абхазская поэзия, кто такой поэт и как не стать “почтовой лошадью” рассуждали молодые абхазские поэты 21 марта во Всемирный день поэзии.
Очередное заседание Народного Собрания-Парламента Абхазии было жарким. Бурную полемику вызвала приватизация гостиничного комплекса "Абхазия" в Гагре. О том, как проходило обсуждение в Парламенте и что решили народные избранники, читайте в нашем материале.
Стало известно, сколько зарабатывает осетинский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев – опубликован рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги.
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Арабские шейхи обсуждают с Казахстаном и Россией вхождение в проект "Байтерек" – переговоры пройдут на космодроме "Байконур".
Первые контракты CASA-1000 – проекта поставок электричества из Кыргызстана и Таджикистана в Южную Азию – могут быть подписаны уже весной.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о 150 анонимках, написанных одним из финалистов нацотбора на "Евровидение" в адрес ЕВС.
Президент Латвии Раймондс Вейонис до сих пор не решил, поздравлять ли Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.
Евродепутат раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за отказ поздравить Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.
Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми.
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Почему Ташкент отказал Москве в просьбе либерализовать авиасообщение между странами и увеличить число рейсов?
Вопреки попыткам эстонских политиков превратить Таллинн в полностью эстоноязычный город, президент страны Керсти Кальюлайд готовит речь на русском.
Стало известно, сколько зарабатывает осетинский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев – опубликован рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги.
В связи с Чемпионатом Европы по борьбе, который пройдет в 2018 году в Дагестане, планируется открытие авиарейса Баку - Махачкала.
О том, как Россия помогает Армении готовить высококвалифицированные кадры, предоставляя места в российских вузах, - в материале Sputnik.