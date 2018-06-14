Фестиваль в Мухусе: четвертая "Стоянка человека"

В этом году на IV Международном фестивале культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" представят три премьеры – спектакль "Широколобый" в РУСДРАМе, анимационный фильм "Мальчик и война" в Абхазском драмтеатре и выставку детского рисунка "Грушевый компот" в Доме юношества в Сухуме.

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проходит в Сухуме с 13 по 15 июня.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.