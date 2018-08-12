День Кодора: возвращение в Абхазию

Военную спецоперацию абхазской армии по освобождению верхней чести Кодорского ущелья от грузинских подразделений, занявших эту местность в 2006 году, провели 12 августа 2008 года.

Под видом проведения полицейской операции Грузия в июле 2006 года ввела в верховье Кодора свои войска. По данным от Минобороны Абхазии, численность грузинских войск и подразделений в том месте составляла от 1,5 до 3 тысяч человек.

Утром 12 августа абхазская армия выдвинулась по направлению верхней части Кодорского ущелья для того, что бы выбить противника со своей территории, предварительно обработав огневые точки грузинских войск авиацией и артиллерией.

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Грузинские войска, практически, не оказали никакого сопротивления, и стратегически важную местность абхазским бойцам удалось отбить без потерь. На территории, где располагались штабы и казармы противника было обнаружено большое количество оружья, боеприпасов, вещмешки, обмундирование и техника.

Военная спецоперация по освобождению верхней части Кодора успешно завершилась 12 августа 2008 года.