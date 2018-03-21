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13 мгновений весны: Абхазия в цвету

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Красовались гордые нарциссы
В стороне от всех иных цветов,
И влюбленно по ночам шептали
Друг для друга много нежных слов.
(Антон Рысаков)

В фотоленте Sputnik буйство красок и цветения растительности Абхазии.




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